Thị trường Giá cà phê hôm nay 10/6/2026 mới nhất: Tây Nguyên giữ giá cao, thế giới quay đầu giảm Giá cà phê hôm nay 10/6/2026 tại Tây Nguyên ổn định ở 85.500 đồng/kg, trong khi thị trường thế giới giảm giá đồng loạt.

Giá cà phê hôm nay 10/6/2026 mới nhất: Tây Nguyên giữ giá cao, thế giới quay đầu giảm

Người trồng cà phê tại Tây Nguyên tiếp tục đón nhận tín hiệu tích cực khi giá cà phê hôm nay 10/6/2026 vẫn giữ ổn định ở mức trung bình 85.500 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường cà phê thế giới lại ghi nhận phiên giảm giá trên cả hai sàn giao dịch lớn.

Sáng ngày 10/6, giá thu mua cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên dao động từ 85.000 đến 85.600 đồng/kg.

Đắk Nông (cũ): 85.600 đồng/kg.

Đắk Lắk: 85.500 đồng/kg.

Gia Lai: 85.500 đồng/kg.

Lâm Đồng: 85.000 đồng/kg.

So với phiên trước, thị trường không có nhiều biến động.

Thị trường thế giới giảm tốc trong ngày 10/6

Giá cà phê quốc tế đồng loạt giảm trong phiên giao dịch sáng nay.

Cà phê Robusta giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm xuống còn 3.293 USD/tấn.

Trong khi đó, cà phê Arabica giao tháng 7/2026 trên sàn New York lùi về mức 244,40 US cent/lb.

Động thái này xuất phát từ việc giới đầu tư đang chờ đợi thêm các thông tin về nguồn cung và tồn kho toàn cầu.

Phiên trước giá cà phê trong nước đã tăng

Đáng chú ý, trong ngày 9/6, nhiều địa phương đã ghi nhận mức tăng khá tích cực.

Đắk Nông tăng 300 đồng/kg.

Gia Lai tăng 400 đồng/kg.

Lâm Đồng tăng 500 đồng/kg.

Nhờ đà tăng này, mặt bằng giá cà phê hiện vẫn được duy trì ở vùng cao.

Người trồng cà phê nên lưu ý điều gì?

Trong bối cảnh thị trường thế giới đang có dấu hiệu điều chỉnh, nông dân và đại lý cần theo dõi sát các thông tin từ sàn London và New York.

Việc cân đối thời điểm bán hàng hợp lý sẽ giúp tối ưu lợi nhuận, đặc biệt khi giá cà phê trong nước vẫn đang neo ở mức khá cao so với nhiều giai đoạn trước đây.

Dự báo giá cà phê những ngày tới

Các chuyên gia cho rằng giá cà phê trong nước có thể tiếp tục dao động quanh vùng 85.000 - 86.000 đồng/kg. Xu hướng tăng hay giảm mạnh sẽ phụ thuộc vào diễn biến nguồn cung toàn cầu và nhu cầu nhập khẩu của các thị trường tiêu thụ lớn.