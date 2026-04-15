Giá cà phê hôm nay 15/4/2026: Tăng 600 đ/kg

Giá cà phê hôm nay (15/4/2026) tại thị trường trong nước tiếp tục tăng 600 đồng/kg trên toàn vùng Tây Nguyên. Giá cà phê cao nhất đạt 87.200 đồng/kg tại Đắk Nông. Trên thế giới, giá cà phê robusta tăng mạnh 3,19% do nguồn cung từ Brazil hạn chế.

Giá cà phê trong nước hôm nay 15/4/2026

Giá cà phê trong nước ngày 15/4 ghi nhận mức tăng đồng đều 600 đồng/kg tại tất cả các tỉnh trọng điểm Tây Nguyên. Theo số liệu tổng hợp, giá cà phê trung bình toàn thị trường đạt 87.100 đồng/kg, cao hơn 600 đồng so với ngày 14/4.

Tỉnh / Thị trường Giá (đồng/kg) Thay đổi so với hôm qua Đắk Lắk 87.100 +600 Lâm Đồng 86.600 +600 Gia Lai 87.100 +600 Đắk Nông 87.200 +600

Đắk Nông là tỉnh có giá cà phê cao nhất hôm nay với 87.200 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng đứng ở mức 87.100 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận giá cà phê thấp nhất khu vực tại 86.600 đồng/kg nhưng cũng đã tăng 600 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê thế giới hôm nay 15/4/2026

Theo dữ liệu từ sàn London, giá cà phê robusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 3,19% (tương đương 107 USD/tấn) lên mức 3.458 USD/tấn. Giá cà phê robusta tháng 7/2026 tăng 2,98% (97 USD/tấn) đạt 3.351 USD/tấn. Đây là mức giá cà phê robusta cao nhất trong vòng một tuần qua.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 5/2026 tăng 0,6% (1,8 US cent/pound) lên 302,65 US cent/pound. Giá cà phê arabica tháng 7/2026 tăng 0,46% (1,35 US cent/pound) đạt 297,6 US cent/pound. Mức tăng của arabica khiêm tốn hơn so với robusta.

Nguyên nhân giá cà phê robusta tăng mạnh

Nguyên nhân chính khiến giá cà phê robusta tăng là nguồn cung hạn chế từ Brazil. Theo Hiệp hội Xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafe), xuất khẩu cà phê nhân xanh của Brazil trong tháng 3/2026 giảm 10% so với cùng kỳ, xuống còn 2,65 triệu bao. Sự sụt giảm này trực tiếp đẩy giá cà phê lên cao.

Một yếu tố quan trọng khác: tồn kho robusta trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1,25 năm, còn 3.911 lô tính đến ngày 15/4/2026. Tồn kho thấp làm gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn. Ngoài ra, đồng real Brazil mạnh lên so với USD đạt mức cao nhất hai năm, khiến nhà sản xuất mất động lực bán hàng xuất khẩu, càng làm nguồn cung quốc tế hạn hẹp.

Giá cà phê arabica tăng khiêm tốn hơn do dự báo sản lượng tăng mạnh tại Brazil niên vụ tới. Theo Reuters, công ty Safras & Mercado dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026–2027 đạt 75,65 triệu bao, tăng 17% so với niên vụ trước. Riêng arabica ước đạt 49,95 triệu bao, tăng tới 29%. Triển vọng nguồn cung dồi dào này kìm hãm đà tăng của giá cà phê arabica.

Bên cạnh đó, tiến độ bán hàng vụ mới tại Brazil vẫn chậm. Nông dân mới bán được 14% sản lượng dự kiến niên vụ 2026–2027, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm là 23%. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của người sản xuất trước mặt bằng giá cà phê hiện tại.