Thị trường Giá cà phê hôm nay 13/3/2026 giảm, bình quân còn 92,700 đồng Giá cà phê hôm nay 13/3/2026 tại Tây Nguyên giảm từ 3.000 – 3.700 đồng/kg, bình quân còn 92.700 đồng/kg. Thị trường chịu áp lực bán khi nguồn cung vụ mới tăng

Giá cà phê hôm nay 13/3/2026 tại khu vực Tây Nguyên ghi nhận đợt giảm mạnh sau chuỗi ngày điều chỉnh trước đó. Theo ghi nhận thị trường, giá cà phê trung bình hiện còn khoảng 92.700 đồng/kg, giảm từ 3.000 – 3.700 đồng/kg so với phiên trước.

Diễn biến của giá cà phê hôm nay 13/3/2026 cho thấy áp lực bán trên thị trường nội địa vẫn khá lớn khi nguồn cung vụ mới được đưa ra thị trường nhiều hơn. Trong khi đó, hoạt động giao dịch của doanh nghiệp xuất khẩu và thương lái diễn ra thận trọng.

Giá cà phê hôm nay 13/3/2026 tại Tây Nguyên

Khảo sát tại các địa phương trồng cà phê trọng điểm cho thấy giá cà phê hôm nay 13/3/2026 ghi nhận mức thu mua như sau:

Giá cà phê Đắk Lắk: 92.700 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg so với phiên trước.

Giá cà phê Lâm Đồng: 91.600 đồng/kg, giảm 3.700 đồng/kg.

Giá cà phê Gia Lai: 92.700 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg.

Giá cà phê Đắk Nông (Lâm Đồng mới): 92.800 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg.

Trong các địa phương khảo sát, Đắk Nông (Lâm Đồng mới) vẫn là nơi có giá cà phê cao nhất khu vực với 92.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng ghi nhận mức thấp nhất ở 91.600 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới tăng trở lại

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 13/3 (giờ Việt Nam), thị trường cà phê thế giới ghi nhận đà tăng trên cả hai sàn giao dịch lớn.

Trên sàn London (Anh), giá cà phê Robusta tăng từ 1,05% đến 2,03%. Trong khi đó, giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng từ 1,24% đến 1,57%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5/2026, giá Robusta tăng 72 USD/tấn, lên 3.625 USD/tấn. Giá Arabica tăng 100 USD/tấn, lên 6.440 USD/tấn.

Dự báo giá cà phê hôm nay 13/3/2026

Theo dự báo, giá cà phê hôm nay 13/3/2026 tại khu vực Tây Nguyên có thể tăng trở lại sau khi đã giảm rất mạnh 3.000 đồng/kg trong phiên trước, hiện bình quân còn khoảng 92.700 đồng/kg.

Ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc thương mại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak), cho biết giá cà phê tăng do tình hình chiến sự tại Trung Đông khiến cước tàu vận tải tăng vọt và việc đặt tàu trở nên khó khăn.

Điều này dẫn tới sự đứt gãy chuỗi cung ứng, khiến các nước nhập khẩu phải quay sang mua từ kho dự trữ tại London và New York, làm tồn kho trên sàn giảm và góp phần đẩy giá cà phê tăng.

Ngoài ra, chi phí bảo hiểm chiến tranh tăng và sự biến động của đồng Real Brazil cũng là những yếu tố khiến giá cà phê hôm nay 13/3/2026 biến động mạnh.