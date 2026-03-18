Thị trường Giá cà phê hôm nay 18/3/2026 tăng nhẹ, áp sát mốc 91.000 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 18/3/2026 tăng 200 đồng/kg, trung bình đạt 90.600 đồng/kg. Nông dân Quảng Trị vào vụ cà phê mít, thị trường chú ý

Giá cà phê hôm nay 18/3/2026 tại thị trường trong nước ghi nhận mức tăng nhẹ, đưa giá trung bình lên 90.600 đồng/kg, cao hơn 200 đồng/kg so với trước đó. Mặt bằng giá tiếp tục duy trì quanh vùng cao và tiến gần mốc 91.000 đồng/kg.

Tại các địa phương trọng điểm, Đắk Nông dẫn đầu với 90.700 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 90.500 đồng/kg, đồng loạt tăng 200 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức 89.700 đồng/kg, cũng tăng 200 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy giá cà phê hôm nay 18/3/2026 đang giữ nhịp ổn định và có xu hướng nhích lên.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay 18/3/2026 đồng loạt tăng ở cả hai sàn giao dịch lớn.

Tại London, giá Robusta kỳ hạn tháng 03/2026 đạt 3.641 USD/tấn, tăng mạnh 87 USD, tương đương 2,45%. Các kỳ hạn khác cũng tăng, dao động từ 3.305 đến 3.527 USD/tấn.

Tại New York, giá Arabica kỳ hạn tháng 03/2026 đạt 302,05 cent/lb, tăng 4,30 cent, tương đương 1,44%. Các kỳ hạn còn lại cũng ghi nhận mức tăng nhẹ, dao động từ 271,85 đến 294,75 cent/lb.

Xu hướng này cho thấy thị trường cà phê thế giới đang phục hồi tích cực.

Tại khu vực Khe Sanh – Hướng Hóa (Quảng Trị), cà phê mít (Liberica) đang bước vào vụ thu hoạch. Dù sản lượng không lớn, loại cà phê này đang nhận được sự quan tâm trở lại từ thị trường, đặc biệt trong phân khúc cà phê đặc sản.

Cà phê mít có ưu điểm chịu hạn tốt, ít sâu bệnh, phù hợp với điều kiện đất bazan nhưng năng suất thấp và chín muộn hơn Arabica. Hiện cây được trồng rải rác với quy mô nhỏ, một phần diện tích có từ thời Nông trường cà phê Khe Sanh trước đây.

Những năm gần đây, nhu cầu cà phê đặc sản tăng đã kéo theo sự quan tâm đối với Liberica. Một số doanh nghiệp đã thu mua để chế biến riêng thay vì chỉ dùng để phối trộn. Tuy nhiên, diện tích loại cà phê này vẫn ở mức khiêm tốn, chỉ vài trăm hecta và phân bố nhỏ lẻ.