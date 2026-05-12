Thị trường Giá cà phê hôm nay 12/5/2026 tăng mạnh tại Tây Nguyên Giá cà phê hôm nay 12/5/2026 tăng mạnh tại Tây Nguyên, Đắk Nông lên 88.200 đồng/kg, robusta thế giới vượt 3.500 USD/tấn

Giá cà phê hôm nay 12/5/2026 tiếp tục tăng mạnh tại khu vực Tây Nguyên, dao động từ 87.500 - 88.200 đồng/kg. Đắk Nông giữ vị trí cao nhất thị trường với mức tăng thêm 1.100 đồng/kg so với hôm qua.

Đà tăng của giá cà phê trong nước xuất hiện cùng lúc với diễn biến tích cực trên các sàn robusta và arabica thế giới.

Giá cà phê Tây Nguyên tăng đồng loạt

Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 88.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Mức giá này đang ngang với Gia Lai.

Gia Lai hiện giao dịch quanh mốc 88.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Chênh lệch giá giữa các khu vực hiện khá thấp do lực mua tăng đều.

Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu thị trường với giá 88.200 đồng/kg, tăng thêm 1.100 đồng/kg. Đây là khu vực có giá thu mua cà phê cao nhất cả nước ngày 12/5.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê đạt 87.500 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg. Dù thấp hơn các địa phương khác, tốc độ tăng tại khu vực này đang mạnh nhất thị trường.

Khu vực Giá hôm nay Biến động Đắk Lắk 88.000 đồng/kg +1.000 đồng/kg Gia Lai 88.000 đồng/kg +1.000 đồng/kg Đắk Nông 88.200 đồng/kg +1.100 đồng/kg Lâm Đồng 87.500 đồng/kg +1.200 đồng/kg

Giá cà phê thế giới phục hồi mạnh

Trên sàn London, giá cà phê robusta giao tháng 7/2026 tăng 92 USD/tấn lên mức 3.506 USD/tấn. Hợp đồng tháng 9/2026 tăng lên 3.382 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 7/2026 tăng lên 282,3 US cent/pound sau khi cộng thêm 7,5 US cent/pound.

Reuters cho biết arabica đang phục hồi sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong 18 tháng ở vùng 2,68 USD/pound.

Thị trường cà phê chịu tác động từ nguồn cung

Tồn kho robusta trên sàn ICE hiện giảm xuống còn 3.687 lô, mức thấp nhất trong gần 17 tháng. Đây là một trong những yếu tố chính hỗ trợ giá cà phê tăng mạnh.

Giới giao dịch cũng cho rằng việc eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa khiến chi phí vận chuyển cà phê toàn cầu tăng cao, gây áp lực lên nguồn cung.

Ngoài ra, đồng Real Brazil tăng mạnh khiến nông dân Brazil hạn chế bán cà phê ra thị trường quốc tế.

Dự báo xu hướng giá cà phê

Nhiều chuyên gia dự báo giá cà phê có thể tiếp tục neo cao trong ngắn hạn do tồn kho thấp và nhu cầu robusta vẫn lớn.