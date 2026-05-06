Thị trường Giá bạc hôm nay 6/5: Bạc thế giới phục hồi 2,85% Giá bạc hôm nay 6/5/2026 phục hồi mạnh từ vùng đáy 72,29 USD/ounce lên 74,78 USD/ounce, tăng 2,85%, đẩy bạc thỏi nội địa cộng hơn 2 triệu đồng/kg và DOJI vượt 78,3 triệu/kg.

Giá bạc hôm nay 6/5/2026 đảo chiều ngoạn mục

Giá bạc hôm nay đã đảo chiều ngoạn mục sau phiên giảm sâu, với lực mua quay trở lại rõ rệt trên cả thị trường giao ngay và hợp đồng tương lai.

Diễn biến trong ngày cho thấy giá bạc đã phục hồi từ vùng thấp quanh 72,29 USD/ounce và tiến sát mốc 75 USD/ounce, xác nhận tâm lý mua bắt đáy đang chiếm ưu thế. Đây là tín hiệu quan trọng đối với nhà đầu tư bạc khi giá đã rơi xuống vùng quá bán trong phiên trước đó.

Bạc giao ngay đạt 74,78 USD/ounce, tương đương 2.404 USD/kg

Theo Kitco lúc 9h13 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay đang ở mức 74,78 USD/ounce, tăng 2,07 USD tương đương 2,85% so với chốt phiên trước. Quy đổi theo đơn vị nhỏ hơn, bạc thế giới hiện đạt khoảng 2,40 USD/gram và 2.404,27 USD/kg.

Dữ liệu từ Investing cùng thời điểm cho thấy hợp đồng tương lai giá bạc tăng lên 75,317 USD/ounce, cộng 1,736 USD tương ứng 2,36%.

Theo Tradersunion, cổ phiếu liên quan đến bạc đang giao dịch ở mức 73,63 USD, tăng 1,24% trong ngày, vẫn nằm dưới các đường trung bình động ngắn hạn và trung hạn nhưng giữ vững trên mức hỗ trợ xu hướng dài hạn.

XAG vẫn bị giới hạn giữa MA-20 ở mức 76,37 USD và MA-200 ở mức 71,45 USD, với kháng cự gần nhất ở 76,37 USD và hỗ trợ ở 71,45 USD. MA-50 ở mức 74,57 USD tạo thêm một lớp kháng cự trung hạn mà giá bạc vừa vượt qua trong phiên hôm nay.

Chỉ báo Ichimoku Kijun trên biểu đồ ngày ở mức 41,52 USD, thấp hơn nhiều so với mức hiện tại, cho thấy sự thiếu hụt các mức hỗ trợ quan trọng ngay lập tức trên 71,45 USD. Nhà đầu tư bạc nên theo dõi sát hai ngưỡng này để xác định xu hướng tiếp theo.

Đà giảm trung hạn của giá bạc được xác nhận bởi MACD, ADX và sự giao cắt âm của chỉ báo Awesome Oscillator trên biểu đồ ngày, trong khi cả RSI và Stoch RSI đều báo hiệu vùng bán; CCI ở mức trung lập.

Tuy vậy, các chỉ báo BBP trong ngày cho thấy áp lực mua mạnh và tình trạng quá mua bất chấp đà giảm liên tục trên các chỉ báo dao động chính. Sự phân kỳ giữa động lượng cơ bản và hoạt động mua ngắn hạn đang tạo ra cơ hội giao dịch hai chiều cho nhà đầu tư bạc, nhưng cũng đi kèm rủi ro biến động cao.

Dự báo giá bạc 5 phiên tới: Tích lũy trong vùng 71-76 USD

Trong 5 phiên giao dịch tiếp theo, XAG dự kiến dao động trong phạm vi biến động điển hình từ 71,00 USD đến 76,00 USD. Xác suất đột phá mạnh lên là thấp, và khả năng tăng bền vững trên 76,00 USD khó xảy ra trừ khi có các tín hiệu mua rõ ràng xuất hiện.

Ngược lại, một sự phá vỡ quyết định dưới mức 71,00 USD có thể khiến tài sản đối mặt với rủi ro giảm giá nhanh hơn trong ngắn hạn. Kịch bản cơ bản là sự tích lũy giữa các ranh giới này, với sự chú ý tập trung vào biến động và khả năng đảo chiều nhanh chóng trong ngày.

Yếu tố vĩ mô tác động giá bạc: Trung Đông, dầu mỏ và Fed

Giá bạc tăng khi giá dầu tăng vọt do xung đột ở Trung Đông hỗ trợ giá kim loại quý. Ngày 4/5, căng thẳng leo thang ở Trung Đông làm gia tăng lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung năng lượng, dẫn đến giá dầu thô tăng mạnh và làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát toàn cầu.

Sự tăng vọt của giá dầu đã làm mạnh đồng đô la Mỹ và làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào năm 2026. Những diễn biến này gây ra sự điều chỉnh mạnh mẽ đối với giá bạc, liên hệ trực tiếp giữa bất ổn địa chính trị, các hành động chính sách của ngân hàng trung ương và biến động thị trường đối với tài sản này.

Bạc thỏi nội địa tăng đồng loạt hơn 2 triệu đồng/kg

Phân khúc bạc thỏi tại Việt Nam ghi nhận mức tăng bứt phá lên tới hơn 2,2 triệu đồng/kg, phản ánh trực tiếp đà phục hồi của bạc thế giới.

Bạc thỏi DOJI 99.9 dẫn đầu khi tăng 2,133 triệu đồng/kg chiều mua và 2,213 triệu đồng/kg chiều bán, niêm yết tại 75,466 – 78,346 triệu đồng/kg.

Bạc Phú Quý 999 tăng 2,054 – 2,133 triệu đồng/kg, giao dịch ở 75,653 – 77,999 triệu đồng/kg.

Bạc Ancarat thỏi 2025 cộng 2,020 – 2,080 triệu đồng/kg, đứng tại 74,724 – 76,994 triệu đồng/kg.

Bạc thỏi Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 của Sacombank tăng 1,360 triệu đồng/kg ở cả hai chiều, ở mức 75,200 – 77,600 triệu đồng/kg.

Bảng giá bạc hôm nay 6/5/2026 đầy đủ các thương hiệu

Thương hiệu Loại Mua vào Bán ra Thay đổi (bán) DOJI 99.9 Thỏi (kg) 75,466 triệu 78,346 triệu ▲2.213K Phú Quý 999 Thỏi (kg) 75,653 triệu 77,999 triệu ▲2.133K Ancarat 2025 Thỏi (kg) 74,724 triệu 76,994 triệu ▲2.080K SBJ 999 Sacombank Thỏi (kg) 75,200 triệu 77,600 triệu ▲1.360K DOJI 99.9 Miếng (lượng) 2,830 triệu 2,938 triệu ▲83K Phú Quý 999 Miếng (lượng) 2,837 triệu 2,925 triệu ▲80K Ancarat 2024 Miếng (lượng) 2,836 triệu 2,906 triệu ▲78K SBJ 999 Sacombank Miếng (lượng) 2,820 triệu 2,910 triệu ▲51K

Bạc miếng tăng từ 51.000 đến 83.000 đồng mỗi lượng

Tại phân khúc bạc miếng, mức tăng dao động từ 51.000 đến 83.000 đồng/lượng. Bạc miếng DOJI 99.9 dẫn đầu mức tăng với 80.000 đồng chiều mua và 83.000 đồng chiều bán, hiện đứng tại 2,830 – 2,938 triệu đồng/lượng.

Bạc Phú Quý 999 tăng 77.000 – 80.000 đồng/lượng, niêm yết 2,837 – 2,925 triệu đồng/lượng.

Bạc Ancarat miếng 2024 cộng 76.000 – 78.000 đồng/lượng lên 2,836 – 2,906 triệu đồng/lượng.

Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 của Sacombank tăng đồng loạt 51.000 đồng cả hai chiều, ở mức 2,820 – 2,910 triệu đồng/lượng.

Các nhà phân tích cho rằng giá bạc đang ổn định trong một phạm vi biến động mạnh do các tín hiệu kỹ thuật và sự bất ổn kinh tế vĩ mô làm giảm đà tăng giá.

Những diễn biến mới nhất cho thấy rủi ro địa chính trị leo thang và sự biến động do các yếu tố vĩ mô, khiến việc theo dõi các khả năng đột phá hoặc phá vỡ xu hướng giảm giá trở nên vô cùng quan trọng đối với các nhà giao dịch khi tâm lý thị trường thay đổi nhanh chóng trước các cú sốc bên ngoài.

Nhà đầu tư bạc nên ưu tiên quản trị rủi ro, đặt mức cắt lỗ chặt chẽ tại 71,00 USD và chốt lời từng phần khi giá tiệm cận 76,00 USD/ounce.