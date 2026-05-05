Thị trường Giá bạc hôm nay 5/5/2026: Bạc thỏi Phú Quý, DOJI giảm hơn 2,6 triệu đồng/kg Giá bạc hôm nay (5/5/2026) đồng loạt quay đầu giảm mạnh, bạc thỏi Phú Quý và DOJI mất hơn 2,6 triệu đồng/kg, kéo mặt bằng giá bạc thỏi rời xa mốc 78 triệu đồng và lùi sâu về vùng 75 – 76 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay tại thị trường nội địa ghi nhận một phiên điều chỉnh giảm mạnh trên toàn bộ phân khúc, xóa sạch đà phục hồi của phiên giao dịch ngay sau kỳ nghỉ lễ. Xu hướng sụt giảm này phản ánh nhịp điều chỉnh từ giá bạc thế giới khi áp lực chốt lời gia tăng, khiến giá bạc vật chất trong nước mất hàng chục nghìn đồng mỗi lượng bạc miếng và hàng triệu đồng mỗi kg bạc thỏi.

Mặt bằng giá bạc thỏi đã chính thức rời xa mốc 78 triệu đồng/kg và lùi sâu về sát ngưỡng 75 – 76 triệu đồng/kg, mức thấp nhất trong nhiều phiên trở lại đây.