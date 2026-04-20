Giá cà phê hôm nay 17/04/2026: Hai sàn đồng loạt giảm mạnh do làn sóng bán tháo Giá cà phê trực tuyến ngày 17/04/2026 quay đầu giảm sâu trên cả hai sàn London và New York khi chỉ số DXY phục hồi, kích hoạt làn sóng bán tháo vị thế từ giới đầu tư.

Thị trường cà phê thế giới trong phiên giao dịch ngày 17/04/2026 ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt sau giai đoạn biến động mạnh. Nguyên nhân chính đến từ việc chỉ số đồng USD (DXY) phục hồi từ mức thấp nhất trong 6 tuần, gây áp lực trực tiếp lên các mặt hàng nông sản và thúc đẩy hoạt động bán tháo vị thế mua dài hạn trên thị trường tương lai.

Diễn biến giá cà phê Robusta trên sàn London

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tại sàn London ghi nhận sắc đỏ ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 1,52% (tương đương 54 USD/tấn), xuống mức 3.474 USD/tấn. Trong khi đó, kỳ hạn giao tháng 7/2026 cũng giảm 1,37% (tương đương 47 USD/tấn), đạt mức 3.347 USD/tấn.

Giá cà phê arabica trên sàn London trong phiên giao dịch ngày 16/4

Mặc dù giá giảm, nhưng các chuyên gia nhận định đà giảm của cà phê Robusta đang được kìm hãm bởi mức tồn kho thấp kỷ lục. Theo dữ liệu từ ICE, tồn kho Robusta đã giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng qua, chỉ còn 3.867 lô. Tại thị trường Việt Nam, quốc gia xuất khẩu Robusta hàng đầu, giao dịch vẫn diễn ra trầm lắng do nông dân có tâm lý găm hàng, chưa muốn bán ra ở mức giá hiện tại.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York chịu áp lực lớn

Sàn giao dịch New York ghi nhận biên độ giảm mạnh hơn so với sàn London. Giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 5/2026 đã sụt giảm 2,55% (tương đương 7,8 US cent/pound), dừng tại mức 296,45 US cent/pound. Kỳ hạn giao tháng 7/2026 cũng ghi nhận mức giảm 2,62% (tương đương 7,85 US cent/pound), đạt 290,4 US cent/pound.

Giá cà phê arabica trên sàn New York trong phiên giao dịch ngày 16/4

Rủi ro từ hiện tượng El Niño và nguồn cung tương lai

Mặc dù thị trường hiện tại đang chịu áp lực từ các yếu tố tài chính, nhưng rủi ro về nguồn cung trong dài hạn vẫn hiện hữu. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) dự báo có 61% khả năng hiện tượng El Niño sẽ quay trở lại trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 6 năm nay. Đáng chú ý, có 25% xác suất đây sẽ là một đợt "siêu El Niño" với cường độ mạnh.

Tại Việt Nam, các đợt nắng nóng bất thường với nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C ở khu vực phía Bắc và vùng trồng trọng điểm đang làm dấy lên lo ngại về tình trạng hạn hán, thiếu nước tưới. Mặc dù dự báo sẽ có mưa rào cục bộ trong tuần này, nhưng giới quan sát cho rằng cần một lượng mưa lớn hơn để giải quyết triệt để tình trạng khô hạn, bảo đảm năng suất cho niên vụ tới.