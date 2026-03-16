Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá cà phê hôm nay 16/3/2026: Robusta giảm sâu 8,4% trong tuần, trong nước vượt 90.000 đồng/kg

Quốc Duẩn16/03/2026 10:12

Giá cà phê hôm nay 16/3/2026: Robusta giảm sâu 8,4% trong tuần trước, xuống còn 3.455 USD/tấn. Giá cà phê nhân xô trên ngưỡng 90.000 đồng/kg. Bloomberg cảnh báo giá cà phê chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Giá cà phê hôm nay 16/3/2026 trên sàn London và New York

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 đã giảm mạnh 8,4%, tương đương 317 USD/tấn trong tuần trước, xuống chỉ còn 3.455 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng giảm 8,3% (307 USD/tấn), đạt mức 3.372 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 2,8% (8,2 US cent/pound) trong tuần trước, xuống còn 285,15 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 3,1% (9,1 US cent/pound), đạt 279,4 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới ngày 16/3/2026

Sàn giao dịchLoạiKỳ hạnGiáThay đổi tuần
LondonRobustaTháng 5/20263.455 USD/tấn-8,4% (-317 USD)
LondonRobustaTháng 7/20263.372 USD/tấn-8,3% (-307 USD)
New YorkArabicaTháng 5/2026285,15 US cent/lb-2,8% (-8,2 cent)
New YorkArabicaTháng 7/2026279,4 US cent/lb-3,1% (-9,1 cent)

Giá cà phê hôm nay 16/3/2026 tại các tỉnh Tây Nguyên

Giá cà phê hôm nay 16/3/2026 tại các thị trường trọng điểm trong nước như sau: Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 90.500 đồng/kg; Đắk Nông cao nhất vùng với 90.700 đồng/kg; Lâm Đồng thấp hơn, đạt 89.700 đồng/kg.

Thị trườngGiá trung bình (đồng/kg)
Đắk Lắk90.500
Gia Lai90.500
Đắk Nông90.700
Lâm Đồng89.700
Thị trường cà phê thế giới giảm mạnh do áp lực nguồn cung dồi dào

Bloomberg: Giá cà phê cao kỷ lục chưa thể hạ nhiệt, chuỗi cung ứng vẫn tắc nghẽn

Theo Bloomberg, dù giá hạt cà phê trên thị trường hàng hóa đã giảm mạnh trong tuần qua, giá cà phê cao kỷ lục tới tay người tiêu dùng sẽ chưa giảm trong thời gian tới. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy sự tắc nghẽn chuỗi cung ứng có thể làm xáo trộn giá thực phẩm trong thời gian dài.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, giá cà phê trung bình mà người tiêu dùng Mỹ phải trả trong tháng 2/2026 lên tới 9,459 USD/pound — mức cao kỷ lục mới. Con số này tăng tới 31% so với cùng kỳ năm trước, khiến cà phê trở thành một trong những yếu tố lớn nhất thúc đẩy lạm phát thực phẩm tháng 2. Các tác động từ những cú sốc sản xuất cũng như các mức thuế quan trước đó dự kiến vẫn sẽ kéo dài.

Giá cà phê bắt đầu leo thang từ năm 2024 khi thời tiết xấu ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa vụ tại hai nhà sản xuất hàng đầu thế giới là BrazilViệt Nam. Đà tăng tiếp tục bùng phát mạnh hơn vào năm 2025 trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt các mức thuế quan diện rộng, tạo thêm áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu.

    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá cà phê hôm nay 16/3/2026: Robusta giảm sâu 8,4% trong tuần, trong nước vượt 90.000 đồng/kg
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO