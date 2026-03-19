Thị trường Giá cà phê hôm nay 19/3/2026: Tăng đồng loạt 1500 đồng Giá cà phê hôm nay 19/3/2026 tăng đồng loạt 1.500 đồng/kg, Robusta London tiếp tục đi lên, Arabica New York biến động trái chiều

Giá cà phê hôm nay 19/3/2026 tại thị trường trong nước duy trì đà tăng, với mức trung bình đạt 92.100 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg so với trước đó.

Tại các khu vực trọng điểm, giá cà phê hôm nay 19/3/2026 ghi nhận Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 92.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg.

Lâm Đồng đạt 91.000 đồng/kg, tăng 1.300 đồng/kg.

Đắk Nông dẫn đầu với 92.300 đồng/kg, tăng mạnh 1.600 đồng/kg.

Diễn biến giá cà phê hôm nay 19/3/2026 cho thấy mặt bằng giá tại Tây Nguyên tiếp tục duy trì trên ngưỡng 91.000 – 92.300 đồng/kg, phản ánh xu hướng tăng đồng đều ở các địa phương.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay 19/3/2026 ghi nhận đà tăng rõ rệt ở sàn London. Hợp đồng Robusta kỳ hạn tháng 03/26 đạt 3.641 USD, tăng 87 USD tương đương 2,45%.

Các kỳ hạn khác cũng tăng như tháng 05/26 lên 3.580 USD (+53 USD), tháng 07/26 đạt 3.483 USD (+40 USD), tháng 09/26 đạt 3.399 USD (+31 USD) và tháng 11/26 đạt 3.345 USD (+40 USD).

Khác với Robusta, giá cà phê hôm nay 19/3/2026 trên sàn New York có sự phân hóa. Kỳ hạn tháng 03/26 tăng lên 302,05 cent, tăng 4,30 cent.

Trong khi đó, các kỳ hạn sau giảm nhẹ như tháng 05/26 còn 293,50 cent (-1,25 cent), tháng 07/26 còn 287,55 cent (-0,90 cent), tháng 09/26 còn 278,50 cent (-0,70 cent) và tháng 12/26 còn 271,30 cent (-0,55 cent).

Tổng thể, giá cà phê hôm nay 19/3/2026 cho thấy xu hướng tích cực khi thị trường trong nước và Robusta thế giới cùng tăng. Diễn biến này giúp mặt bằng giá cà phê hôm nay 19/3/2026 duy trì ở mức cao và tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường.