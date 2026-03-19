Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá cà phê hôm nay 19/3/2026: Tăng đồng loạt 1500 đồng

Quốc Duẩn 19/03/2026 05:00

Giá cà phê hôm nay 19/3/2026 tăng đồng loạt 1.500 đồng/kg, Robusta London tiếp tục đi lên, Arabica New York biến động trái chiều

Giá cà phê hôm nay 19/3/2026 tại thị trường trong nước duy trì đà tăng, với mức trung bình đạt 92.100 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg so với trước đó.

Tại các khu vực trọng điểm, giá cà phê hôm nay 19/3/2026 ghi nhận Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 92.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg.

Lâm Đồng đạt 91.000 đồng/kg, tăng 1.300 đồng/kg.

Đắk Nông dẫn đầu với 92.300 đồng/kg, tăng mạnh 1.600 đồng/kg.

Diễn biến giá cà phê hôm nay 19/3/2026 cho thấy mặt bằng giá tại Tây Nguyên tiếp tục duy trì trên ngưỡng 91.000 – 92.300 đồng/kg, phản ánh xu hướng tăng đồng đều ở các địa phương.

Giá cà phê hôm nay 19/3/2026: Trong nước vượt 92.000 đồng/kg, Robusta tăng mạnh

Trên thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay 19/3/2026 ghi nhận đà tăng rõ rệt ở sàn London. Hợp đồng Robusta kỳ hạn tháng 03/26 đạt 3.641 USD, tăng 87 USD tương đương 2,45%.

Các kỳ hạn khác cũng tăng như tháng 05/26 lên 3.580 USD (+53 USD), tháng 07/26 đạt 3.483 USD (+40 USD), tháng 09/26 đạt 3.399 USD (+31 USD) và tháng 11/26 đạt 3.345 USD (+40 USD).

Khác với Robusta, giá cà phê hôm nay 19/3/2026 trên sàn New York có sự phân hóa. Kỳ hạn tháng 03/26 tăng lên 302,05 cent, tăng 4,30 cent.

Trong khi đó, các kỳ hạn sau giảm nhẹ như tháng 05/26 còn 293,50 cent (-1,25 cent), tháng 07/26 còn 287,55 cent (-0,90 cent), tháng 09/26 còn 278,50 cent (-0,70 cent) và tháng 12/26 còn 271,30 cent (-0,55 cent).

Tổng thể, giá cà phê hôm nay 19/3/2026 cho thấy xu hướng tích cực khi thị trường trong nước và Robusta thế giới cùng tăng. Diễn biến này giúp mặt bằng giá cà phê hôm nay 19/3/2026 duy trì ở mức cao và tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường.

    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO