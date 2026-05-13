Thị trường Giá cà phê hôm nay 13/5/2026 giảm đồng loạt Giá cà phê hôm nay 13/5/2026 giảm đồng loạt. Robusta Brazil xuất khẩu tăng 374% tháng 4, arabica giảm 15,9%. Trong nước 87.900 đ/kg, robusta London 3.664 USD

Xuất khẩu cà phê Brazil tháng 4 cho thấy sự phân hóa hai chủng loại

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe), tổng xuất khẩu cà phê nhân xanh của Brazil tháng 4 đạt 2,76 triệu bao loại 60 kg, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số tổng này che giấu sự phân hóa cực kỳ rõ rệt giữa hai chủng loại cà phê.

Xuất khẩu cà phê arabica giảm mạnh 15,9% xuống còn 2,26 triệu bao, thấp hơn mức 2,69 triệu bao cùng kỳ năm trước. Ngược lại, xuất khẩu cà phê robusta tăng vọt khoảng 374% trong tháng 4, đạt gần 497.000 bao so với chỉ 104.837 bao cùng kỳ năm ngoái.

Người phát ngôn Cecafe cho biết xuất khẩu cà phê robusta tăng mạnh nhờ nguồn cung từ vụ thu hoạch mới bắt đầu ra thị trường, kết hợp mức giá hấp dẫn hơn đối với người mua. Robusta là chủng loại canephora, thường được ngành công nghiệp sử dụng để sản xuất cà phê hòa tan và phối trộn espresso.

Chủ tịch Cecafe – ông Marcio Ferreira – cho biết khối lượng xuất khẩu arabica sụt giảm trong tháng 4 và cả bốn tháng đầu năm đã khiến ngành cà phê Brazil "tự động ghi nhận dòng ngoại tệ thu về thấp hơn, đồng thời phản ánh sự sụt giảm đáng kể hiện nay của giá cà phê quốc tế đối với cả hai chủng loại".

Giá cà phê robusta London hôm nay 13/5 các kỳ hạn

Sàn London ghi nhận giá cà phê robusta đồng loạt giảm trên cả 5 kỳ hạn giao dịch sáng 13/5. Mức giảm phân hóa rõ rệt, kỳ hạn gần giảm mạnh hơn kỳ hạn xa.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2026 đạt 3.664 USD/tấn, mất 70 USD/tấn (-1,87%) – kỳ hạn giảm mạnh nhất. Kỳ hạn tháng 7/2026 đạt 3.482 USD/tấn, giảm 22 USD (-0,63%). Kỳ hạn tháng 9/2026 đạt 3.363 USD/tấn, giảm 19 USD (-0,56%).

Hai kỳ hạn xa nhất giảm nhẹ hơn. Kỳ hạn tháng 11/2026 đạt 3.288 USD/tấn (-14 USD, -0,42%). Kỳ hạn tháng 1/2027 đạt 3.222 USD/tấn (-12 USD, -0,37%).

Giá cà phê arabica New York hôm nay 13/5 các kỳ hạn

Sàn New York ghi nhận giá cà phê arabica giảm đồng đều trên cả 5 kỳ hạn, biên độ giảm 0,70 - 1,27%.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2026 đạt 294,80 US cent/pound, mất 3,80 cent (-1,27%) – kỳ hạn giảm mạnh nhất nhóm arabica. Kỳ hạn tháng 7/2026 đạt 280,15 cent, giảm 2,15 cent (-0,76%). Kỳ hạn tháng 9/2026 đạt 272,80 cent, giảm 2,05 cent (-0,75%).

Hai kỳ hạn xa hơn cũng đi theo nhịp giảm. Kỳ hạn tháng 12/2026 đạt 266,30 cent (-1,95 cent, -0,73%). Kỳ hạn tháng 3/2027 đạt 263,95 cent (-1,85 cent, -0,70%).

Nguyên nhân giá cà phê thế giới giảm

Theo Reuters, thị trường cà phê chịu áp lực từ sự tăng giá của đồng USD (chỉ số DXY). USD mạnh lên khiến cà phê – hàng hóa định giá bằng USD – trở nên đắt đỏ hơn với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Tiến độ thu hoạch vụ mùa bội thu tại Brazil đang tăng tốc cũng gây áp lực giảm lên giá cà phê. Trung tâm nghiên cứu Cepea cho biết tỷ lệ quả xanh trên cây tại một số khu vực Brazil vẫn cao, có thể làm chậm thu hoạch ở những nơi này. Thị trường giao ngay tại Brazil đang giao dịch chậm lại do không còn nhiều hàng từ vụ mùa cũ.

Đà giảm được hạn chế nhờ tồn kho trên sàn ICE vẫn ở mức thấp. Tồn kho arabica ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 2,5 tháng, còn 471.831 bao tính đến ngày 12/5. Tồn kho robusta ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm, chỉ còn 3.664 lô. Việc eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa cũng làm gián đoạn nguồn cung cà phê toàn cầu, hỗ trợ giá.

Giá cà phê hôm nay 13/5 trong nước tại Tây Nguyên

Giá cà phê trong nước hôm nay 13/5/2026 đồng loạt giảm 100 - 200 đồng/kg tại Tây Nguyên. Giá trung bình toàn vùng ở mức 87.900 đồng/kg.

Giá cà phê Đắk Nông cao nhất ở 88.000 đồng/kg (-200 đồng). Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở 87.900 đồng/kg (-100 đồng). Lâm Đồng thấp nhất với 87.300 đồng/kg (-200 đồng), thấp hơn Đắk Nông 700 đồng/kg.

Chênh lệch 700 đồng/kg giữa tỉnh cao và thấp nhất là mức tương đối hẹp, cho thấy thị trường nội địa duy trì sự đồng nhất tương đối giữa các vùng trồng cà phê.