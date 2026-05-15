Thị trường Giá cà phê hôm nay 15/5/2026 giảm mạnh tại Tây Nguyên Giá cà phê hôm nay 15/5/2026 giảm 1.200 đồng/kg tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên. Giá robusta và arabica đồng loạt đi xuống trên sàn thế giới.

Giá cà phê hôm nay tại Tây Nguyên giảm mạnh 1.200 đồng/kg, đưa giá thu mua phổ biến về dưới mốc 88.000 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, robusta và arabica tiếp tục giảm sâu do áp lực nguồn cung.

Giá cà phê trong nước xuống dưới 88.000 đồng/kg

Đắk Lắk và Gia Lai hiện cùng giao dịch ở mức 87.700 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại Lâm Đồng giảm về 87.100 đồng/kg, thấp hơn Đắk Nông khoảng 700 đồng/kg.

Đắk Nông hiện có giá cà phê cao nhất thị trường với 87.800 đồng/kg. Đây cũng là khu vực duy nhất duy trì sát mốc 88.000 đồng/kg.

Robusta giảm hơn 2% trên sàn London

Giá cà phê robusta giao tháng 7/2026 giảm mạnh 2,05%, tương đương 73 USD/tấn, xuống còn 3.487 USD/tấn.

Hợp đồng robusta giao tháng 9/2026 cũng giảm còn 3.372 USD/tấn sau khi mất 68 USD/tấn trong phiên giao dịch gần nhất.

Áp lực bán gia tăng khi thị trường kỳ vọng nguồn cung robusta từ Brazil sẽ dồi dào hơn trong thời gian tới.

Arabica suy yếu do đồng USD tăng

Giá cà phê arabica giao tháng 7/2026 trên sàn New York giảm còn 275,7 US cent/pound.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm xuống 268,35 US cent/pound.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần đang gây sức ép lên hầu hết hàng hóa nguyên liệu, bao gồm cà phê.

Nguồn cung Brazil tiếp tục gây áp lực

Thị trường đang theo dõi sát tiến độ thu hoạch cà phê conilon tại Espírito Santo và arabica tại Minas Gerais, São Paulo.

Thời tiết thuận lợi giúp tiến độ thu hoạch tăng nhanh, làm nguồn cung cà phê mới liên tục được bổ sung ra thị trường.

Giới giao dịch cho rằng kỳ vọng sản lượng cao tại Brazil đang hạn chế khả năng phục hồi mạnh của giá cà phê trong ngắn hạn.

Tồn kho thấp và xuất khẩu Brazil giảm hỗ trợ giá

Tồn kho robusta ICE hiện ở mức thấp nhất trong 2 năm với 3.642 lô.

Tồn kho arabica ICE giảm còn 471.831 bao, mức thấp nhất trong khoảng 2,5 tháng.

Theo Cecafe, xuất khẩu cà phê nhân xanh của Brazil tháng 4 giảm 1,3% xuống còn 2,76 triệu bao, góp phần hỗ trợ giá cà phê thế giới.