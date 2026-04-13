Thị trường Giá cà phê hôm nay 13/4/2026: Trong nước tăng nhẹ, thế giới phân hóa Giá cà phê hôm nay 13/4/2026 trong nước tăng nhẹ lên 86.000 đồng/kg tại Tây Nguyên. Giá robusta thế giới giảm, arabica tăng

Giá cà phê hôm nay 13/4/2026 tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng nhẹ so với ngày hôm qua, dao động từ 85.500 đến 86.000 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới ghi nhận sự phân hóa rõ nét: robusta London giảm trong tuần trước trong khi arabica New York lại tăng mạnh.

Giá cà phê trong nước ngày 13/4/2026

Giá cà phê hôm nay tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên tiếp tục đà tăng.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 86.000 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với phiên trước.

Tại Đắk Nông, giá cà phê hôm nay ghi nhận mức 86.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Riêng tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay thấp hơn một chút, đạt 85.500 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với hôm qua.

Mức giá trung bình của giá cà phê hôm nay trong nước đạt 86.000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới: Robusta giảm, Arabica tăng

Theo số liệu từ sàn giao dịch London, giá cà phê hôm nay đối với robusta kỳ hạn tháng 5/2026 đã giảm 3,6% trong tuần trước, tương đương 124 USD/tấn, xuống còn 3.324 USD/tấn. Hợp đồng robusta tháng 7/2026 cũng giảm 3,2% (107 USD/tấn) xuống 3.239 USD/tấn.

Ngược lại, giá cà phê hôm nay trên sàn New York cho thấy arabica tháng 5/2026 tăng 1,6% lên 300,1 US cent/pound. Hợp đồng arabica tháng 7/2026 tăng 2,2% đạt 295,9 US cent/pound.

Theo Công ty I & M Smith, Trung tâm Dự báo Khí hậu (CPC) thuộc Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết các điều kiện ENSO trung tính đang hiện diện. Trạng thái ENSO trung tính xảy ra khi không có El Niño hay La Niña, thường mang lại thời tiết ổn định và dễ dự báo.

Đối với các khu vực trồng cà phê trọng điểm như Brazil, Colombia và Việt Nam, giá cà phê hôm nay được hỗ trợ gián tiếp nhờ điều kiện này giúp cây phát triển đồng đều. Tuy nhiên, CPC dự báo xác suất 61% El Niño xuất hiện vào cuối mùa hè 2026, một yếu tố có thể tác động mạnh đến sản lượng cà phê toàn cầu trong tương lai.

Thị trường cà phê robusta đang có dấu hiệu tái cân bằng cung – cầu trong nửa đầu năm 2026. Sản lượng cà phê Việt Nam dự kiến phục hồi trong niên vụ 2025–2026. Bên cạnh đó, vụ thu hoạch robusta Conilon của Brazil sắp tới cùng sản lượng khả quan từ Indonesia và Uganda tạo nền tảng cho nguồn cung gia tăng.

Thị trường kỳ hạn dự báo khoảng 25 triệu bao robusta Conilon và 49–50 triệu bao arabica từ Brazil trong niên vụ mới. Giá cà phê hôm nay được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng từ nguồn cung này trong các tháng tới.

Tại Brazil, robusta Conilon chiếm vai trò chủ đạo trong tiêu dùng nội địa, với sản lượng tiêu thụ khoảng 21–22 triệu bao mỗi năm. Các nhà rang xay Brazil có thể linh hoạt chuyển đổi giữa robusta và arabica nhờ khả năng tiếp cận nhanh cả hai nguồn hàng.

Tuy nhiên, các thương hiệu bán lẻ lớn vẫn thận trọng do khẩu vị tiêu dùng nội địa ưu tiên hương vị đặc trưng của Conilon. Việt Nam – nước sản xuất robusta lớn nhất thế giới – đang có điều kiện thời tiết thuận lợi cho niên vụ 2026–2027, qua đó góp phần ổn định giá cà phê hôm nay trên toàn cầu.