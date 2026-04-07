Thị trường Giá bạc hôm nay 7/4/2026: Quay đầu tăng giá Giá bạc hôm nay 7/4/2026 tại thị trường trong nước đồng loạt quay đầu tăng giá, chấm dứt chuỗi ngày sụt giảm liên tục. Bạc thỏi ghi nhận mức phục hồi ấn tượng nhất, có thương hiệu tăng hơn 1 triệu đồng/kg chỉ sau một phiên.

Giá bạc hôm nay – Phân khúc bạc miếng: Tăng đều ở mọi thương hiệu

Bạc miếng Phú Quý 999

Tại Tập đoàn Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 hiện được niêm yết ở mức 2,723 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,807 triệu đồng/lượng (bán ra). So với phiên giao dịch ngày 6/4, mức giá này đã phục hồi với mức tăng 20 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán.

Bạc miếng Ancarat

Giá bạc Ancarat miếng 2024 loại 1 lượng cũng ghi nhận mức điều chỉnh tăng nhẹ, hiện giao dịch tại 2,716 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,783 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tương ứng 14 – 15 nghìn đồng/lượng so với phiên trước.

Bạc miếng DOJI

Thương hiệu DOJI ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt ở phân khúc bạc miếng khi niêm yết tại 2,733 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,827 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng đồng loạt 22 nghìn đồng/lượng so với phiên hôm qua.

Bạc miếng Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 (Sacombank)

Bạc miếng Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 của Sacombank cũng tăng mạnh từ 36 – 48 nghìn đồng/lượng, hiện giao dịch tại mức 2,763 – 2,847 triệu đồng/lượng. Đây là mức tăng cao nhất trong nhóm bạc miếng, phản ánh nhu cầu mua vào đang quay trở lại.

Giá bạc hôm nay 7/4/2026: Quay đầu tăng giá

Phân khúc bạc thỏi: Phục hồi ấn tượng sau những phiên lao dốc

Đáng chú ý nhất trong phiên hôm nay là sự phục hồi mạnh mẽ ở phân khúc bạc thỏi sau những phiên giảm sâu liên tiếp. Hầu hết các thương hiệu đều ghi nhận mức tăng hàng trăm nghìn đồng/kg, cá biệt có thương hiệu tăng trên 1 triệu đồng/kg.

Bạc thỏi Phú Quý 999

Giá bạc Phú Quý 999 loại thỏi tăng thêm 534 nghìn đồng/kg (mua vào) và 587 nghìn đồng/kg (bán ra), đưa giá giao dịch lên mức 72,613 – 74,853 triệu đồng/kg. Dù đã khởi sắc, mức giá bán ra của thương hiệu này vẫn chưa tái lập được mốc 75 triệu đồng/kg.

Bạc thỏi Ancarat 2025

Giá bạc Ancarat thỏi 2025 cũng ghi nhận mức tăng từ 390 – 400 nghìn đồng/kg, hiện niêm yết tại 71,544 triệu đồng/kg (mua vào) và 73,714 triệu đồng/kg (bán ra).

Bạc thỏi DOJI 99.9 – Vượt mốc 75 triệu đồng/kg

Thương hiệu DOJI chứng kiến bạc thỏi 99.9 tăng thêm 587 nghìn đồng/kg ở chiều mua vào và 586 nghìn đồng/kg ở chiều bán ra. Mức giá hiện tại đạt 72,880 triệu đồng/kg (mua vào) và 75,386 triệu đồng/kg (bán ra), chính thức vượt ngưỡng 75 triệu đồng/kg – mốc tâm lý quan trọng của thị trường.

Bạc thỏi Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 (Sacombank) – Tăng ấn tượng nhất

Bạc thỏi Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 của Sacombank ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất toàn thị trường với 1,280 triệu đồng/kg ở chiều mua và 960 nghìn đồng/kg ở chiều bán. Giá hiện niêm yết tại mức 73,680 – 75,920 triệu đồng/kg, vươn lên vùng giá cao nhất trong nhóm bạc thỏi.

Giá bạc thế giới: Áp lực chốt lời vẫn hiện hữu

Theo dữ liệu từ Kitco lúc 9h13 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới đang giao dịch quanh mức 71,79 USD/ounce, giảm 0,86 USD/ounce (tương đương -1,18%) so với phiên trước. Diễn biến này phản ánh áp lực điều chỉnh vẫn đang chi phối thị trường quốc tế sau các nhịp biến động mạnh gần đây, khi lực bán gia tăng vào cuối phiên đã kéo giá rời khỏi vùng đỉnh ngắn hạn.

Dữ liệu từ Investing cùng thời điểm cho thấy hợp đồng tương lai giá bạc từng phục hồi lên trên ngưỡng 73 USD/ounce, tuy nhiên không duy trì được đà tăng và nhanh chóng quay đầu giảm về vùng 71–72 USD/ounce. Biên độ dao động rộng đi kèm thanh khoản gia tăng cho thấy hoạt động chốt lời vẫn đang diễn ra mạnh mẽ.

Quy đổi theo đơn vị lớn hơn, giá bạc thế giới hiện tương đương khoảng 2.308 USD/kg, giá theo tael đạt khoảng 87,24 USD.

Nhận định xu hướng giá bạc sắp tới

Giá bạc hôm nay tại thị trường trong nước đã có phiên phục hồi tích cực sau chuỗi ngày giảm sâu. Tuy nhiên, diễn biến giá bạc thế giới vẫn cho thấy áp lực chốt lời chưa chấm dứt, với biên độ dao động rộng và lực bán xuất hiện mỗi khi giá tiếp cận vùng kháng cự. Nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến giá bạc quốc tế trong các phiên tới để có quyết định phù hợp.