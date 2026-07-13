Thị trường Giá cà phê hôm nay 13/7/2026: Tây Nguyên tạm lắng sau phiên giảm sâu, thế giới đồng loạt tăng Giá cà phê hôm nay 13/7/2026 giữ mức trung bình 95.200 đồng/kg, còn hai sàn London và New York vừa ghi nhận một tuần tăng mạnh.

Giá cà phê hôm nay 13/7/2026 mở đầu tuần mới bằng trạng thái trái chiều giữa thị trường nội địa và quốc tế. Tại Tây Nguyên, giá thu mua không thay đổi sau đợt giảm hơn 3.000 đồng/kg. Trên các sàn hàng hóa, robusta và arabica đều đi lên.

Thị trường đang chịu tác động từ nguy cơ El Niño mạnh, lượng tồn kho arabica giảm sâu và hoạt động điều chỉnh ký quỹ của ICE.

Thị trường cà phê trong nước tạm ngừng giảm

Sau biến động mạnh vào cuối tuần trước, giá cà phê tại các vùng nguyên liệu trọng điểm chưa ghi nhận thêm thay đổi trong ngày 13/7.

Mức thu mua cao nhất thuộc về Đắk Nông (Lâm Đồng mới), đạt 95.300 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai đứng kế tiếp với cùng mức giá 95.200 đồng/kg.

Lâm Đồng được giao dịch ở mức 94.700 đồng/kg, thấp hơn Đắk Nông 600 đồng/kg. Giá bình quân của bốn khu vực đạt 95.200 đồng/kg.

Địa phương Giá thu mua hôm nay Tăng/giảm so với 12/7 Đắk Lắk 95.200 đồng/kg Không đổi Lâm Đồng 94.700 đồng/kg Không đổi Gia Lai 95.200 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng mới) 95.300 đồng/kg Không đổi

Mặt bằng giá hiện tại vẫn thấp hơn rõ rệt so với ngày 10/7. Trong đợt điều chỉnh được cập nhật ngày 11/7, giá tại Đắk Lắk giảm 3.000 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất với 3.200 đồng/kg. Giá tại Gia Lai và Đắk Nông cùng giảm 3.100 đồng/kg.

Việc duy trì mức giá cũ trong ngày 13/7 mới chỉ giúp thị trường chấm dứt chuỗi giảm ngắn hạn. Để xác lập xu hướng phục hồi, giá cần có thêm những phiên tăng ổn định thay vì chỉ đi ngang sau một nhịp giảm mạnh.

Giá cà phê thế giới tăng ở cả robusta và arabica

Cập nhật giá cà phê thế giới hôm nay cho thấy các hợp đồng chính đã tăng đáng kể trong tuần trước.

Tại London, robusta kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 136 USD/tấn, chốt ở mức 3.852 USD/tấn. Tỷ lệ tăng trong tuần đạt 3,7%.

Kỳ hạn tháng 11/2026 đạt 3.819 USD/tấn sau khi tăng 140 USD/tấn, tương ứng 3,8%.

Sàn New York ghi nhận mức tăng lớn hơn. Arabica giao tháng 9/2026 tăng 33,1 US cent/pound, lên 334,25 US cent/pound. Tính theo tỷ lệ, hợp đồng này tăng 11%.

Kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 29,7 US cent/pound, tương ứng 10,4%, đạt 316 US cent/pound.

So với robusta, arabica có tốc độ tăng gần gấp ba lần. Chênh lệch này xuất hiện trong bối cảnh tồn kho arabica giảm liên tục và thị trường lo ngại về khả năng giao hàng trong ngắn hạn.

Mưa tại Brazil cản trở tiến độ thu hoạch

Brazil được kỳ vọng có thể ghi nhận một vụ cà phê lớn, tạo thêm nguồn cung cho thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, mưa lớn đang ảnh hưởng tới hoạt động thu hoạch tại một số vùng sản xuất.

Tiến độ thu hoạch chậm khiến lượng hàng mới chưa thể nhanh chóng bổ sung cho các kho dự trữ. Cùng lúc, lượng arabica trong hệ thống kho được sàn giao dịch giám sát đã giảm 12 phiên liên tiếp.

Tồn kho hiện ở mức thấp nhất kể từ tháng 2/2024. Nguồn hàng giảm khiến các hợp đồng giao gần nhận được lực mua mạnh hơn, đặc biệt là kỳ hạn tháng 9/2026.

Các nhà giao dịch phải cân nhắc giữa triển vọng vụ mùa lớn của Brazil và áp lực thiếu hàng trong giai đoạn hiện tại. Đây là nguyên nhân khiến giá phản ứng mạnh với từng thông tin mới về thời tiết và tiến độ thu hoạch.

El Niño có thể thuộc nhóm mạnh nhất 75 năm

Rủi ro khí hậu tiếp tục bao phủ thị trường nông sản. Bloomberg cho biết giới giao dịch đang chuẩn bị cho khả năng El Niño mạnh gây ảnh hưởng tới nguồn cung nhiều mặt hàng.

Cà phê và ca cao đã có mức biến động vượt trội so với nhiều loại cây trồng khác. Hai mặt hàng này phụ thuộc lớn vào điều kiện nhiệt độ và lượng mưa tại các khu vực sản xuất tập trung.

Theo Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ, El Niño năm nay có thể trở thành một trong những đợt mạnh nhất hơn 75 năm qua.

Nếu các vùng trồng cà phê gặp khô hạn kéo dài, mưa trái mùa hoặc nhiệt độ bất thường, sản lượng trong các vụ tiếp theo có thể chịu ảnh hưởng. Vì vậy, người mua đang có xu hướng tăng phòng vệ trước rủi ro nguồn cung.

Hoạt động đầu cơ khuếch đại biến động

Bên cạnh cung cầu thực tế, dòng tiền đầu cơ cũng góp phần làm giá cà phê lên xuống với biên độ lớn.

ICE đã nhiều lần điều chỉnh yêu cầu ký quỹ dành cho hợp đồng tương lai arabica. Mức ký quỹ đối với kỳ hạn tháng 9 tăng từ 5.685 USD trước ngày 1/7 lên 18.806 USD vào ngày 8/7.

Mức tăng hơn ba lần buộc các nhà giao dịch phải bổ sung vốn nếu muốn giữ nguyên vị thế. Trường hợp không đủ khả năng đáp ứng, họ phải giảm quy mô hợp đồng hoặc đóng vị thế đang nắm giữ.

Các lệnh đóng vị thế tập trung trong thời gian ngắn có thể khiến giá đảo chiều nhanh. Đây từng là một trong những nguyên nhân làm thị trường cà phê biến động mạnh trong năm 2025.

Xuất khẩu cà phê toàn cầu giảm nhẹ

Dữ liệu của Tổ chức Cà phê Quốc tế cho thấy lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 5 đạt 12,38 triệu bao. Cùng kỳ năm 2025, xuất khẩu đạt 12,78 triệu bao.

Tính từ đầu niên vụ 2025–2026 đến hết tháng 5/2026, tổng xuất khẩu đạt 94,82 triệu bao. Khối lượng này thấp hơn 0,1% so với 94,94 triệu bao của tám tháng đầu niên vụ trước.

Mức giảm không lớn nhưng cho thấy nguồn cung xuất khẩu chưa tăng tương ứng với kỳ vọng của thị trường. Khi lượng tồn kho arabica cùng đi xuống, các nhà rang xay có thể tiếp tục đối mặt với chi phí nguyên liệu cao.

Người tiêu dùng khó sớm mua cà phê giá thấp

Luigi Lavazza SpA dự báo làn sóng biến động mới có thể chưa kết thúc. Chủ tịch Giuseppe Lavazza cho rằng giá chỉ có cơ hội giảm bền vững sau khi thị trường ổn định và nguồn cung được cải thiện.

Ngành cà phê cần ít nhất hai vụ mùa đạt kết quả tốt, đồng thời dự trữ toàn cầu phải được phục hồi đáng kể. Quá trình này có thể kéo dài, khiến triển vọng giảm giá trong vòng hai năm tới trở nên hạn chế.

Trong ngắn hạn, giá cà phê hôm nay 13/7/2026 tại Việt Nam đang tạm ổn định. Tuy nhiên, đà tăng trên hai sàn quốc tế cùng các rủi ro về thời tiết có thể tiếp tục tác động tới giá thu mua trong những phiên sắp tới.