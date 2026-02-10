Giá bạc ngày 10/2: Bạc thỏi SBJ giảm 1,2 triệu đồng/kg, giá thế giới lùi về 82,2 USD Thị trường bạc trong nước ghi nhận sự phân hóa mạnh khi bạc thỏi SBJ giảm sâu về mốc 91,92 triệu đồng/kg, trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn ồ ạt rót vốn bắt đáy bất chấp biến động mạnh.

Thị trường bạc trong nước ngày 10/2 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các thương hiệu. Trong khi một số dòng sản phẩm duy trì đà tăng nhẹ, bạc thỏi tại hệ thống Sacombank (SBJ) bất ngờ điều chỉnh giảm sâu tới 1,2 triệu đồng/kg. Xu hướng này phản ánh nhịp tái cân bằng của thị trường sau chuỗi ngày tăng nóng, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ áp lực chốt lời trên thị trường quốc tế.

Phân hóa mạnh mẽ giữa các thương hiệu nội địa

Tại phân khúc bạc miếng, giá bạc Phú Quý 999 được niêm yết ở mức 3,055 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,149 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng nhẹ 14.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tương tự, bạc miếng Ancarat 999 loại 1 lượng cũng tăng lần lượt 25.000 đồng và 26.000 đồng, đạt mức 3,054 - 3,129 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, bạc miếng Kim – Phúc – Lộc SBJ 999 giảm 45.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch, lùi về mức 3,339 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,447 triệu đồng/lượng (bán ra). Sự sụt giảm này thể hiện rõ nét hơn ở phân khúc bạc thỏi.

Giá bạc trong nước ghi nhận sự điều chỉnh trái chiều giữa các thương hiệu trong phiên giao dịch ngày 10/2/2026.

Cụ thể, bạc thỏi Kim – Phúc – Lộc SBJ 999 ghi nhận mức giảm mạnh 1,2 triệu đồng/kg, đưa giá bán ra về mốc 91,920 triệu đồng/kg. Trong khi đó, bạc thỏi Phú Quý 999 vẫn nhích tăng 374.000 đồng/kg, niêm yết tại 83,973 triệu đồng/kg. Dưới đây là bảng giá chi tiết cập nhật sáng 10/2:

Sản phẩm Đơn vị Mua vào Bán ra Thay đổi (Mua/Bán) Bạc miếng Phú Quý 999 Tr.đ/lượng 3,055 3,149 +14 / +14 Bạc miếng SBJ 999 Tr.đ/lượng 3,339 3,447 -45 / -45 Bạc miếng Ancarat 999 Tr.đ/lượng 3,054 3,129 +25 / +26 Bạc thỏi Phú Quý 999 Tr.đ/kg 81,466 83,973 +373 / +374 Bạc thỏi SBJ 999 Tr.đ/kg 89,040 91,920 -1.200 / -1.200 Bạc thỏi Ancarat 999 Tr.đ/kg 80,490 82,940 -284 / +139

Thế giới điều chỉnh, áp lực từ chính sách vĩ mô

Tính đến 9h13 sáng nay (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco giao dịch quanh mức 82,2 USD/ounce, giảm 1,2% so với phiên liền trước. Theo Investing, hợp đồng bạc tương lai cũng lùi về mức 81,8 USD/ounce. Nhịp điều chỉnh này được giới phân tích đánh giá là cần thiết sau giai đoạn tăng trưởng nóng từ đầu năm 2025.

Đáng chú ý, đà tăng kỷ lục của kim loại quý trong năm qua chịu tác động lớn từ các chính sách kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, thị trường đã đảo chiều kể từ khi ông Trump đề cử Kevin Warsh cho chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed), làm giảm bớt lo ngại về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất quyết liệt theo yêu cầu từ Nhà Trắng, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản trú ẩn an toàn.

Nhà đầu tư cá nhân vẫn miệt mài bắt đáy

Mặc dù giá bạc biến động với biên độ lớn, các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn thể hiện sự quan tâm đặc biệt. Dữ liệu từ Vanda Research cho thấy trong 6 ngày giao dịch tính đến thứ Năm vừa qua, các nhà đầu tư cá nhân đã rót thêm 430 triệu USD vào SLV – quỹ ETF bạc lớn nhất thế giới. Riêng ngày 30/1, khi giá bạc giảm 27% (mức giảm kỷ lục trong một ngày), dòng vốn chảy vào quỹ này vẫn vượt ngưỡng 100 triệu USD.

Bà Rhona O'Connell, chuyên gia phân tích tại StoneX, nhận định: "Sức hấp dẫn của bạc càng gia tăng sau những đợt bán tháo lớn, điều mà nhiều nhà đầu tư coi là cơ hội để sở hữu tài sản với mức giá rẻ hơn". Ông Rushabh Amin từ Allspring Global Investments cũng so sánh biến động của bạc hiện nay giống như các loại "chứng khoán meme", thu hút dòng tiền đầu cơ bất chấp rủi ro ký quỹ khiến các định chế tài chính lớn phải thận trọng.

Trong khi các nhà đầu tư tổ chức e ngại rủi ro từ sự biến động mạnh, nhóm nhà đầu tư cá nhân dường như vẫn kỳ vọng vào khả năng phục hồi của kim loại này. Hiện tại, dù đã giảm từ mức đỉnh 121 USD/ounce hồi cuối tháng 1, giá bạc vẫn cao hơn đáng kể so với mức dưới 30 USD/ounce vào thời điểm đầu năm 2025.