Thị trường Giá cà phê hôm nay 17/7/2026: Đắk Nông cũ lên 98.500 đồng/kg, robusta rơi dưới 3.800 USD/tấn Giá cà phê hôm nay 17/7/2026 tăng 1.200 đồng/kg tại Tây Nguyên, lên 97.900–98.500 đồng/kg; robusta mất tối đa 117 USD/tấn.

Thị trường cà phê ghi nhận diễn biến trái chiều giữa trong nước và thế giới. Giá thu mua tại Tây Nguyên đồng loạt đi lên vào cuối ngày, còn robusta London và arabica New York đều giảm mạnh.

Khu vực Đắk Nông cũ tiếp tục giữ vị trí cao nhất với 98.500 đồng/kg. Trên sàn quốc tế, hai kỳ hạn robusta gần nhất cùng rơi xuống dưới mốc 3.800 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng 1.200 đồng/kg

Khảo sát cuối ngày 17/7 cho thấy giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên cùng tăng 1.200 đồng/kg so với buổi sáng. Khoảng giá thu mua được nâng lên 97.900–98.500 đồng/kg.

Khu vực Giá thu mua (đồng/kg) Thay đổi Đắk Lắk 98.400 +1.200 Lâm Đồng 97.900 +1.200 Gia Lai 98.400 +1.200 Đắk Nông cũ 98.500 +1.200

Đắk Nông cũ dẫn đầu thị trường, cao hơn Đắk Lắk và Gia Lai 100 đồng/kg. Lâm Đồng có mức thấp nhất, kém khu vực dẫn đầu 600 đồng/kg.

Mức tăng cuối ngày đưa mặt bằng thu mua trở lại gần 100.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá cao nhất vẫn còn cách cột mốc này 1.500 đồng/kg.

Robusta London mất tới 117 USD/tấn

Giá cà phê thế giới hôm nay 17/7/2026 giảm mạnh trên cả hai sàn giao dịch. Kết thúc phiên ngày 16/7, hợp đồng robusta giao tháng 9/2026 tại London giảm 114 USD/tấn, tương ứng 2,91%, xuống 3.797 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 117 USD/tấn, tương đương 3,03%, chốt ở 3.747 USD/tấn. Cả hai hợp đồng gần đều trượt khỏi ngưỡng 3.800 USD/tấn, cho thấy áp lực bán đã gia tăng rõ rệt.

Tại New York, arabica giao tháng 9/2026 giảm 14,15 US cent/pound, tương ứng 4,33%, còn 312,6 US cent/pound. Hợp đồng tháng 12/2026 mất 12,7 US cent/pound, xuống 297,25 US cent/pound.

Kỳ hạn arabica tháng 9 đã lùi về vùng thấp nhất trong hơn một tuần. Biên độ giảm trên 4% cũng khiến đây trở thành hợp đồng biến động mạnh nhất trong phiên.

Nguồn cung Brazil tiếp tục tạo sức ép

Đồng USD tăng giá so với đồng real Brazil là một trong những nguyên nhân khiến cà phê suy yếu. Tỷ giá USD/BRL có lúc vượt 5,09 real đổi một USD, thúc đẩy các nhà sản xuất Brazil bán hàng và kéo theo hoạt động chốt lời trên thị trường kỳ hạn.

Thời tiết khô ráo trở lại tại nhiều vùng trồng cà phê của Brazil cũng giúp quá trình thu hoạch được đẩy nhanh. Dù tiến độ vẫn chậm hơn cùng kỳ năm trước, khả năng nguồn hàng mới sớm được đưa ra thị trường đã gây sức ép lên robusta và arabica.

Theo Hiệp hội Các nhà xuất khẩu cà phê Brazil, nước này xuất khẩu 2,64 triệu bao cà phê nhân xanh loại 60 kg trong tháng 6, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cà phê hòa tan của Brazil cũng được miễn mức thuế nhập khẩu mới 25% của Mỹ. Cecafé dự báo chính sách này có thể giúp kim ngạch xuất khẩu cà phê của Brazil sang Mỹ duy trì ở mức 2–2,5 tỷ USD mỗi năm.

Trong ngắn hạn, giá thế giới có thể tiếp tục biến động theo tiến độ thu hoạch, xuất khẩu của Brazil và tỷ giá USD/BRL. Tại Việt Nam, khả năng giữ vùng 98.000–98.500 đồng/kg sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến sàn robusta London trong các phiên kế tiếp.