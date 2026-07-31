Giá bản quyền 3 triệu USD khiến khán giả Việt Nam nguy cơ lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026 Mức giá 3 triệu USD cho 20 trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 tạo rào cản tài chính quá lớn, đẩy các nhà đài Việt Nam vào thế khó trong bài toán thu hồi vốn.

Khán giả bóng đá Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ không thể theo dõi trực tiếp các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 trên các kênh truyền hình trong nước. Rào cản lớn nhất hiện nay xuất phát từ con số 3 triệu USD (khoảng 78 tỷ đồng) mà đối tác phân phối bản quyền của FIFA đưa ra, tạo nên một thách thức tài chính chưa từng có đối với các đơn vị truyền thông nội địa.

Bài toán thương mại khốc liệt sau con số 3 triệu USD

Gói bản quyền được phía đại lý chào bán bao gồm trọn vẹn 20 trận đấu của giải, chia làm 13 trận thuộc Division 1 và 7 trận thuộc Division 2. Đối với các đài truyền hình và đơn vị kinh doanh bản quyền tại Việt Nam, mức giá 78 tỷ đồng là một bài toán hóc húa về cân đối thu chi, thương lượng tài trợ cũng như khai thác doanh thu quảng cáo trong khoảng thời gian diễn ra giải đấu.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu giao hữu chính thức đầu tiên tại Đông Nam Á do FIFA tổ chức.

Đáng chú ý, dù đã có ít nhất một đơn vị truyền thông lớn trong nước tham gia vào quá trình đàm phán, cuộc thương lượng vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Mức chênh lệch về định giá giữa nhu cầu thực tế của thị trường Việt Nam và yêu cầu từ phía đối tác hiện vẫn còn quá lớn, khiến tiến trình thương thảo rơi vào thế bế tắc.

Sức hút của giải đấu lịch sử trong khung FIFA Days

Sự e dè từ phía các nhà đài vô hình trung tạo nên nỗi lo lắng cho người hâm mộ, bởi FIFA ASEAN Cup 2026 sở hữu cột mốc mang tính bước ngoặt. Đây là lần đầu tiên một giải đấu khu vực Đông Nam Á do chính Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trực tiếp quản lý và vận hành, dự kiến diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10.

Bên cạnh đó, việc giải đấu được xếp lịch trọn vẹn trong khoảng thời gian FIFA Days mang đến giá trị chuyên môn đặc biệt:

Lực lượng mạnh nhất: Các đội tuyển quốc gia hoàn toàn có quyền triệu tập những ngôi sao hàng đầu đang thi đấu ở trong và ngoài nước.

Các đội tuyển quốc gia hoàn toàn có quyền triệu tập những ngôi sao hàng đầu đang thi đấu ở trong và ngoài nước. Tích lũy điểm số: Kết quả các trận đấu được tính điểm trực tiếp trên bảng xếp hạng FIFA toàn cầu.

Kết quả các trận đấu được tính điểm trực tiếp trên bảng xếp hạng FIFA toàn cầu. Cạnh tranh gắt gao: Giải đấu chia thành 2 hạng đấu, nâng cao tính cống hiến và chất lượng chuyên môn.

Tại kỳ đại hội này, Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B thuộc Division 1 (diễn ra tại Indonesia), tranh tài cùng các đối thủ duyên nợ như Thái Lan, Philippines và Pakistan. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển đang trong giai đoạn chuyển giao quan trọng và rất cần những trận cầu đỉnh cao để kiểm chứng sức mạnh. Người hâm mộ kỳ vọng các bên liên quan sớm tìm ra giải pháp chung để hình ảnh của Đội tuyển Việt Nam không bị gián đoạn trên sóng truyền hình quốc gia.