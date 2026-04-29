Thị trường Giá bạc hôm nay 28/4: Lao dốc, mất mốc 76 triệu/kg Giá bạc hôm nay 28/4/2026 giảm mạnh trên toàn thị trường, bạc thỏi rơi sâu về quanh 76 triệu đồng/kg. Xu hướng giảm diễn ra đồng loạt ở tất cả các thương hiệu lớn, phản ánh áp lực điều chỉnh từ giá bạc thế giới.

Giá bạc hôm nay 28/4/2026 ghi nhận phiên giảm sâu trên diện rộng, đặc biệt ở phân khúc bạc thỏi với mức giảm gần 2 triệu đồng/kg. Giá bạc miếng phổ biến quanh 2,77 – 2,88 triệu đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi dao động 73,1 – 76,7 triệu đồng/kg tùy thương hiệu.

Giá bạc thế giới hiện ở mức 73,30 USD/ounce, hồi nhẹ nhưng vẫn trong xu hướng điều chỉnh. Nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến của giá bạc thế giới và các báo cáo kinh tế vĩ mô để có quyết định phù hợp.