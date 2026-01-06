Thị trường Giá cà phê hôm nay 1/6/2026 mới nhất: Tây Nguyên giảm đồng loạt 1.800 đồng/kg Đà giảm của giá Robusta và Arabica trên thị trường thế giới tiếp tục tác động trực tiếp đến giá cà phê nội địa, khiến toàn vùng Tây Nguyên mất 1.800 đồng/kg chỉ sau một ngày.

Giá cà phê hôm nay 1/6/2026 tại khu vực Tây Nguyên bất ngờ giảm mạnh so với hôm qua. Mức giảm 1.800 đồng/kg được ghi nhận tại tất cả các địa phương, đưa giá thu mua về ngưỡng 86.800 - 87.400 đồng/kg.

Bảng giá cà phê hôm nay 1/6/2026

Thị trường cà phê nội địa đang ghi nhận các mức giá như sau:

Đắk Nông: 87.400 đồng/kg

Đắk Lắk: 87.300 đồng/kg

Gia Lai: 87.300 đồng/kg

Lâm Đồng: 86.800 đồng/kg

Đắk Nông vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất, trong khi Lâm Đồng tiếp tục ở vị trí thấp nhất.

Vì sao giá cà phê giảm mạnh?

Nguyên nhân chủ yếu đến từ diễn biến tiêu cực trên các sàn giao dịch quốc tế.

Robusta giảm hơn 2%

Hợp đồng Robusta giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 78 USD/tấn, còn 3.476 USD/tấn.

Arabica giảm hơn 3%

Trên sàn New York, giá Arabica giao tháng 7/2026 giảm 8,65 cent/lb xuống mức 265,60 cent/lb.

Sự suy yếu của thị trường thế giới đã nhanh chóng tác động tới hoạt động thu mua trong nước.

Giá cà phê ngày 31/5 ra sao?

Trước khi giảm mạnh trong sáng nay, giá cà phê nội địa chiều 31/5 vẫn duy trì ổn định.

Mặt bằng giá khi đó dao động từ 86.800 - 87.400 đồng/kg. Đắk Nông dẫn đầu với 87.400 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Đắk Lắk cùng ở mức 87.300 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, cả Robusta và Arabica cũng giao dịch đi ngang trước khi bước vào nhịp giảm đầu tháng 6.

Nhận định giá cà phê thời gian tới

Mặc dù thị trường vừa trải qua phiên giảm mạnh, nhưng giới chuyên môn cho rằng đây có thể chỉ là đợt điều chỉnh ngắn hạn. Các yếu tố về nguồn cung toàn cầu và nhu cầu xuất khẩu vẫn sẽ đóng vai trò quyết định đối với xu hướng giá cà phê trong những phiên giao dịch tiếp theo.