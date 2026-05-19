Giá cà phê hôm nay 19/5/2026: Arabica chạm đáy 1,5 năm

Giá cà phê hôm nay 19/5/2026 trên sàn New York rơi xuống mức thấp nhất 1,5 năm, arabica kỳ hạn tháng 7/2026 còn 256,75 US cent/pound. Robusta London cũng chạm đáy 4 tuần ở mức 3.306 USD/tấn. Tại Tây Nguyên, giá cà phê đồng loạt giảm 1.400 - 1.700 đồng/kg, dao động 84.800 - 85.500 đồng/kg.

Giá cà phê arabica thế giới rơi xuống đáy 1,5 năm

Trong phiên giao dịch ngày 18/5, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn New York giảm 1,29% (tương đương 3,35 US cent/pound), xuống còn 256,75 US cent/pound. Đây là mức thấp nhất trong vòng 1,5 năm đối với hợp đồng giao tháng 7. Hợp đồng giao tháng 9/2026 mất 1,44% (3,65 US cent/pound), về 249,8 US cent/pound.

Trên sàn London, giá cà phê robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng giảm 1,75% (59 USD/tấn) so với phiên trước, xuống còn 3.306 USD/tấn - mức thấp nhất trong 4 tuần. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm sâu hơn với mức 2,16% (70 USD/tấn), đạt 3.175 USD/tấn.

Giá cà phê tiếp tục nối dài đà giảm mạnh từ cuối tuần trước. Áp lực bán chiếm ưu thế trên cả hai sàn giao dịch cà phê lớn nhất thế giới, kéo cả arabica và robusta đồng loạt lao dốc.

Vụ thu hoạch arabica bội thu của Brazil dẫn dắt xu hướng giảm

Theo Reuters, công ty môi giới ADM cho biết thị trường đang kỳ vọng vào một vụ thu hoạch cà phê arabica bội thu của Brazil. Vụ thu hoạch này mới chỉ bắt đầu, nhưng chính kỳ vọng nguồn cung dồi dào đã đủ tạo ra xu hướng giảm giá cà phê trên các sàn quốc tế.

Công ty môi giới Carvalhaes của Brazil cho biết trong báo cáo hàng tuần rằng giá cả giảm tiếp tục ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch. Nông dân vẫn giữ lại hàng tồn kho ngay cả khi vụ thu hoạch mới - được dự báo có thể đạt mức kỷ lục - đang diễn ra. Tâm lý kỳ vọng giá cà phê hồi phục khiến lượng cà phê bán ra thị trường bị hạn chế.

Vụ thu hoạch cà phê robusta của Brazil mới bắt đầu tại bang Espirito Santo, nơi hợp tác xã Cooabriel dự kiến sản lượng niên vụ này sẽ thấp hơn đôi chút so với vụ trước nhưng chất lượng tốt hơn, theo ông Luiz Carlos Bastianello, chủ tịch hợp tác xã.

Cooabriel là hợp tác xã cà phê canephora lớn nhất Brazil. Cà phê canephora bao gồm các giống conilon nhưng thường được biết đến chung dưới tên robusta - loại cà phê chủ lực của Việt Nam và Brazil.

"Những gì chúng tôi quan sát được cho đến nay tại Espirito Santo là sản lượng vụ mùa sẽ thấp hơn đôi chút so với vụ năm 2025, nhưng chất lượng tốt hơn," ông Bastianello nói. Các lô hàng giao đầu tiên đang xác nhận những kỳ vọng của hợp tác xã.

Cơ quan Cung ứng Mùa vụ Quốc gia Conab của Brazil dự báo sản lượng cà phê canephora của nước này trong năm 2026 sẽ đạt 22,1 triệu bao, tăng 6,4% so với năm trước. Phần lớn sản lượng được sản xuất tại bang Espirito Santo.

Giá cà phê hôm nay tại Tây Nguyên giảm mạnh từ 1.400-1.700 đồng/kg

Tại thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay 19/5 tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 1.400 - 1.700 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 84.800 - 85.500 đồng/kg. Đây là phiên giảm sâu phản ánh đà giảm của thị trường cà phê thế giới.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.400 đồng/kg, xuống còn 84.800 đồng/kg. Đây là mức thấp nhất trong các địa phương được khảo sát ngày 19/5 và cũng là khu vực có biên độ giảm thấp nhất trong nhóm bốn tỉnh Tây Nguyên.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm 1.700 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 85.300 đồng/kg. Gia Lai có cùng diễn biến với Đắk Lắk, giảm 1.700 đồng/kg về mức 85.300 đồng/kg. Hai địa phương này đang chia sẻ cùng mặt bằng giá thu mua cà phê.

Đắk Nông (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập) là vùng có giá cà phê cao nhất khu vực Tây Nguyên với 85.500 đồng/kg sau khi giảm 1.700 đồng/kg so với hôm qua. Khoảng cách giữa Đắk Nông và Lâm Đồng (thấp nhất) là 700 đồng/kg.

Bảng giá cà phê hôm nay 19/5/2026 tại Tây Nguyên

Thị trường Trung bình (đồng/kg) Thay đổi so với hôm trước Đắk Lắk 85.300 -1.700 Lâm Đồng 84.800 -1.400 Gia Lai 85.300 -1.700 Đắk Nông* 85.500 -1.700

*Đắk Nông là vùng cũ, hiện đã sáp nhập vào tỉnh Lâm Đồng. Số liệu giữ tên gọi cũ để tiện theo dõi theo vùng trồng cà phê truyền thống.

Người trồng cà phê Brazil đối mặt chi phí đầu vào tăng vọt

Ông Bastianello bày tỏ lo ngại về cuộc chiến tại Iran và tác động đến giá phân bón cùng các đầu vào nông nghiệp khác. Chi phí có thể tăng mạnh khi hoạt động vận tải toàn cầu qua eo biển Hormuz bị chậm lại do xung đột, tạo áp lực kép lên người trồng cà phê khi giá đầu ra đang giảm.

Chi phí sản xuất tăng cao trong khi giá cà phê robusta lại giảm sâu. Cùng kỳ năm ngoái, mỗi bao cà phê được bán với giá khoảng 1.700 real Brazil (346,23 USD), hiện đã giảm xuống còn khoảng 880 real - mức giảm gần 48% chỉ trong một năm.

"Có lẽ trong vụ thu hoạch 2025-2026, tác động này sẽ chưa quá rõ rệt vì việc tăng giá đầu vào mới diễn ra trong vài tháng gần đây," ông Bastianello nói. "Tuy nhiên, nếu xét đến niên vụ 2026-2027, đây thực sự là vấn đề gây lo ngại về chi phí sản xuất."

Chính quyền bang Espirito Santo đang hỗ trợ nông dân tăng sản lượng cà phê canephora chất lượng cao hơn - loại cà phê thường được sử dụng trong cà phê hòa tan và các loại cà phê espresso. Ông Bastianello khẳng định việc cải thiện chất lượng là yếu tố then chốt giúp nông dân tăng thu nhập trong bối cảnh giá cà phê quốc tế đi xuống.

"Đây là lúc chúng ta phải nỗ lực rất nhiều cho chất lượng, mà đôi khi thực chất chỉ là thay đổi trong cách làm của người sản xuất," ông Bastianello nói.