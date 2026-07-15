Thị trường Giá cà phê hôm nay 15/7/2026: Đắk Lắk, Gia Lai giữ mốc 95.000 đồng/kg sau phiên giảm Giá cà phê hôm nay 15/7/2026 giảm đồng loạt 200 đồng/kg, đưa giá thu mua tại Tây Nguyên xuống còn 94.500–95.100 đồng/kg.

Giá cà phê Tây Nguyên giảm về 94.500–95.100 đồng/kg

Tại khu vực Đắk Nông cũ, giá cà phê sáng nay được thu mua ở mức 95.100 đồng/kg, thấp hơn phiên trước 200 đồng/kg. Đây vẫn là địa phương duy nhất duy trì giá trên 95.000 đồng/kg trong bảng khảo sát.

Đắk Lắk ghi nhận mức giảm tương tự, đưa giá giao dịch về đúng 95.000 đồng/kg. Gia Lai cũng đang thu mua cà phê với giá 95.000 đồng/kg sau khi điều chỉnh giảm 200 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục có mặt bằng giá thấp nhất Tây Nguyên. Cà phê tại địa phương này được giao dịch quanh 94.500 đồng/kg, cách giá tại Đắk Nông 600 đồng/kg.

Địa phương Giá ngày 15/7 So với phiên trước Khu vực Đắk Nông cũ 95.100 đồng/kg Giảm 200 đồng/kg Đắk Lắk 95.000 đồng/kg Giảm 200 đồng/kg Gia Lai 95.000 đồng/kg Giảm 200 đồng/kg Lâm Đồng 94.500 đồng/kg Giảm 200 đồng/kg

Việc các địa phương cùng giảm một mức cho thấy mặt bằng thu mua đang được điều chỉnh theo xu hướng chung của thị trường, thay vì xuất phát từ biến động nguồn cung tại một khu vực riêng lẻ.

Khoảng cách giữa giá cao nhất và thấp nhất hiện chỉ là 600 đồng/kg. Biên độ hẹp giúp thị trường Tây Nguyên duy trì sự đồng đều, dù giá thực tế vẫn chịu ảnh hưởng bởi chất lượng hàng, vị trí kho và nhu cầu mua của từng doanh nghiệp.

Mốc 95.000 đồng/kg đứng trước áp lực mới

Sau đợt điều chỉnh sáng nay, Đắk Lắk và Gia Lai chỉ còn đứng đúng ngưỡng 95.000 đồng/kg. Đây đang là mốc giá quan trọng đối với tâm lý của cả người bán lẫn doanh nghiệp thu mua.

Nếu thị trường thế giới tiếp tục suy yếu, hai địa phương trên có thể lùi xuống dưới 95.000 đồng/kg trong các lần cập nhật tiếp theo. Đắk Nông hiện có khoảng đệm 100 đồng/kg, còn Lâm Đồng đã thấp hơn mốc này 500 đồng/kg.

Dù vậy, mức giảm 200 đồng/kg vẫn được xem là tương đối nhẹ so với những phiên biến động hàng nghìn đồng từng xuất hiện trước đó. Nguồn hàng bán ra chưa tăng mạnh cũng góp phần hạn chế tốc độ đi xuống của giá nội địa.

Một bộ phận người trồng vẫn giữ hàng và chờ thêm tín hiệu từ sàn London. Tâm lý này có thể giúp thị trường tránh được sức ép cung lớn trong thời gian ngắn.

Robusta tháng 11 mất ngưỡng 3.800 USD/tấn

Giá robusta trên sàn London đồng loạt đi xuống. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 18 USD/tấn, tương đương 0,47%, còn 3.834 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 11/2026 chịu mức giảm mạnh hơn, mất 23 USD/tấn và lùi về 3.796 USD/tấn. Với mức giá mới, hợp đồng này đã rơi xuống dưới ngưỡng 3.800 USD/tấn.

Diễn biến giảm xuất hiện ngay sau phiên tăng nhẹ trước đó. Robusta tháng 9 từng tiến lên 3.849 USD/tấn, còn kỳ hạn tháng 11 chạm đúng 3.800 USD/tấn nhưng không duy trì được lực mua.

Sự đảo chiều nhanh cho thấy dòng tiền trên sàn London vẫn thiếu ổn định. Khi các kỳ hạn quan trọng suy yếu, doanh nghiệp xuất khẩu có xu hướng thận trọng hơn trong hoạt động chào mua và định giá lượng hàng đang nắm giữ.

Đối với thị trường Việt Nam, hướng đi của hợp đồng tháng 9 và tháng 11 có ảnh hưởng lớn đến giá thu mua tại Tây Nguyên. Việc kỳ hạn tháng 11 chưa giữ được mốc 3.800 USD/tấn có thể tiếp tục gây áp lực lên giá trong nước.

Arabica New York mất gần 5 US cent/pound

Sàn New York cũng khép lại phiên giao dịch với sắc giảm. Arabica giao tháng 9/2026 mất 4,25 US cent/pound, xuống còn 330 US cent/pound.

Hợp đồng tháng 12 giảm 4,95 US cent/pound, chốt ở 311,05 US cent/pound. Đây là kỳ hạn có mức giảm tuyệt đối lớn hơn trong nhóm được theo dõi.

Arabica đã trải qua những phiên biến động mạnh. Có thời điểm giá tăng khoảng 6% trong ngày nhưng nhanh chóng quay đầu khi hoạt động chốt lời gia tăng.

Trước nhịp giảm hiện tại, arabica từng bật tăng 16% ngay phiên đầu tuần và kết thúc tuần với mức tăng cộng dồn khoảng 11%. Biên độ lớn cho thấy giá vẫn phản ứng nhạy với dòng vốn đầu cơ, thời tiết Brazil và những thay đổi trong dự báo nguồn cung.

Thời tiết Brazil hỗ trợ đẩy nhanh thu hoạch

Điều kiện thời tiết tại Brazil đang thuận lợi hơn cho vụ thu hoạch. Lượng mưa đã giảm và dự báo trong khoảng 7–10 ngày tới tiếp tục nghiêng về trạng thái khô ráo.

Tại vùng Cerrado Mineiro, khoảng 32% sản lượng dự kiến đã được thu hoạch. Việc ít mưa giúp máy móc hoạt động thuận lợi, đồng thời hỗ trợ quá trình phơi và sấy cà phê sau thu hái.

Khi tốc độ thu hoạch được cải thiện, thị trường thường kỳ vọng lượng hàng vụ mới sẽ sớm được đưa vào lưu thông. Kỳ vọng nguồn cung tăng là một trong những nguyên nhân tạo sức ép lên giá kỳ hạn.

Tuy nhiên, tiến độ thu hoạch tại Cerrado Mineiro vẫn chậm hơn cùng kỳ năm ngoái. Yếu tố này khiến áp lực nguồn cung chưa hoàn toàn lấn át các rủi ro còn tồn tại trên thị trường.

Tồn kho thấp tiếp tục nâng đỡ giá cà phê

Tồn kho arabica đạt chuẩn trên sàn ICE giảm xuống còn 339.652 bao tính đến ngày 14/7, mức thấp nhất trong hơn hai năm.

Đối với robusta, lượng tồn kho đã phục hồi lên 4.220 lô vào đầu tuần. Con số này vẫn nằm không quá xa đáy hai năm là 3.631 lô được ghi nhận vào ngày 15/5.

Lượng dự trữ thấp khiến thị trường dễ phản ứng mạnh khi xuất hiện thông tin bất lợi liên quan đến sản lượng hoặc thời tiết. Đây cũng là yếu tố có thể ngăn giá giảm quá sâu dù vụ thu hoạch Brazil đang tiến triển.

Đồng real Brazil tăng lên vùng cao nhất khoảng ba tuần rưỡi so với USD cũng làm giảm động lực bán của nông dân. Khi đồng nội tệ mạnh, doanh thu xuất khẩu quy đổi sang real thấp hơn, khiến người sản xuất có xu hướng trì hoãn giao hàng.

Giá cà phê có thể tiếp tục giằng co quanh mốc 95.000 đồng/kg

Trong ngắn hạn, giá cà phê Tây Nguyên nhiều khả năng tiếp tục theo sát biến động của robusta London. Kỳ hạn tháng 11 dưới 3.800 USD/tấn là tín hiệu cần được theo dõi trong các phiên sắp tới.

Nếu robusta tháng 9 cũng tiến gần hoặc rơi khỏi ngưỡng này, giá nội địa có nguy cơ mất thêm điểm. Đắk Lắk và Gia Lai khi đó có thể không còn giữ được mốc 95.000 đồng/kg.

Ở chiều hỗ trợ, tồn kho thấp, đồng real mạnh và lượng hàng bán ra hạn chế có thể giúp giá sớm tìm được vùng cân bằng. Mặt bằng 94.500–95.100 đồng/kg vì vậy chưa chắc xuất hiện một đợt giảm sâu ngay lập tức.