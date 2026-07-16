Thị trường Giá cà phê hôm nay 16/7/2026: Nội địa tiến sát 100.000 đồng/kg, robusta tăng tới 64 USD/tấn Giá cà phê hôm nay 16/7/2026 tăng đồng loạt 1.200 đồng/kg tại Tây Nguyên, đưa mức cao nhất lên 97.300 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tiến gần mốc 100.000 đồng/kg

Sau đợt điều chỉnh sáng 16/7, giá cà phê tại Tây Nguyên đã trở lại vùng cao. Ba trong bốn địa phương được khảo sát hiện giao dịch từ 97.200 đồng/kg trở lên.

Mức cao nhất là 97.300 đồng/kg tại khu vực Đắk Nông cũ, thấp hơn mốc 100.000 đồng/kg khoảng 2.700 đồng. Lâm Đồng có giá thấp nhất là 96.700 đồng/kg nhưng cũng chỉ còn cách ngưỡng này 3.300 đồng/kg.

Việc tất cả địa phương cùng tăng 1.200 đồng/kg giúp khoảng cách giá trong vùng không thay đổi nhiều. Chênh lệch giữa khu vực Đắk Nông cũ và Lâm Đồng vẫn duy trì ở mức 600 đồng/kg.

Giá cà phê từng địa phương sáng 16/7

Khu vực Đắk Nông cũ tiếp tục là khu vực dẫn đầu về giá thu mua. Sau khi cộng thêm 1.200 đồng/kg, cà phê tại đây được giao dịch ở mức 97.300 đồng/kg.

Đắk Lắk tăng lên 97.200 đồng/kg. Đây là mức cao thứ hai trên thị trường và chỉ thấp hơn Đắk Nông 100 đồng/kg.

Tại Gia Lai, thương lái cũng nâng giá thêm 1.200 đồng/kg, đưa mức thu mua lên 97.200 đồng/kg.

Lâm Đồng đạt 96.700 đồng/kg sau lần điều chỉnh mới nhất. Địa phương này tiếp tục có giá thấp nhất Tây Nguyên.

Giá cà phê Tây Nguyên ngày 16/7/2026

Địa phương Giá thu mua Tăng/giảm Đắk Nông 97.300 đồng/kg +1.200 đồng/kg Đắk Lắk 97.200 đồng/kg +1.200 đồng/kg Gia Lai 97.200 đồng/kg +1.200 đồng/kg Lâm Đồng 96.700 đồng/kg +1.200 đồng/kg

Giá cà phê nội địa tăng ngay sau khi robusta London phục hồi cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa hoạt động thu mua trong nước và diễn biến trên sàn kỳ hạn.

Nếu hợp đồng tháng 9 tiếp tục đứng vững trên 3.900 USD/tấn, giá tại Tây Nguyên có thể duy trì quanh vùng 97.000 đồng/kg hoặc tăng thêm. Trường hợp robusta mất mốc này, thị trường trong nước có thể xuất hiện các đợt điều chỉnh ngắn.

Giá cà phê thế giới tăng trở lại

Phiên giao dịch ngày 15/7 khép lại với mức tăng tại cả London và New York. Dòng tiền tập trung mạnh hơn vào robusta khi hai kỳ hạn gần cùng tăng trên 1,6%.

Thị trường được hỗ trợ bởi việc đồng real Brazil tăng giá, hoạt động thu hoạch chưa đạt tiến độ như năm trước và lượng tồn kho đạt chuẩn còn hạn chế.

Giá robusta London vượt ngưỡng quan trọng

Robusta giao tháng 9/2026 tăng 62 USD/tấn, từ vùng dưới 3.900 USD/tấn lên 3.911 USD/tấn. Mức tăng tương ứng 1,61%.

Việc vượt lại ngưỡng 3.900 USD/tấn giúp hợp đồng gần lấy lại một phần mức giảm từ các phiên trước. Đây cũng là thông tin tích cực đối với giá xuất khẩu và giá thu mua cà phê robusta của Việt Nam.

Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 64 USD/tấn, đạt 3.864 USD/tấn. Tỷ lệ tăng là 1,68%, cao hơn kỳ hạn tháng 9.

Mức tăng mạnh ở cả hai hợp đồng cho thấy lực mua không chỉ tập trung vào nhu cầu giao hàng gần mà còn xuất hiện tại các kỳ hạn xa hơn.

Giá arabica New York giữ sắc xanh

Arabica giao tháng 9/2026 tăng 0,65 US cent/pound, lên 326,75 US cent/pound. Mức tăng tương đương 0,2%.

Hợp đồng tháng 12/2026 tăng mạnh hơn, thêm 1,95 US cent/pound, đạt 309,95 US cent/pound. Tỷ lệ tăng của kỳ hạn này là 0,63%.

So với robusta, arabica có mức phục hồi khiêm tốn. Dù vậy, sắc xanh đồng thời xuất hiện trên cả hai sàn đã cải thiện tâm lý của các nhà đầu tư.

Tỷ giá Brazil tạo lực đỡ cho thị trường

Đồng real Brazil đã tăng lên mức cao nhất trong khoảng một tháng so với USD. Biến động này khiến hoạt động bán cà phê của nông dân Brazil kém hấp dẫn hơn.

Khi xuất khẩu cà phê bằng USD, người bán sẽ quy đổi doanh thu sang đồng real. Đồng real mạnh hơn đồng nghĩa với việc số nội tệ nhận được giảm xuống.

Nhiều nhà sản xuất vì thế lựa chọn giữ hàng thay vì bán ngay. Nguồn cung tức thời bị thu hẹp đã góp phần hỗ trợ giá cà phê trên hai sàn.

Thu hoạch tại Brazil chậm 10,7 điểm phần trăm

Mưa tại các vùng trồng cà phê Brazil đã giảm, tạo điều kiện để người dân quay lại thu hái. Tuy nhiên, tiến độ của vụ năm 2026 vẫn thấp hơn đáng kể so với năm trước.

Đến ngày 10/7, các thành viên của Cooxupé mới hoàn thành 38,6% sản lượng. Cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ thu hoạch đã đạt 49,3%.

Như vậy, vụ thu hoạch hiện chậm hơn 10,7 điểm phần trăm. Khối lượng cà phê vụ mới sẵn sàng bán ra chưa tăng nhanh, giúp giảm bớt áp lực nguồn cung trong ngắn hạn.

Thời tiết thuận lợi hơn có thể giúp Brazil tăng tốc thu hái vào nửa cuối tháng 7. Đây là yếu tố có khả năng hạn chế đà tăng của giá nếu lượng hàng được đưa ra thị trường lớn hơn.

Brazil xuất khẩu 3,06 triệu bao trong tháng 6

Lượng cà phê nhân xanh Brazil xuất khẩu trong tháng 6 đạt 2,64 triệu bao, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Arabica chiếm khoảng 2 triệu bao, tăng 9,6%. Lượng robusta xuất khẩu đạt 633.478 bao, tăng 32,7%.

Brazil còn xuất khẩu 422.831 bao cà phê chế biến, cao hơn cùng kỳ 35,7%. Cà phê hòa tan là nhóm đóng góp chính vào mức tăng này.

Tính chung các sản phẩm, quốc gia Nam Mỹ xuất khẩu 3,06 triệu bao trong tháng 6, tăng 16,9%.

Nguồn hàng toàn niên vụ vẫn thấp

Dù số liệu tháng 6 khởi sắc, kết quả của cả niên vụ 2025–2026 vẫn thấp hơn niên vụ trước.

Xuất khẩu cà phê nhân xanh đạt 34,53 triệu bao, giảm 16,6%. Tổng xuất khẩu cà phê của Brazil đạt 38,46 triệu bao, giảm 15,7%.

Sự chênh lệch giữa kết quả theo tháng và toàn niên vụ cho thấy nguồn cung mới đang dần cải thiện, nhưng lượng hàng tích lũy vẫn chưa dồi dào.

Brazil đã trải qua năm 2024 có lượng xuất khẩu cao kỷ lục. Cùng với tác động của thời tiết lên sản lượng, tồn kho tại nước này đã giảm đáng kể.

Tồn kho thấp giúp hạn chế đà giảm

Lượng cà phê đủ tiêu chuẩn giao nhận trên các sàn vẫn ở vùng thấp. Nguồn hàng hạn chế khiến người mua khó tìm được khối lượng lớn với giá thấp, qua đó giúp thị trường giữ được mặt bằng hiện tại.

Giá cà phê Brazil trên thị trường thực cần có mức chênh lệch đủ hấp dẫn so với giá kỳ hạn để doanh nghiệp đưa hàng lên sàn. Quá trình kiểm định, phân loại và cấp chứng nhận cũng cần thời gian.

Nếu lượng cà phê được bổ sung nhanh, áp lực thiếu hàng sẽ giảm. Trường hợp tồn kho tiếp tục thấp, robusta có thể duy trì lực đỡ dù Brazil bước vào giai đoạn cao điểm thu hoạch.

Triển vọng giá cà phê những phiên tới

Giá cà phê trong nước đang được hỗ trợ bởi mức tăng mạnh của robusta London. Mốc 97.300 đồng/kg tại Đắk Nông là vùng giá cần theo dõi trước khi thị trường hướng tới 98.000 đồng/kg và xa hơn là 100.000 đồng/kg.

Ở thị trường thế giới, ngưỡng 3.900 USD/tấn của hợp đồng tháng 9 đóng vai trò quan trọng. Việc duy trì trên vùng này có thể giúp giá robusta tiếp tục phục hồi.

Ngược lại, thị trường có thể chịu sức ép nếu Brazil đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, lượng hàng xuất khẩu tăng mạnh, tồn kho được bổ sung hoặc đồng real giảm trở lại so với USD.