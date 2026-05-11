Thị trường Giá cà phê hôm nay 11/5/2026: Robusta tăng Arabica giảm Giá cà phê hôm nay 11/5/2026: Robusta London tăng 1,5% lên 3.414 USD/tấn, Arabica New York giảm 4,3%. Giá trong nước giảm nhẹ theo khu vực

Giá cà phê trong nước hôm nay tại các khu vực cụ thể ra sao?

Giá cà phê hôm nay 11/5/2026 tại 4 khu vực trọng điểm Tây Nguyên: khu vực Đắk Lắk 87.000 đồng/kg (giảm 100), khu vực Gia Lai 87.000 đồng/kg (giảm 100), khu vực Đắk Nông 87.100 đồng/kg (giảm 200), khu vực Lâm Đồng 86.300 đồng/kg (giảm 200).

Mức giá trung bình toàn vùng là 87.000 đồng/kg. So với hôm qua, giá giảm nhẹ nhưng vẫn cao hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự chênh lệch giữa khu vực cao nhất (Đắk Nông) và thấp nhất (Lâm Đồng) là 800 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới trên sàn London (Robusta) diễn biến thế nào?

Giá cà phê robusta trên sàn London đang có xu hướng tăng tích cực. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 7/2026 đóng cửa ở mức 3.414 USD/tấn, tăng 50 USD/tấn (+1,5%). Hợp đồng tháng 9/2026 đạt 3.302 USD/tấn, tăng 27 USD/tấn (+0,8%).

Nguyên nhân chính là lượng cà phê tồn kho trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 16,5 tháng. Các thương nhân tại Việt Nam (nước sản xuất robusta số một thế giới) vẫn chưa đẩy mạnh bán ra, khiến nguồn cung thắt chặt. Điều này đang hỗ trợ trực tiếp cho giá cà phê trong nước, dù chỉ ở mức độ vừa phải.

Giá cà phê thế giới trên sàn New York (Arabica) vì sao giảm sâu?

Giá cà phê arabica trên sàn New York ghi nhận mức giảm mạnh nhất nhiều tuần. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 12,3 US cent/pound (-4,3%) xuống 274,15 US cent/pound. Hợp đồng tháng 9/2026 giảm 9,6 US cent/pound (-3,5%) còn 266,3 US cent/pound.

Nguyên nhân chính là triển vọng vụ mùa bội thu tại Brazil. Quốc gia này đang bước vào năm được mùa trong chu kỳ hai năm một lần của cây arabica, cùng với thời tiết thuận lợi. Theo Comunicaffe, nguồn cung dư thừa đáng kể trong niên vụ tới sẽ gây áp lực lên giá. Áp lực từ arabica đã kéo giá cà phê trong nước giảm nhẹ trong phiên hôm nay.

Bảng so sánh giá cà phê trong nước theo khu vực & giá thế giới

Mặt hàng / Khu vực Giá hôm nay 11/5/2026 Thay đổi so với tuần trước Thị trường trong nước (Tây Nguyên) Khu vực Đắk Lắk 87.000 đồng/kg -100 Khu vực Gia Lai 87.000 đồng/kg -100 Khu vực Đắk Nông 87.100 đồng/kg -200 Khu vực Lâm Đồng 86.300 đồng/kg -200 Thị trường thế giới Robusta London (kỳ hạn tháng 7/2026) 3.414 USD/tấn +1,5% Arabica New York (kỳ hạn tháng 7/2026) 274,15 US cent/pound -4,3%

Dự báo giá cà phê các khu vực trong những ngày tới?

Giá cà phê dự báo tiếp tục chịu áp lực giảm nhẹ do arabica giảm sâu, nhưng robusta tăng sẽ tạo lực đỡ. Trong ngắn hạn (3-5 ngày), giá tại khu vực Đắk Nông có thể dao động 86.500-87.500 đồng/kg; khu vực Lâm Đồng 85.800-86.800 đồng/kg.

Nếu robusta London vượt mốc 3.500 USD/tấn, giá trong nước có thể lên lại 88.000 đồng/kg. Ngược lại, nếu arabica tiếp tục giảm xuống dưới 260 US cent/pound, giá các khu vực có thể mất thêm 300-500 đồng/kg.