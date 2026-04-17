Giá cà phê hôm nay 17/4/2026: Trong nước giảm đồng loạt. Trung bình các vùng nguyên liệu đạt 87.100 đồng/kg, giảm 1.300 đồng so với hôm qua. Giá cà phê robusta trên sàn London cũng quay đầu giảm hơn 1,5% do đồng USD phục hồi.

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm tại các tỉnh trọng điểm

Thị trường Giá (đồng/kg) Thay đổi Đắk Lắk 87.000 -1.300 Lâm Đồng 86.600 -1.300 Gia Lai 87.000 -1.300 Đắk Nông 87.200 -1.200

Giá cà phê thế giới quay đầu giảm do đồng USD mạnh lên

Chốt phiên giao dịch ngày 16/4, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2026 trên sàn London giảm 1,52% (54 USD/tấn), xuống còn 3.474 USD/tấn. Hợp đồng tháng 7/2026 giảm 1,37% (47 USD/tấn), đạt 3.347 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2026 giảm mạnh hơn với 2,55% (7,8 US cent/pound), xuống 296,45 US cent/pound. Hợp đồng tháng 7/2026 giảm 2,62% (7,85 US cent/pound), còn 290,4 US cent/pound.

Nguyên nhân chính khiến giá cà phê thế giới giảm là do đồng USD mạnh lên. Chỉ số DXY phục hồi từ mức thấp nhất trong 6 tuần, gây ra áp lực bán tháo các vị thế mua trên thị trường hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, mức giảm của robusta được hạn chế nhờ tồn kho robusta trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng, chỉ còn 3.867 lô.

Lo ngại El Niño quay trở lại có thể ảnh hưởng đến nguồn cung

Các nhà giao dịch cho biết, dù thị trường dự báo có thặng dư lớn trong niên vụ tới, nhưng rủi ro đang gia tăng khi hiện tượng El Niño có khả năng cao (61%) sẽ quay trở lại trong khoảng tháng 5 đến tháng 6.

Theo NOAA, có 25% khả năng El Niño năm nay đạt cường độ siêu mạnh, tương tự các sự kiện năm 2015–2016. Một siêu El Niño sẽ gây nắng nóng kéo dài, hạn hán và thiếu nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng cà phê tại Việt Nam và Indonesia.

Tại Việt Nam, đợt nắng nóng bất thường với nhiệt độ vượt quá 40°C ở miền Bắc đang đặt ra nhiều câu hỏi về tác động đến vùng trồng cà phê. Các nhà khí tượng cho rằng trong tuần này có thể xuất hiện mưa rào cục bộ, giúp thúc đẩy ra hoa rải rác, nhưng cần thêm lượng mưa đáng kể để giảm tác động của hạn hán.

Lo ngại về El Niño chính là lý do giải thích cho sự phục hồi của giá cà phê robusta kỳ hạn trong những phiên đầu tuần này, dù hôm nay quay đầu giảm nhẹ.