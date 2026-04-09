Thị trường Giá bạc hôm nay 9/4/2026: Giảm 3 triệu/kg Giá bạc hôm nay 9/4/2026 giảm mạnh. Bạc SBJ, Ancarat, Phú Quý rớt 3 triệu đồng/kg. Giá bạc thế giới 74 USD/ounce

Giá bạc hôm nay (9/4/2026) hạ nhiệt cùng với vàng. Nhiều thương hiệu bạc trong nước điều chỉnh giá bạc theo kg giảm hàng triệu đồng. Giá bạc thế giới cũng ghi nhận đà giảm nhẹ.

Giá bạc hôm nay 9/4 tại các thương hiệu lớn trong nước

Sáng 9/4, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc mua vào 2,79 triệu đồng/lượng, bán ra 2,87 triệu đồng/lượng, giảm 80.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết bạc miếng mua vào 2,76 triệu đồng/lượng, bán ra 2,85 triệu đồng/lượng. Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch ở mức 2,76 – 2,85 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá bạc theo kg giảm sâu, có nơi rớt hơn 3 triệu đồng

Ở phân khúc bạc ký, giá bán ra tại nhiều doanh nghiệp giảm về khoảng 76 – 76,72 triệu đồng/kg. Cụ thể, Ancarat bán 76 triệu đồng/kg, Phú Quý bán 76,1 triệu đồng/kg. SBJ niêm yết mức cao nhất khoảng 76,72 triệu đồng/kg, giảm hơn 3 triệu đồng so với ngày 8/4.

Giá bạc thế giới và tác động từ thị trường quốc tế

Giá bạc Phú Quý, SBJ, Ancarat giảm theo đà đi xuống của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 74 USD/ounce, giảm 0,54% so với phiên trước.

Thông tin ngừng bắn tại Trung Đông giúp cải thiện tâm lý

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), tâm lý thị trường kim loại đã cải thiện rõ rệt sau thông tin ngừng bắn tạm thời tại Trung Đông. Việc tạm dừng giao tranh và triển vọng mở lại eo biển Hormuz đã xoa dịu lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng, qua đó giảm áp lực lạm phát ngắn hạn. Dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) nhờ đó được cải thiện, gây sức ép lên đồng USD và hỗ trợ các kim loại định giá bằng USD.

Nhà đầu tư vẫn thận trọng trong trung hạn

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường gần như chắc chắn FED sẽ giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5% - 3,75% tại cuộc họp cuối tháng 4 (xác suất trên 98%). Lo ngại về các tác động lan tỏa từ căng thẳng Trung Đông vẫn tồn tại, khiến nhiều khả năng các ngân hàng trung ương chưa vội đảo chiều lập trường chính sách.

Triển vọng dài hạn của bạc từ nhu cầu năng lượng mặt trời

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco, ông Craig Parry, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Vizsla Copper Corp, cho biết bạc vẫn có triển vọng nhu cầu từ ngành năng lượng mặt trời trong vài năm tới. Tăng trưởng nguồn cung hạn chế, củng cố triển vọng tăng giá dài hạn của bạc.