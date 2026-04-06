Giá bạc hôm nay 6/4/2026: Bạc thỏi Phú Quý giảm hơn 1 triệu/kg

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá bạc hôm nay 6/4/2026 trong nước bất ngờ lao dốc không phanh. Nhiều thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh lùi sâu, xóa sạch đà tăng từ tuần trước. Đặc biệt ở phân khúc bạc thỏi, mức sụt giảm ghi nhận lên tới hơn 1 triệu đồng/kg gây bất ngờ cho giới đầu tư.

Chi tiết giá bạc hôm nay 6/4/2026 tại các thương hiệu

Bạc miếng đồng loạt đi lùi

Tại Tập đoàn Phú Quý, bạc miếng 999 giao dịch ở mức 2,703 triệu đồng/lượng mua vào và 2,787 triệu đồng/lượng bán ra, rớt khoảng 39.000 - 40.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Thương hiệu Ancarat cũng hạ giá dòng miếng 2024 loại 1 lượng về mức 2,702 - 2,768 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, bạc miếng 99.9 rớt xuống 2,711 - 2,805 triệu đồng/lượng. Cùng lúc, dòng Kim - Phúc - Lộc SBJ 999 của Sacombank lùi về 2,715 - 2,811 triệu đồng/lượng, mất 33.000 đồng ở cả hai chiều.

Bạc thỏi bốc hơi tiền triệu

Cú sốc lớn nhất nằm ở phân khúc bạc thỏi. Phú Quý 999 loại thỏi giảm thẳng 1,040 - 1,120 triệu đồng/kg, lùi sâu về mốc 72,079 triệu đồng/kg (mua vào) và 74,266 triệu đồng/kg (bán ra).

Dòng thỏi 2025 của Ancarat neo ở mức 71,154 - 73,314 triệu đồng/kg. Bạc thỏi DOJI 99.9 cũng hạ nhiệt mạnh, chốt giá mua bán tại 72,293 - 74,800 triệu đồng/kg. Kế tiếp, dòng SBJ 999 của Sacombank niêm yết ở 72,400 - 74,960 triệu đồng/kg.

Thị trường thế giới ngược dòng ngoạn mục

Trái ngược hoàn toàn với diễn biến ảm đạm của thị trường nội địa, giá quốc tế lại ghi nhận đà tăng. Dữ liệu từ Kitco lúc 9h13 sáng (giờ Việt Nam) cho thấy mức giao ngay chạm 98,51 USD/ounce, tăng 2,46 USD so với phiên trước. Mốc tâm lý 100 USD đang ở rất gần.

Thống kê từ Investing cũng xác nhận lực mua cực lớn. Hợp đồng tương lai bứt phá khỏi vùng 90 USD, có thời điểm đạt đỉnh 99,14 USD. Tâm lý hưng phấn bao trùm thị trường đẩy quy đổi 1 kg bạc chạm mốc 3.167,22 USD, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho các nhà đầu tư toàn cầu.