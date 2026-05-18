Thị trường Giá cà phê hôm nay 18/5/2026: Giảm 700 đồng so với hôm qua Giá cà phê hôm nay 18/5/2026 trung bình 87.100 đ/kg, giảm 700 đ. Triển vọng vụ Brazil 2026-2027 dồi dào đè giá arabica giảm 2,6%. Lâm Đồng mất 900 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 18/5/2026 tại Tây Nguyên trung bình 87.100 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg so với phiên trước. Áp lực giảm giá đến từ triển vọng vụ mùa cà phê niên vụ 2026-2027 tại Brazil dồi dào, dù tiến độ thu hoạch hiện mới đạt 3 - 5%. Vùng Lâm Đồng cũ giảm sâu nhất 900 đồng/kg về 86.200 đồng/kg.

Vụ thu hoạch cà phê 2026-2027 tại Brazil tiến triển chậm

Vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2026-2027 tại Brazil đang tiến triển chậm trong đầu tháng 5/2026, khi nhiều vườn cà phê vẫn có tỷ lệ hạt xanh cao và độ chín không đồng đều. Theo các nhà nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Nâng cao về Kinh tế Ứng dụng (Cepea) thuộc Đại học São Paulo, tiến độ thu hoạch trung bình hiện mới đạt khoảng 3% đến 5% tổng sản lượng tại các vùng sản xuất trọng điểm.

Quá trình chín của hạt cà phê tại một số khu vực sản xuất đang diễn ra chậm, hạn chế tốc độ thu hoạch mạnh hơn cho đến thời điểm hiện tại. Nguyên nhân chủ yếu do điều kiện thời tiết bất lợi trong giai đoạn cuối mùa khô, khiến độ chín của quả cà phê không đồng đều giữa các cây trong cùng một vườn.

Lượng cà phê vụ 2025-2026 còn lại để giao dịch hiện không nhiều. Cepea cho biết ngành cà phê đang đặt nhiều kỳ vọng vào nguồn cà phê của vụ mới, do các dự báo cho thấy sản lượng sẽ dồi dào, trong khi vụ trước sản lượng khá hạn chế, đặc biệt là cà phê arabica.

Mặc dù hoạt động thu hoạch vẫn mới ở giai đoạn đầu, triển vọng về một vụ mùa lớn tại Brazil đã gây áp lực giảm giá lên cà phê arabica trong suốt tuần trước. Đây là yếu tố chính kéo giá cà phê thế giới và cả giá cà phê Việt Nam đi xuống trong phiên 18/5/2026.

Brazil là nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 35 - 40% sản lượng cà phê toàn cầu. Khi Brazil dự báo có vụ mùa lớn, nguồn cung cà phê thế giới sẽ tăng đáng kể, đè giá xuống. Hiệu ứng này lan tỏa nhanh ra các thị trường khác bao gồm Việt Nam - nước xuất khẩu cà phê robusta lớn nhất thế giới.

Đà giảm giá cà phê hôm nay 18/5/2026 đã bị hạn chế bởi đợt không khí lạnh gần đây xuất hiện tại các vùng trồng cà phê của Brazil, làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra sương giá. Sương giá là yếu tố có thể làm hạn chế sản lượng cà phê đáng kể, thậm chí phá hủy cả mùa vụ trong các trường hợp nghiêm trọng.

Lịch sử ngành cà phê Brazil cho thấy các đợt sương giá lớn từng đẩy giá cà phê thế giới tăng vọt 50 - 100% chỉ trong vài tuần. Vì vậy, ngay cả khi triển vọng vụ mùa tổng thể lớn, nhà đầu tư vẫn thận trọng với nguy cơ sương giá có thể đảo ngược tình hình.

Sự cân bằng giữa kỳ vọng vụ mùa lớn và rủi ro sương giá đang tạo nên biên độ dao động cho giá cà phê thế giới trong thời gian tới. Đây là yếu tố nông dân và doanh nghiệp Việt Nam cần theo dõi sát để có chiến lược giao dịch phù hợp.

Giá cà phê Việt Nam 18/5/2026: Tây Nguyên đồng loạt giảm

Khảo sát giá cà phê hôm nay 18/5/2026 tại khu vực Tây Nguyên cho thấy mức trung bình 87.100 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg so với phiên 17/5/2026. Cả ba tỉnh trọng điểm sản xuất cà phê đều ghi nhận giảm giá, phản ánh tác động lan tỏa từ thị trường thế giới.

Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 87.000 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg so với phiên trước. Đắk Lắk là vùng sản xuất cà phê robusta lớn nhất Việt Nam, mức giá tại đây thường được lấy làm tham chiếu cho thị trường cà phê nội địa.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay cũng giao dịch ở mức 87.000 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg, tương đương Đắk Lắk. Hai tỉnh có mặt bằng giá tương đương cho thấy thị trường cà phê robusta Tây Nguyên đang đồng pha trong xu hướng giảm.

Tỉnh Lâm Đồng (sau khi sáp nhập với Đắk Nông và Bình Thuận từ 1/7/2025 theo Quyết định 759/QĐ-TTg) có giá cà phê phân hóa rõ giữa các vùng. Vùng Đắk Nông cũ thu mua ở mức 87.200 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg - cao nhất Tây Nguyên. Vùng Lâm Đồng cũ giảm sâu nhất với 900 đồng/kg, về 86.200 đồng/kg - thấp nhất Tây Nguyên. Khoảng giá trong cùng tỉnh Lâm Đồng dao động 86.200 - 87.200 đồng/kg.

Vùng Lâm Đồng cũ có nhiều vườn cà phê arabica, nên chịu tác động trực tiếp hơn từ đợt giảm mạnh của giá cà phê arabica trên sàn New York (giảm 2,6% trong tuần qua). Vùng Đắk Nông cũ chủ yếu trồng robusta nên mức giảm nhẹ hơn, đồng pha với robusta London chỉ giảm 1,4%.

Bảng giá cà phê Tây Nguyên hôm nay 18/5/2026

Tỉnh / Vùng Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi so phiên trước Đắk Lắk 87.000 -700 Lâm Đồng (vùng Lâm Đồng cũ) 86.200 -900 Gia Lai 87.000 -700 Lâm Đồng (vùng Đắk Nông cũ) 87.200 -600 Trung bình Tây Nguyên 87.100 -700

Robusta London và Arabica New York đồng loạt giảm tuần qua

Trên sàn London, giá cà phê robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 1,4% (49 USD/tấn) so với tuần trước, đóng cửa ở mức 3.365 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 1,7% (57 USD/tấn), đạt 3.245 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 2,6% (7,3 US cent/pound) trong tuần trước, về mức 266,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 2,3% (6,2 US cent/pound), đạt 260,1 US cent/pound.

Mức giảm sâu của cà phê arabica (-2,6%) lớn hơn robusta (-1,4%) phản ánh tác động trực tiếp của triển vọng vụ Brazil 2026-2027. Brazil là nước sản xuất arabica lớn nhất thế giới, nên kỳ vọng sản lượng dồi dào ảnh hưởng mạnh hơn đến giá arabica so với robusta.

Tại Mexico, điều kiện thời tiết được cải thiện cùng với các khoản đầu tư nhờ giá cà phê ở mức cao đang giúp phục hồi sản lượng. Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã nâng dự báo sản lượng cà phê niên vụ hiện tại của Mexico lên 4,08 triệu bao, so với mức 3,928 triệu bao của niên vụ 2024-2025.

Sản lượng cà phê arabica của Mexico duy trì ổn định ở mức 3,58 triệu bao. Sản lượng robusta đang tăng lên, ước đạt 500.000 bao so với 340.000 bao trong niên vụ 2024-2025. USDA dự báo sản lượng niên vụ 2026-2027 sẽ tăng thêm 1% lên 4,135 triệu bao, với robusta tiếp tục tăng lên 560.000 bao.

Việc Mexico mở rộng sản xuất robusta được thúc đẩy bởi các doanh nghiệp lớn trong ngành cà phê, đặc biệt trong lĩnh vực cà phê hòa tan. Robusta có thể được trồng ở độ cao thấp hơn, trong điều kiện khí hậu nóng hơn và ít bị ảnh hưởng bởi các điều kiện nông nghiệp bất lợi. Đây là tín hiệu cạnh tranh trực tiếp với cà phê robusta Việt Nam trong dài hạn.