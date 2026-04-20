Thị trường Giá cà phê 20/4/2026: Tăng 300 đồng, lên 85.500 đ/kg Giá cà phê hôm nay 20/4/2026: cao nhất 85.500 đồng/kg tại Đắk Nông, robusta thế giới 3.388 USD/tấn

Giá cà phê hôm nay 20/4/2026 tại thị trường trong nước đồng loạt tăng 300 đồng/kg ở Tây Nguyên. Giá cà phê trung bình toàn vùng đạt 85.400 đồng/kg, duy trì ở mặt bằng cao so với đầu năm.

Giá cà phê trong nước hôm nay 20/4/2026

Giá cà phê tại Đắk Nông hôm nay là 85.500 đồng/kg, tăng 300 đồng so với hôm qua. Đây là mức giá cà phê cao nhất tại Tây Nguyên.

Giá cà phê tại Đắk Lắk hôm nay là 85.300 đồng/kg, tăng 300 đồng.

Giá cà phê Gia Lai niêm yết ở mức 85.300 đồng/kg, cũng tăng 300 đồng/kg.

Giá cà phê Lâm Đồng hôm nay là 84.800 đồng/kg, tăng 300 đồng, là khu vực có giá cà phê thấp nhất vùng, thấp hơn Đắk Nông 700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 20/4/2026 tại Tây Nguyên (Đơn vị: đồng/kg) Tỉnh Giá hôm nay Thay đổi so với hôm qua Đắk Nông 85.500 +300 Đắk Lắk 85.300 +300 Gia Lai 85.300 +300 Lâm Đồng 84.800 +300

Giá cà phê thế giới hôm nay 20/4/2026

Theo số liệu từ sàn London, giá cà phê robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 đóng cửa tuần trước ở mức 3.388 USD/tấn, tăng 1,9% (64 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 7/2026 đạt 3.263 USD/tấn, tăng 0,7%.

Ngược lại, giá cà phê arabica trên sàn New York giảm mạnh: hợp đồng tháng 5/2026 giảm 3,6% xuống 289,3 US cent/pound, hợp đồng tháng 7/2026 giảm 3,9% còn 284,25 US cent/pound.

Giá cà phê robusta trong nước hiện cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 10-15% do chi phí vận chuyển và thuế.

Nguyên nhân chính khiến giá cà phê thế giới giảm trong tuần qua là triển vọng dư cung toàn cầu. Theo báo cáo của StoneX, sản lượng cà phê toàn cầu năm 2026 dự kiến đạt 182,5 triệu bao, trong khi nhu cầu tiêu thụ chỉ 172,5 triệu bao, thặng dư khoảng 10 triệu bao.

Bên cạnh đó, nguồn cung từ Brazil và Indonesia đang gia tăng do thời tiết thuận lợi. Conab dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026-2027 đạt 66,2 triệu bao, tăng 17,1%. Giá cà phê arabica còn chịu áp lực từ tồn kho trên sàn ICE lên mức cao nhất hơn 6 tháng.

Xuất khẩu cà phê Brazil giảm và tác động đến giá

Dù giá cà phê thế giới có xu hướng giảm, nhưng xuất khẩu của Brazil lại đang bị kìm hãm. Dữ liệu từ Cecafé cho thấy, trong giai đoạn tháng 7/2025 đến tháng 3/2026, Brazil xuất khẩu 29,09 triệu bao (loại 60kg), giảm 21,2% so với cùng kỳ niên vụ trước. Đây là mức thấp nhất kể từ niên vụ 2022-2023. Người trồng cà phê Brazil vẫn giữ hàng do nền tảng tài chính tốt từ giá cao trước đây.

Giá cà phê có thể tiếp tục chịu áp lực cho đến khi vụ thu hoạch 2026-2027 tăng tốc từ giữa tháng 5. Dự báo xuất khẩu của Brazil cả niên vụ 2025-2026 chỉ đạt khoảng 35 triệu bao, mức thấp nhất kể từ 2017-2018.