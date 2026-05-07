Thị trường Giá bạc hôm nay 7/5/2026: Phú Quý, DOJI dẫn đầu thị trường Giá bạc hôm nay 7/5/2026 đồng loạt bứt phá ở cả phân khúc bạc thỏi và bạc miếng. Phú Quý và DOJI cùng mức bán ra 81,413 triệu đồng/kg ở bạc thỏi, bạc miếng các thương hiệu tăng tối đa 131.000 đồng/lượng theo đà tăng của bạc thế giới.

Giá bạc Phú Quý hôm nay vượt 81 triệu đồng/kg

Giá bạc Phú Quý 999 loại thỏi ngày 7/5/2026 ghi nhận mức tăng kỷ lục 3,306 triệu đồng/kg ở chiều mua và 3,414 triệu đồng/kg ở chiều bán, đưa giá lên 78,959 – 81,413 triệu đồng/kg. Đây là lần đầu tiên trong nhiều phiên gần đây bạc thỏi Phú Quý chính thức vượt ngưỡng 81 triệu đồng/kg.

Tại phân khúc bạc miếng, giá bạc Phú Quý 999 cộng thêm 124.000 – 128.000 đồng/lượng, hiện niêm yết 2,961 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,053 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức chênh lệch mua – bán bạc miếng Phú Quý duy trì ở 92.000 đồng/lượng, phản ánh thanh khoản tốt trong phiên.

Giá bạc DOJI hôm nay tăng mạnh nhất chiều mua

Bạc thỏi DOJI 99.9 ngày 7/5/2026 tăng 2,903 triệu đồng/kg chiều mua và 3,067 triệu đồng/kg chiều bán, niêm yết 78,369 – 81,413 triệu đồng/kg. DOJI cùng Phú Quý xác lập vị thế dẫn đầu thị trường bạc thỏi nội địa với cùng mức bán ra 81,413 triệu đồng/kg.

Bạc miếng DOJI 99.9 ghi nhận mức tăng mạnh nhất ở chiều mua trong phân khúc bạc miếng với 131.000 đồng/lượng, đưa giá lên 2,961 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,053 triệu đồng/lượng (bán ra). Bạc DOJI đang là thương hiệu có biên độ điều chỉnh mạnh nhất ở chiều mua trong ngày.

Giá bạc Ancarat và SBJ Sacombank cùng tăng

Bạc Ancarat thỏi 2025 phục hồi mạnh khi tăng 3,126 – 3,226 triệu đồng/kg, đưa giá lên 77,850 triệu đồng/kg (mua vào) và 80,220 triệu đồng/kg (bán ra). Bạc Ancarat miếng 2024 loại 1 lượng cộng thêm 118.000 – 121.000 đồng/lượng, niêm yết 2,954 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,027 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bạc thỏi Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 của Sacombank tăng đồng loạt 2,480 triệu đồng/kg cả hai chiều, hiện ở 77,680 – 80,080 triệu đồng/kg. Bạc miếng SBJ 999 cũng điều chỉnh tăng đồng loạt 93.000 đồng cả hai chiều, giao dịch tại 2,913 – 3,003 triệu đồng/lượng.

So sánh giá bạc giữa các thương hiệu lớn

Ở phân khúc bạc thỏi, Phú Quý và DOJI cùng có giá bán ra cao nhất ở mức 81,413 triệu đồng/kg, kế đến là Ancarat ở 80,220 triệu đồng/kg và SBJ Sacombank ở 80,080 triệu đồng/kg. Chênh lệch giữa thương hiệu cao nhất và thấp nhất ở chiều bán hiện chỉ 1,333 triệu đồng/kg.

Ở phân khúc bạc miếng, Phú Quý và DOJI cùng dẫn đầu chiều bán với 3,053 triệu đồng/lượng, Ancarat đứng kế tiếp ở 3,027 triệu đồng/lượng và SBJ Sacombank thấp nhất ở 3,003 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giữa các thương hiệu rất hẹp, dao động 26.000 – 50.000 đồng/lượng.

Thương hiệu bạc thỏi Mua vào (đồng/kg) Bán ra (đồng/kg) Thay đổi mua Thay đổi bán Phú Quý 999 78,959,000 81,413,000 ▲3,306K ▲3,414K DOJI 99.9 78,369,000 81,413,000 ▲2,903K ▲3,067K Ancarat 2025 77,850,000 80,220,000 ▲3,126K ▲3,226K SBJ 999 Sacombank 77,680,000 80,080,000 ▲2,480K ▲2,480K

Tham chiếu giá bạc thế giới hôm nay

Theo Kitco lúc 9h13 (giờ Việt Nam) ngày 7/5/2026, giá bạc thế giới giao dịch ở 78,00 USD/ounce, tăng 0,76 USD tương đương 0,99% so với phiên trước. Quy đổi sang đơn vị khác, giá bạc đạt khoảng 2,51 USD/gram và 2.507,80 USD/kg.

Hợp đồng tương lai giá bạc trên Investing đạt 78,487 USD/ounce, tăng 1,185 USD tương đương 1,53%. Theo TradersUnion, tỷ giá XAG/USD ở mức 76,60 USD, tăng 3,78 USD tương đương 5,19% trong ngày, và đang giao dịch trên SMA20 (76,25 USD), SMA50 (74,44 USD) cũng như SMA200 (71,57 USD).

Đà tăng của giá bạc thế giới là yếu tố trực tiếp kéo giá bạc nội địa các thương hiệu tăng đồng loạt trong phiên hôm nay. Mức kháng cự gần nhất của bạc thế giới hiện nằm ở 80,06 USD/ounce, là điểm theo dõi quan trọng cho các phiên tới.

Yếu tố cần lưu ý cho nhà đầu tư bạc

Giá bạc tiếp tục chịu chi phối bởi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sức mạnh đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Biến động giá dầu cũng tạo áp lực lạm phát ảnh hưởng đến giá bạc và nhóm kim loại quý nói chung.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) ủng hộ mở rộng năng lực lưu ký, phản ánh thách thức cấu trúc đang diễn ra trong định giá thị trường và dòng cung bạc vật chất. Giám sát của cơ quan quản lý vẫn là yếu tố then chốt với thị trường bạc trong giai đoạn hiện nay.

Chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu trái chiều: MACD và ADX phản ánh áp lực bán còn hiện hữu, RSI dưới 50 mang tâm lý trung lập đến thận trọng, BBP ở -0,58 với dự báo "quá bán". Tuy nhiên Stochastic RSI có tín hiệu mua nhẹ và giá bạc vẫn giữ được vị thế trên các đường trung bình động dài hạn. Các nhà giao dịch nên theo dõi sát mức 80,06 USD/ounce để đón đầu xu hướng tăng hoặc chờ đảo chiều nếu đà tăng yếu đi.