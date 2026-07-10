Thị trường Giá cà phê hôm nay 10/7/2026: Tây Nguyên mất 2.500 đồng/kg, arabica tăng hơn 12% Giá cà phê hôm nay 10/7/2026 đồng loạt đi xuống tại các tỉnh Tây Nguyên, với mức thu mua cao nhất còn 92.300 đồng/kg. Thị trường thế giới đảo chiều tăng mạnh do lo ngại tiến độ thu hoạch tại Brazil.

Sau cú tăng nhanh vào đầu tuần, thị trường cà phê nội địa đang bước vào nhịp điều chỉnh sâu. Khảo sát sáng 10/7 cho thấy giá tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và khu vực Đắk Nông cũ cùng giảm 2.500 đồng/kg.

Ở thị trường kỳ hạn, diễn biến lại hoàn toàn khác. Giá robusta và arabica bật tăng mạnh, trong đó kỳ hạn arabica tháng 9/2026 tăng tới 12,3%.

Cập nhật giá cà phê hôm nay 10/7/2026 tại Tây Nguyên

Mức giá phổ biến tại các vùng nguyên liệu lớn hiện dao động từ 91.700 đồng/kg đến 92.300 đồng/kg. So với phiên ngày 9/7, người trồng cà phê nhận về thấp hơn 2.500 đồng cho mỗi kg hàng bán ra.

Đắk Nông cũ thuộc Lâm Đồng và Gia Lai cùng dẫn đầu với giá 92.300 đồng/kg. Đắk Lắk được giao dịch quanh 92.200 đồng/kg, còn Lâm Đồng giữ mức thấp nhất là 91.700 đồng/kg.

Bảng giá cà phê chi tiết theo từng địa phương

Địa phương khảo sát Giá ngày 10/7/2026 Biến động trong ngày Gia Lai 92.300 đồng/kg -2.500 đồng/kg Đắk Nông cũ, nay thuộc Lâm Đồng 92.300 đồng/kg -2.500 đồng/kg Đắk Lắk 92.200 đồng/kg -2.500 đồng/kg Lâm Đồng 91.700 đồng/kg -2.500 đồng/kg

Mức chênh lệch giữa các vùng hiện không lớn. Gia Lai và Đắk Nông cũ cao hơn Lâm Đồng 600 đồng/kg, còn giá Đắk Lắk chỉ thấp hơn nhóm dẫn đầu 100 đồng/kg.

Giá nội địa rời xa mốc 97.000 đồng/kg

Ngày 8/7, mặt bằng thu mua cà phê tại Tây Nguyên từng vươn lên khoảng 96.200 - 97.000 đồng/kg. Riêng Đắk Nông cũ thuộc Lâm Đồng đạt 97.000 đồng/kg.

Đến sáng 10/7, giá tại khu vực này chỉ còn 92.300 đồng/kg. Người bán hiện nhận về thấp hơn 4.700 đồng/kg so với đỉnh ngắn hạn đầu tuần.

Tại các địa phương khác, mức giảm sau hai phiên cũng lên tới khoảng 4.500 đồng/kg. Tốc độ điều chỉnh nhanh khiến thành quả của phiên tăng đầu tuần gần như bị thu hẹp đáng kể.

Sự biến động giữa các ngày đang diễn ra với biên độ hàng nghìn đồng mỗi kg. Đây là dấu hiệu cho thấy hoạt động mua bán ngắn hạn chịu ảnh hưởng rất lớn từ các sàn kỳ hạn và tâm lý của doanh nghiệp xuất khẩu.

Giá cà phê thế giới bật tăng sau hai phiên lao dốc

Thị trường cà phê quốc tế trải qua một phiên hồi phục mạnh. Các hợp đồng robusta trên sàn London đều tăng gần hoặc trên 300 USD/tấn, còn arabica trên sàn New York tăng hơn 10%.

Robusta giao tháng 9 vượt 4.000 USD/tấn

Giá robusta kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 8,07%, tương ứng 302 USD/tấn, đạt 4.043 USD/tấn.

Hợp đồng tháng 11/2026 tăng 7,81%, tương ứng 290 USD/tấn, lên 4.002 USD/tấn.

Việc hai kỳ hạn gần cùng vượt mốc 4.000 USD/tấn cho thấy lực mua quay trở lại rất nhanh sau giai đoạn bán tháo trước đó.

Arabica tăng mạnh nhất trên sàn New York

Hợp đồng arabica tháng 9/2026 tăng 38,1 US cent/pound, đạt 347,9 US cent/pound. Tính theo tỷ lệ, kỳ hạn này tăng 12,3%.

Hợp đồng tháng 12/2026 tăng 30,9 US cent/pound, tương đương 10,4%, lên 328,2 US cent/pound.

Mức tăng hai chữ số của arabica đưa giá trở lại vùng cao, đồng thời cho thấy tâm lý lo ngại nguồn cung vẫn chưa được giải tỏa.

Thời tiết Brazil tác động đến nguồn cung ngắn hạn

Theo Reuters, thị trường đang chú ý tới tình trạng độ ẩm cao tại các vùng cà phê Brazil. Mưa kéo dài khiến hoạt động thu hái, phơi sấy và vận chuyển bị chậm, qua đó hạn chế lượng hàng có thể sớm xuất hiện trên thị trường.

Thông tin từ Cooxupé cho biết các thành viên mới hoàn thành khoảng 30,9% diện tích thu hoạch tính đến đầu tháng 7. Tỷ lệ này thấp hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái và là tiến độ chậm nhất kể từ ít nhất năm 2018.

Cooxupé là hợp tác xã lớn, làm việc với hơn 20.000 hộ trồng cà phê tại 370 thành phố và địa phương thuộc hai bang Minas Gerais và São Paulo. Dữ liệu của đơn vị này có ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng nguồn cung arabica của Brazil.

El Nino và tín hiệu kỹ thuật hỗ trợ lực mua

Một yếu tố khác được giới đầu tư quan tâm là triển vọng El Nino. Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ cho biết xác suất xuất hiện hiện tượng El Nino rất mạnh trong giai đoạn tháng 10 - 12 lên tới 81%.

Những lo ngại về thời tiết trong các tháng tới khiến các quỹ tài chính gia tăng hoạt động mua phòng ngừa rủi ro. Thị trường cà phê vì thế phản ứng mạnh hơn trước bất kỳ thông tin nào liên quan đến mưa, hạn hán hoặc tiến độ mùa vụ.

Về kỹ thuật, arabica đã vượt một số đường trung bình động dài hạn. Chuyên gia Igor Bragato cho rằng đây có thể được xem là tín hiệu xu hướng giảm đang yếu đi, từ đó khuyến khích các quỹ và nhà đầu cơ mở vị thế mua mới.

Thị trường có phản ứng quá mức?

ADMIS đưa ra quan điểm thận trọng hơn khi cho rằng đợt tăng mạnh có thể chưa hoàn toàn tương xứng với diễn biến mùa vụ thực tế. Theo công ty môi giới này, điều kiện thu hoạch tại Brazil đã tốt hơn trong khoảng hai tuần gần đây.

Mưa khiến cà phê chậm được đưa ra thị trường, nhưng chưa chắc làm thay đổi đáng kể tổng quy mô sản lượng. Nguồn hàng có thể chỉ xuất hiện muộn hơn so với kế hoạch ban đầu.

Rủi ro lớn hơn nằm ở chất lượng hạt. Cà phê bị rụng xuống đất sau mưa thường có phẩm cấp thấp, làm giảm tỷ lệ hàng chất lượng cao có thể đáp ứng yêu cầu của các nhà rang xay và xuất khẩu.

Giá cà phê trong nước có thể phục hồi hay không?

Phiên tăng mạnh của robusta có thể hỗ trợ giá cà phê Tây Nguyên trong những ngày tới. Tuy nhiên, cần thêm các phiên giao dịch để xác định đây là sự phục hồi bền vững hay chỉ là nhịp bật tăng sau bán tháo.

Với mức giảm 2.500 đồng/kg trong ngày 10/7 và tổng mức mất giá gần 5.000 đồng/kg sau hai ngày, thị trường trong nước vẫn đang ở trạng thái khó dự đoán. Diễn biến tại Brazil và phản ứng của các quỹ trên sàn ICE sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng.