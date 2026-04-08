Giá bạc Phú Quý hôm nay 8/4/2026: Tăng hơn 4 triệu đồng

Giá bạc Phú Quý hôm nay 8/4/2026: Bật tăng hơn 4 triệu đồng/kg

Giá bạc Phú Quý hôm nay 8/4/2026 tại thị trường trong nước bất ngờ bùng nổ với mức tăng "sốc", vượt xa dự báo. Đà bứt phá diễn ra đồng loạt ở các thương hiệu lớn, phản ánh sự hưng phấn từ giá bạc thế giới khi kim loại quý này liên tục phá ngưỡng kháng cự quan trọng.

Tại Tập đoàn Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 được niêm yết ở mức 2,871 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,960 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 148 – 153 nghìn đồng/lượng so với ngày 7/4.

Giá bạc Ancarat miếng 2024 loại 1 lượng giao dịch tại 2,877 triệu đồng/lượng (mua) và 2,948 triệu đồng/lượng (bán), tăng 161 – 165 nghìn đồng/lượng.

DOJI niêm yết bạc miếng tại 2,887 triệu đồng/lượng (mua) và 2,986 triệu đồng/lượng (bán), tăng 154 – 159 nghìn đồng/lượng.

Bạc miếng Kim – Phúc – Lộc SBJ 999 của Sacombank tăng 111 nghìn đồng/lượng, giao dịch ở 2,874 – 2,958 triệu đồng/lượng.

Bạc thỏi Phú Quý lập đỉnh kỷ lục

Đáng chú ý nhất là phân khúc bạc thỏi với đà tăng "phi mã". Giá bạc Phú Quý hôm nay 8/4/2026 loại thỏi tăng thêm 3,946 triệu đồng/kg (mua vào) và 4,140 triệu đồng/kg (bán ra), đưa giá giao dịch lên 76,559 – 78,993 triệu đồng/kg, chính thức thiết lập đỉnh cao mới.

Bạc thỏi Ancarat tăng 4,270 – 4,400 triệu đồng/kg, niêm yết tại 75,814 triệu đồng/kg (mua) và 78,114 triệu đồng/kg (bán).

DOJI ghi nhận bạc thỏi 99.9 tăng 4,106 triệu đồng/kg (mua) và 4,240 triệu đồng/kg (bán), hiện giao dịch 76,986 – 79,626 triệu đồng/kg – mức bán ra cao nhất thị trường.

Bạc thỏi SBJ của Sacombank tăng 2,960 triệu đồng/kg, niêm yết 76,640 – 78,880 triệu đồng/kg. Đà tăng thẳng đứng đang tạo cơn sốt trên thị trường bạc vật chất.

Giá bạc thế giới biến động mạnh

Theo Kitco lúc 9h13 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao dịch quanh 76,30 USD/ounce, tăng +4,74% so với phiên trước. Mức này phản ánh sự phục hồi mạnh sau thời gian dài giảm giá. Trong đầu ngày, bạc đã vượt ngưỡng 75 USD/ounce sau khi giảm mạnh những ngày trước.

Dữ liệu từ Investing cùng thời điểm cho thấy hợp đồng tương lai bạc phục hồi lên trên 73 USD/ounce, nhưng nhanh chóng quay đầu giảm về 71–72 USD/ounce do hoạt động chốt lời diễn ra mạnh. Quy đổi, giá bạc tương đương khoảng 2.308 USD/kg, còn theo tael đạt khoảng 87,24 USD.