Giá cà phê hôm nay 10/4/2026: Giảm 400 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 10/4/2026 tại thị trường trong nước giảm nhẹ, trung bình còn 85.500 đồng/kg, giảm 400 đồng so với hôm qua. Các tỉnh Tây Nguyên đều ghi nhận mức giảm từ 300 đến 400 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk là 85.500 đồng/kg, giảm 300 đồng. Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay đạt 85.000 đồng/kg, cũng giảm 300 đồng. Giá cà phê hôm nay ở Gia Lai là 85.400 đồng/kg, giảm 400 đồng. Đắk Nông có mức giá cao nhất khu vực: 85.600 đồng/kg, giảm 400 đồng.

Bảng giá cà phê hôm nay tại các tỉnh Tây Nguyên (đồng/kg) Thị trường Giá hôm nay 10/4/2026 Thay đổi so với hôm qua Đắk Lắk 85.500 -300 Lâm Đồng 85.000 -300 Gia Lai 85.400 -400 Đắk Nông 85.600 -400 Trung bình 85.500 -400

Giá cà phê thế giới mới nhất

Trên sàn London, giá cà phê robusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 đóng cửa ở mức 3.310 USD/tấn, giảm 0,53% (tương đương 18 USD/tấn) so với phiên trước. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng giảm 0,51% xuống 3.239 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 5/2026 đạt 293,7 US cent/pound, giảm 0,11% (0,35 US cent). Hợp đồng tháng 7/2026 tăng nhẹ 0,09% lên 289,55 US cent/pound.

Nguyên nhân chính khiến giá cà phê thế giới giảm là kỳ vọng vụ mùa bội thu tại Brazil, đặc biệt với arabica. Ngoài ra, Indonesia bước vào vụ thu hoạch robusta cũng làm tăng nguồn cung toàn cầu.

Lượng tồn kho robusta trên sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1,25 năm, chỉ còn 3.982 lô tính đến ngày 9/4. Ngược lại, tồn kho arabica ghi nhận mức cao nhất trong 6,25 tháng, đạt 585.621 bao.

Theo báo cáo từ Safras & Mercado, đà giảm giá khiến các nhà sản xuất thận trọng, giao dịch gần như đình trệ. Tuy nhiên, sự mạnh lên của đồng real Brazil (lên mức cao nhất 23 tháng) đã hạn chế phần nào đà giảm của giá cà phê.

Yếu tố địa chính trị và vĩ mô ảnh hưởng đến giá cà phê

Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông khiến các nhà đầu tư né tránh rủi ro, bán tháo hàng hóa, gây áp lực lên giá cà phê hôm nay. Đồng USD tăng nhẹ cũng tác động đến tỷ giá, nhưng không đủ để giữ giá ở mức cao.

Tại Brazil, giá cà phê nội địa đã giảm tới 90 real mỗi bao đối với arabica, khiến nông dân có xu hướng găm hàng chờ giá tốt hơn. Với robusta, dù chịu áp lực, tiến độ thu hoạch vẫn khiến một lượng hàng được bán ra do lo ngại giá tiếp tục giảm.

Tổng kết: Xu hướng giá cà phê những ngày tới

Giá cà phê hôm nay 10/4/2026 giảm nhẹ cả trong nước và thế giới. Dự báo giá có thể tiếp tục chịu áp lực từ nguồn cung dồi dào từ Brazil và Indonesia. Tuy nhiên, việc đồng real mạnh lên và tồn kho robusta thấp có thể tạo ra những đợt phục hồi ngắn hạn. Người trồng cà phê nên theo dõi sát diễn biến thị trường để có quyết định bán hàng phù hợp.