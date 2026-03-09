Giá bạc hôm nay 9/3 ổn định ở mức 3,264 triệu đồng/lượng Thị trường bạc trong nước và thế giới ghi nhận trạng thái đi ngang trong phiên sáng 9/3. Sau giai đoạn biến động mạnh, giá bạc hiện thiết lập vùng cân bằng mới tại ngưỡng 3,26 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (9/3), giá bạc tại thị trường Việt Nam và thế giới đồng loạt bước vào nhịp điều chỉnh ổn định sau những phiên rung lắc mạnh. Diễn biến này được các chuyên gia đánh giá là quá trình tái cân bằng cần thiết để hấp thụ áp lực chốt lời và xác lập nền giá bền vững hơn.

Chi tiết giá bạc trong nước tại các khu vực

Tại thị trường Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức 3.166.000 VND/lượng (mua vào) và 3.264.000 VND/lượng (bán ra). Đối với dòng sản phẩm bạc thỏi loại 1 kg, mức giá được duy trì quanh ngưỡng 84,426 triệu đồng (mua vào) và 87,039 triệu đồng (bán ra).

Loại sản phẩm Khu vực/Đơn vị Mua vào (VND/lượng) Bán ra (VND/lượng) Bạc miếng Phú Quý Hà Nội 3.166.000 3.264.000 Bạc 99.9 Hà Nội 2.719.000 2.749.000 Bạc 99.9 TP. Hồ Chí Minh 2.721.000 2.754.000 Bạc 99.99 Hà Nội 2.726.000 2.757.000 Bạc 99.99 TP. Hồ Chí Minh 2.728.000 2.759.000

Tại thị trường miền Nam, giá bạc nhỉnh hơn nhẹ so với khu vực phía Bắc. Cụ thể, bạc 99.9 tại TP. Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 2.721.000 VND/lượng mua vào và 2.754.000 VND/lượng bán ra. Nếu tính theo đơn vị kilogram, giá bạc 99.9 tại TP. Hồ Chí Minh hiện đạt khoảng 72,552 triệu đồng/kg (mua vào) và 73,449 triệu đồng/kg (bán ra).

Sản phẩm bạc miếng và bạc thỏi tại thị trường trong nước duy trì mức giá ổn định đầu tuần.

Thị trường thế giới duy trì trạng thái đi ngang

Trên sàn giao dịch quốc tế, giá bạc hiện neo ở mức 84,41 USD/ounce, gần như không đổi so với phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ hiện hành, mức giá này tương đương khoảng 267.000 VND/lượng hoặc xấp xỉ 71,25 triệu đồng/kg.

Thị trường vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động. Trước đó, giá bạc từng có thời điểm nỗ lực bứt phá nhưng nhanh chóng đối mặt với áp lực bán mạnh tại vùng giá cao, khiến kim loại quý này có lúc lùi sát về khu vực 80 USD/ounce trước khi phục hồi về mức hiện tại.

Phân tích xu hướng từ chuyên gia

Nhận định về diễn biến thị trường, chuyên gia Christopher Lewis từ FX Empire cho rằng biến động mạnh vừa qua khiến nhiều nhà đầu tư gặp thách thức trong việc xác định xu hướng ngắn hạn. Ông lưu ý rằng đà tăng trước đó của bạc mang tính chất "parabol" (tăng quá nhanh), dẫn đến việc hình thành các dấu hiệu của một "bong bóng giá".

Tuy nhiên, xét về dài hạn, vị chuyên gia này vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng tăng trưởng của bạc. Việc giá điều chỉnh và đi ngang ở thời điểm hiện tại được xem là yếu tố kỹ thuật tích cực, giúp thị trường quay trở lại với các giá trị cung - cầu thực chất và xây dựng một mặt bằng giá vững chắc hơn cho các chu kỳ tiếp theo.