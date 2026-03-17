Thị trường Giá cà phê hôm nay 17/3/2026: Trong nước tăng 200 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 17/3/2026: Trong nước tăng 200 đồng/kg, trung bình đạt 90.600 đồng/kg. Giá cà phê arabica tăng hơn 2,5% trong khi robusta London tăng nhẹ.

Giá cà phê hôm nay 17/3/2026 tại các tỉnh Tây Nguyên

Thị trường cà phê trong nước ngày 17/3/2026 nhích nhẹ so với hôm qua, mỗi địa phương ghi nhận mức tăng đồng đều 200 đồng/kg. Giá trung bình toàn quốc đạt 90.600 đồng/kg.

Đắk Nông dẫn đầu bảng giá ngày 17/3/2026 với mức 90.700 đồng/kg, tăng 200 đồng so với hôm qua.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng niêm yết tại 90.500 đồng/kg, tăng 200 đồng.

Lâm Đồng là tỉnh có giá thấp nhất trong nhóm với 89.700 đồng/kg, cũng tăng 200 đồng so với phiên hôm trước.

Bảng giá cà phê trong nước ngày 17/3/2026

Thị trường Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi (đồng/kg) Đắk Nông 90.700 +200 Đắk Lắk 90.500 +200 Gia Lai 90.500 +200 Lâm Đồng 89.700 +200 Trung bình cả nước 90.600 +200

Giá cà phê Robusta London hôm nay 17/3/2026

Trên sàn giao dịch kỳ hạn London, giá cà phê Robusta hôm nay 17/3/2026 hồi phục so với hôm qua ở tất cả các kỳ hạn.

Kỳ hạn giao ngay 03/26 đạt 3.554 USD/tấn, tăng 20 USD (+0,57%). Kỳ hạn 05/26 đứng ở mức 3.475 USD/tấn, tăng 20 USD (+0,58%). Kỳ hạn 07/26 ghi nhận mức tăng mạnh nhất phiên với +23 USD (+0,68%), đạt 3.395 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica New York hôm nay 17/3/2026

Arabica New York là điểm sáng nổi bật của thị trường cà phê thế giới ngày 17/3/2026 với mức tăng vượt trội. Kỳ hạn 03/26 đạt 297,75 cents/lb, tăng 7,40 cents (+2,55%). Kỳ hạn 05/26 giao dịch tại 292,85 cents/lb, tăng 7,70 cents (+2,70%). Kỳ hạn 07/26 đạt 286,25 cents/lb, tăng 6,85 cents (+2,45%).

Nông dân tại Việt Nam đang gia tăng lượng bán ra trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Tuy vậy, theo một nhà kinh doanh trong nước, hoạt động bán hàng vẫn diễn ra khá thận trọng và chưa xuất hiện tình trạng bán tháo hoảng loạn, dù giới giao dịch lo ngại giá cà phê có thể tiếp tục chịu áp lực nếu căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang.

Triển vọng nguồn cung cà phê thế giới: Brazil tăng, tồn kho ICE lập đỉnh 5,5 tháng

Nhà môi giới Tomas Araujo của StoneX nhận định sản lượng cà phê Brazil có thể tăng mạnh trong niên vụ 2026–2027 nhờ diện tích trồng mở rộng, kỹ thuật quản lý mùa vụ được cải thiện, nguồn giống tốt hơn cùng điều kiện thời tiết thuận lợi.

Dữ liệu từ Somar Meteorologia cho thấy bang Minas Gerais, vùng trồng arabica lớn nhất Brazil, đã ghi nhận lượng mưa 57,7 mm trong tuần trước – tương đương 139% mức trung bình nhiều năm, hỗ trợ tốt cho cây trồng.

Trên thị trường kỳ hạn, tồn kho arabica do Intercontinental Exchange (ICE) theo dõi tăng lên 581.830 bao vào ngày 16/3, cao nhất trong khoảng 5,5 tháng. Tồn kho robusta trên cùng sàn từng đạt 4.721 lô đầu tháng 3 trước khi giảm nhẹ xuống 4.497 lô vào đầu tuần này.

Phân tích của Safras & Mercado cho rằng các xung đột ở Trung Đông đã phần nào hỗ trợ giá nông sản khi làm gia tăng chi phí năng lượng, vận chuyển và biến động tài chính. Tuy nhiên, kỳ vọng nguồn cung dồi dào từ Brazil vẫn tạo áp lực lên giá.

Trên thị trường nội địa Brazil, nông dân và người mua đều giữ tâm lý thận trọng, giao dịch chủ yếu ở mức cần thiết trong khi chờ vụ thu hoạch mới đến gần.