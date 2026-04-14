Thị trường Giá cà phê hôm nay 14/4/2026: Tăng nhẹ 500 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 14/4/2026: Tây Nguyên tiếp tục tăng nhẹ 500 đồng/kg. Giá cà phê robusta và arabica đều ghi nhận mức tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt và thời tiết bất lợi tại Brazil.

Giá cà phê trong nước hôm nay 14/4/2026

Giá cà phê trong nước ngày 14/4/2026 tăng đồng loạt tại các tỉnh trọng điểm, với mức tăng phổ biến từ 500 đến 600 đồng/kg so với hôm qua.

Đắk Nông là địa phương có giá cà phê cao nhất hôm nay với mức 86.600 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận mức giá 86.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Lâm Đồng có giá thấp nhất trong nhóm với 86.000 đồng/kg, nhưng cũng tăng 500 đồng/kg so với phiên trước.

Tỉnh/Thị trường Giá (đồng/kg) Thay đổi Đắk Lắk 86.500 +500 Lâm Đồng 86.000 +500 Gia Lai 86.500 +500 Đắk Nông 86.600 +600 Trung bình cả nước 86.500 +500

Giá cà phê thế giới hôm nay 14/4/2026: Robusta London tăng 0,81%

Giá cà phê robusta trên sàn London chốt phiên ngày 13/4/2026 với diễn biến tích cực. Hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 0,81% (tương đương 27 USD/tấn), đạt 3.351 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 0,46% (15 USD/tấn), đạt 3.254 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 0,25% (0,75 US cent/pound), đạt 300,85 US cent/pound — mức cao nhất trong 2 tuần theo Reuters và Barchart. Hợp đồng tháng 7/2026 tăng 0,12% (0,35 US cent/pound), đạt 296,25 US cent/pound.

Nguyên nhân giá cà phê tăng: Thời tiết Brazil và nguồn cung robusta thắt chặt

Nguyên nhân chính khiến giá cà phê tăng trong phiên giao dịch gần nhất là lượng mưa thấp bất thường tại Brazil. Theo cơ quan khí tượng Somar Meteorologia, khu vực trồng cà phê arabica lớn nhất Brazil là Minas Gerais chỉ nhận được 4,2 mm mưa trong tuần trước, tương đương khoảng 20% mức trung bình lịch sử. Lượng mưa thiếu hụt nghiêm trọng có thể làm giảm sản lượng cà phê và là yếu tố hỗ trợ giá tăng trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, đồng real Brazil (BRL) tăng lên mức cao nhất trong 2 năm so với USD. Đồng nội tệ mạnh hơn làm giảm động lực xuất khẩu của các nhà sản xuất Brazil, khiến nguồn cung cà phê ra thị trường quốc tế bị thu hẹp. Đối với cà phê robusta, tồn kho trên sàn ICE tính đến ngày 13/4 giảm xuống còn 3.955 lô — mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua, tạo thêm áp lực hỗ trợ giá robusta.

Xuất khẩu cà phê Brazil tháng 3 giảm, robusta là điểm sáng

Theo Hiệp hội Xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafe), xuất khẩu cà phê nhân của Brazil trong tháng 3/2026 giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,66 triệu bao (loại 60 kg). Xuất khẩu arabica giảm mạnh 19% xuống còn 2,29 triệu bao. Nguyên nhân bao gồm giai đoạn trái vụ, nông dân chờ thời điểm bán thuận lợi hơn và các vấn đề logistics do chiến sự tại Trung Đông. Tính cả cà phê đã qua chế biến, tổng xuất khẩu cà phê Brazil tháng 3 giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 3,04 triệu bao. Đức là thị trường nhập khẩu lớn nhất, tiêu thụ khoảng 405.000 bao trong tháng.

Điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu tháng 3 là cà phê canephora (gồm conilon và robusta) tăng vọt 164,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 368.000 bao — phản ánh nhu cầu mạnh với robusta toàn cầu trong bối cảnh tồn kho co hẹp.

Xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng 4,5% trong 5 tháng đầu niên vụ 2025-2026

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu tháng 2/2026 đạt 11,46 triệu bao, thấp hơn mức 12,15 triệu bao của cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính lũy kế 5 tháng đầu niên vụ 2025-2026 (từ tháng 10/2025 đến tháng 2/2026), xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 57,77 triệu bao, tăng 4,5% so với 55,3 triệu bao cùng kỳ niên vụ trước.

Trong 12 tháng kết thúc vào tháng 2/2026, xuất khẩu arabica toàn cầu đạt 83,63 triệu bao (giảm so với 86,42 triệu bao năm trước), còn robusta đạt 59,15 triệu bao — tăng đáng kể so với 51,9 triệu bao của năm trước. Xu hướng này cho thấy robusta đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn hơn trong cơ cấu tiêu thụ cà phê toàn cầu.