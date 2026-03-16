Thị trường Giá cà phê hôm nay 16/3/2026: Robusta giảm sâu 8,4% trong tuần, trong nước vượt 90.000 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 16/3/2026: Robusta giảm sâu 8,4% trong tuần trước, xuống còn 3.455 USD/tấn. Giá cà phê nhân xô trên ngưỡng 90.000 đồng/kg. Bloomberg cảnh báo giá cà phê chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Giá cà phê hôm nay 16/3/2026 trên sàn London và New York

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 đã giảm mạnh 8,4%, tương đương 317 USD/tấn trong tuần trước, xuống chỉ còn 3.455 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng giảm 8,3% (307 USD/tấn), đạt mức 3.372 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 2,8% (8,2 US cent/pound) trong tuần trước, xuống còn 285,15 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 3,1% (9,1 US cent/pound), đạt 279,4 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới ngày 16/3/2026

Sàn giao dịch Loại Kỳ hạn Giá Thay đổi tuần London Robusta Tháng 5/2026 3.455 USD/tấn -8,4% (-317 USD) London Robusta Tháng 7/2026 3.372 USD/tấn -8,3% (-307 USD) New York Arabica Tháng 5/2026 285,15 US cent/lb -2,8% (-8,2 cent) New York Arabica Tháng 7/2026 279,4 US cent/lb -3,1% (-9,1 cent)

Giá cà phê hôm nay 16/3/2026 tại các tỉnh Tây Nguyên

Giá cà phê hôm nay 16/3/2026 tại các thị trường trọng điểm trong nước như sau: Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 90.500 đồng/kg; Đắk Nông cao nhất vùng với 90.700 đồng/kg; Lâm Đồng thấp hơn, đạt 89.700 đồng/kg.

Thị trường Giá trung bình (đồng/kg) Đắk Lắk 90.500 Gia Lai 90.500 Đắk Nông 90.700 Lâm Đồng 89.700

Bloomberg: Giá cà phê cao kỷ lục chưa thể hạ nhiệt, chuỗi cung ứng vẫn tắc nghẽn

Theo Bloomberg, dù giá hạt cà phê trên thị trường hàng hóa đã giảm mạnh trong tuần qua, giá cà phê cao kỷ lục tới tay người tiêu dùng sẽ chưa giảm trong thời gian tới. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy sự tắc nghẽn chuỗi cung ứng có thể làm xáo trộn giá thực phẩm trong thời gian dài.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, giá cà phê trung bình mà người tiêu dùng Mỹ phải trả trong tháng 2/2026 lên tới 9,459 USD/pound — mức cao kỷ lục mới. Con số này tăng tới 31% so với cùng kỳ năm trước, khiến cà phê trở thành một trong những yếu tố lớn nhất thúc đẩy lạm phát thực phẩm tháng 2. Các tác động từ những cú sốc sản xuất cũng như các mức thuế quan trước đó dự kiến vẫn sẽ kéo dài.

Giá cà phê bắt đầu leo thang từ năm 2024 khi thời tiết xấu ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa vụ tại hai nhà sản xuất hàng đầu thế giới là Brazil và Việt Nam. Đà tăng tiếp tục bùng phát mạnh hơn vào năm 2025 trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt các mức thuế quan diện rộng, tạo thêm áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu.