Thị trường Giá bạc hôm nay 8/5/2026 : Giá bạc DOJI cao nhất 82,96 triệu/kg Giá bạc hôm nay 8/5/2026 DOJI dẫn đầu 82,96 triệu đồng/kg ở bạc thỏi, Phú Quý 82,959 triệu, SBJ 82,080 triệu, bạc thế giới tăng 2,09% lên 79,92 USD/ounce

Giá bạc DOJI hôm nay dẫn đầu phân khúc thỏi

Bạc thỏi DOJI 99.9 ngày 8/5/2026 tăng tới 2,111 triệu đồng/kg ở chiều mua và 1,547 triệu đồng/kg ở chiều bán, đưa giá lên 80,480 triệu đồng/kg (mua vào) và 82,960 triệu đồng/kg (bán ra). DOJI hiện là thương hiệu có giá bạc thỏi cao nhất thị trường nội địa, áp sát ngưỡng 83 triệu đồng/kg.

Ở phân khúc bạc miếng, DOJI 99.9 cũng đồng pha với mặt bằng chung khi tăng 57.000 – 58.000 đồng/lượng, niêm yết tại 3,018 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,111 triệu đồng/lượng (bán ra). Cả hai phân khúc đều cho thấy sức cầu mạnh đối với sản phẩm DOJI trong phiên hôm nay.

Giá bạc Phú Quý hôm nay sát giá DOJI

Bạc thỏi Phú Quý 999 hôm nay 8/5/2026 tăng 1,520 triệu đồng/kg ở chiều mua và 1,546 triệu đồng/kg ở chiều bán, lên 80,479 – 82,959 triệu đồng/kg. Khoảng cách giữa Phú Quý và DOJI ở phân khúc bạc thỏi chỉ còn 1.000 đồng/kg ở cả hai chiều – mức chênh không đáng kể, cho thấy hai thương hiệu đang dẫn dắt thị trường ngang ngửa.

Bạc miếng Phú Quý 999 niêm yết ngang DOJI ở 3,018 – 3,111 triệu đồng/lượng, cùng tăng 57.000 – 58.000 đồng/lượng so với phiên 7/5. Vị thế đồng dẫn đầu của Phú Quý ở cả hai phân khúc tiếp tục được củng cố trong các phiên gần đây.

Giá bạc SBJ Sacombank tăng mạnh nhất phân khúc miếng

Bạc thỏi Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 của Sacombank ghi nhận mức tăng đồng loạt 2 triệu đồng/kg ở cả hai chiều, chính thức cán mốc 82 triệu khi đứng ở 79,680 – 82,080 triệu đồng/kg. Đây là mức tăng theo tỷ lệ phần trăm thuộc nhóm cao nhất trong các thương hiệu bạc thỏi.

Ở phân khúc bạc miếng, SBJ Sacombank ghi nhận mức tăng mạnh nhất thị trường với 75.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện đứng ở 2,988 – 3,078 triệu đồng/lượng. Mặc dù giá tuyệt đối thấp hơn DOJI và Phú Quý 30.000 đồng/lượng ở mua vào và 33.000 đồng/lượng ở bán ra, SBJ đang thu hẹp khoảng cách nhanh nhất.

Giá bạc Ancarat điều chỉnh nhẹ hơn

Bạc thỏi Ancarat 2025 hôm nay 8/5/2026 tăng 1,294 triệu đồng/kg ở chiều mua và 1,334 triệu đồng/kg ở chiều bán, đưa giá lên 79,144 triệu đồng/kg (mua vào) và 81,554 triệu đồng/kg (bán ra). Đây là mức điều chỉnh nhẹ nhất trong nhóm bạc thỏi, khiến Ancarat là thương hiệu duy nhất chưa cán mốc 82 triệu đồng/kg.

Bạc Ancarat miếng 2024 loại 1 lượng tăng 49.000 – 50.000 đồng/lượng – mức nhẹ nhất phân khúc bạc miếng, hiện ở 3,003 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,077 triệu đồng/lượng (bán ra). Vị trí thấp nhất về giá khiến Ancarat phù hợp với người mua chú trọng tối ưu chi phí đầu vào.

Giá bạc thế giới hôm nay

Theo Kitco lúc 9h13 (giờ Việt Nam) ngày 8/5/2026, giá bạc thế giới giao ngay đạt 79,92 USD/ounce, tăng 1,64 USD tương đương 2,09% so với phiên trước. Quy đổi tương đương khoảng 2,57 USD/gram và 2.569,83 USD/kg. Hợp đồng tương lai bạc trên Investing đạt 80,625 USD/ounce, tăng 0,56%. Đầu phiên Mỹ, bạc giao ngay đã có lúc chạm 81,150 USD/ounce, tăng 5,06%.

Đà tăng của giá bạc thế giới được hỗ trợ bởi giá dầu thô giảm mạnh, đồng đô la Mỹ suy yếu và kỳ vọng tiến triển thỏa thuận Mỹ – Iran có thể mở lại eo biển Hormuz. Dầu WTI giảm 3,23 USD xuống 91,85 USD/thùng, dầu Brent giảm 3,30 USD xuống 97,97 USD/thùng. Chỉ số đô la Mỹ DXY giảm 0,15% xuống 97,88 điểm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh 4,3%.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của bên mua bạc giao ngay là vượt vùng kháng cự 81,81 – 82,50 USD/ounce. Nếu vượt vùng này, đích nhắm tiếp theo là 84,00 USD/ounce. Vùng giá hiện tại của bạc đang nằm sát kháng cự đầu tiên, là điểm theo dõi quan trọng cho diễn biến phiên sắp tới.

Mục tiêu giá giảm tiếp theo của bên bán là phá vỡ mức 73,14 USD/ounce, với các đích sâu hơn ở 72,00 USD và 70,90 USD/ounce. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu Mỹ tăng lên 200.000, ADP công bố thêm 109.000 việc làm tháng 4 – tốc độ nhanh nhất từ tháng 1/2025. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp công bố thứ Sáu sẽ là phép thử quan trọng tiếp theo.