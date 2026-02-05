Giá bạc ngày 5/2 đồng loạt phục hồi mạnh, thị trường thế giới tăng hơn 6 USD/ounce Giá bạc trong nước và thế giới ghi nhận nhịp phục hồi ấn tượng trong phiên sáng 5/2. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 5/2, giá bạc ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trên cả thị trường trong nước và quốc tế sau giai đoạn sụt giảm sâu. Động thái này cho thấy nỗ lực tìm kiếm vùng cân bằng mới của kim loại quý này trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư còn nhiều xáo trộn.

Giá bạc hôm nay 5/2 thị trường trong nước và thế giới phục hồi mạnh

Diễn biến giá bạc trong nước tại các khu vực trọng điểm

Tại thị trường Hà Nội, giá bạc được niêm yết phổ biến ở mức 2.877.000 đồng/lượng mua vào và 2.906.000 đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, giá giao dịch quanh ngưỡng 2.878.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.912.000 đồng/lượng (bán ra).

Đáng chú ý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh mức tăng mạnh hơn so với mặt bằng chung. Cụ thể, doanh nghiệp này niêm yết giá bạc ở mức 3.352.000 đồng/lượng mua vào và 3.456.000 đồng/lượng bán ra tại thị trường Hà Nội.

Thị trường thế giới tăng vọt hơn 6 USD/ounce

Trên thị trường thế giới, tính đến sáng 5/2, giá bạc được niêm yết ở mức 87,61 USD/ounce, tăng vọt 6,07 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày 4/2. Đà tăng này đã thúc đẩy giá trị quy đổi của bạc thế giới lên mức tương đương khoảng 2.347.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.352.000 đồng/ounce (bán ra).

Mặc dù đang trong quá trình dò tìm vùng cân bằng mới sau cú lao dốc vào cuối tuần trước, giới phân tích cho rằng thị trường vẫn chưa thực sự ổn định. Chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis từ FX Empire khuyến nghị nhà đầu tư cần duy trì tâm lý thận trọng trước những biến động khó lường.

Dự báo kỹ thuật và các ngưỡng hỗ trợ quan trọng

Theo phân tích của ông Christopher Lewis, trong phiên giao dịch ngày 3/2, giá bạc đã có nhịp hồi nhẹ khi chạm ngưỡng 80 USD/ounce – khu vực được xem là mốc hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Chuyên gia này nhấn mạnh rằng một quá trình phục hồi chậm và bền vững sẽ mang tính tích cực hơn so với các nhịp tăng nóng bùng nổ, vốn tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh mạnh ngay sau đó.

Trong kịch bản kém thuận lợi, vị chuyên gia từ FX Empire cảnh báo giá bạc hoàn toàn có thể xuyên thủng mốc 70 USD/ounce và lùi sâu về vùng 50 USD/ounce. Đây là khu vực từng đóng vai trò là ngưỡng cản quan trọng trong nhiều thập kỷ, cho thấy rủi ro sụt giảm vẫn đang hiện hữu nếu thị trường không duy trì được đà phục hồi hiện tại.