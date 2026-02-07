Thị trường Giá cà phê hôm nay 2/7/2026: Arabica bứt phá hơn 4%, Robusta leo lên đỉnh 4 tháng Giá cà phê hôm nay 2/7/2026 tăng vọt trên thị trường thế giới, khi Arabica và Robusta cùng được hỗ trợ bởi lo ngại nguồn cung từ Brazil.

Robusta trên sàn London tiếp tục giữ nhịp tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 2/7/2026 trên sàn London khép lại phiên giao dịch ngày 1/7 với mức tăng mạnh ở toàn bộ các kỳ hạn được theo dõi. Đáng chú ý nhất là hợp đồng Robusta giao tháng 7/2026 khi tăng 113 USD/tấn, tương đương 2,94%, đưa giá chốt phiên lên 3.958 USD/tấn.

Ở kỳ hạn tháng 9/2026, Robusta cũng không nằm ngoài đà đi lên. Giá hợp đồng này tăng 113 USD/tấn, tương ứng 3,09%, đạt 3.771 USD/tấn. Mức tăng trên 3% cho thấy lực mua vẫn duy trì tốt, nhất là khi thị trường đang phản ứng mạnh với các thông tin về nguồn cung tại Brazil.

Với kỳ hạn tháng 11/2026, giá Robusta tăng 114 USD/tấn, tương đương 3,16%, lên 3.726 USD/tấn. So với hai kỳ hạn trước, mức tăng của hợp đồng tháng 11 nhỉnh hơn về giá trị tuyệt đối, cho thấy kỳ vọng giá cao không chỉ tập trung ở ngắn hạn mà còn lan sang các hợp đồng xa hơn.

Arabica trên sàn New York tăng mạnh hơn Robusta

Nếu Robusta duy trì đà tăng chắc trên sàn London, Arabica trên sàn New York lại gây chú ý với mức tăng hơn 4% ở cả ba kỳ hạn. Hợp đồng Arabica giao tháng 7/2026 tăng 13,1 US cent/pound, tương đương 4,21%, chốt ở 424,3 US cent/pound.

Kỳ hạn tháng 9/2026 có mức tăng mạnh nhất trong nhóm được ghi nhận. Giá Arabica giao tháng 9 tăng 13,45 US cent/pound, tương ứng 4,54%, lên 309,9 US cent/pound. Đây là nhịp tăng khá mạnh, phản ánh tâm lý lo ngại của giới giao dịch trước diễn biến tồn kho giảm và tiến độ thu hoạch tại Brazil không thuận lợi.

Tại kỳ hạn tháng 11/2026, giá Arabica tăng 12,75 US cent/pound, tương đương 4,52%, lên 294,85 US cent/pound. Như vậy, cả ba kỳ hạn Arabica đều tăng trên 4%, đưa mặt hàng này trở thành điểm nóng của thị trường cà phê thế giới trong phiên vừa qua.

Mưa tại Brazil làm gián đoạn hoạt động bán cà phê

Theo Reuters, giá cà phê thế giới hôm nay tăng mạnh do hoạt động bán cà phê tại Brazil bị gián đoạn tạm thời bởi mưa. Arabica đã vọt lên mức cao nhất trong gần 5 tháng, còn Robusta cũng chạm đỉnh 4 tháng. Diễn biến này cho thấy thời tiết tại Brazil tiếp tục là yếu tố chi phối lớn đối với thị trường cà phê quốc tế.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, tồn kho thấp cũng góp phần đẩy giá lên cao. Theo Trading Economics, lượng cà phê Arabica được chứng nhận trên sàn ICE giảm thêm 3.069 bao, còn 377.465 bao. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2024. Cùng kỳ năm ngoái, tồn kho Arabica ở mức 841.173 bao, cao hơn hiện nay 463.708 bao.

Tiến độ thu hoạch tại Brazil cũng chưa đạt như kỳ vọng. Safras & Mercado cho biết đến ngày 24/6, vụ thu hoạch cà phê của Brazil mới đạt 44%, thấp hơn mức 51% cùng kỳ năm ngoái và dưới mức trung bình 5 năm là 47%. Mưa tại các khu vực sản xuất chính không chỉ làm chậm thu hoạch mà còn khiến thị trường lo ngại về chất lượng hạt.

Dự báo từ Climatempo cho biết thời tiết khô ráo nhiều khả năng kéo dài trong nửa đầu tháng 7, tạo điều kiện tốt hơn cho thu hoạch và xử lý sau thu hoạch. Dù vậy, sau giai đoạn mưa nhiều trong tháng 6, thị trường vẫn cần thêm thời gian để đánh giá tác động thực tế lên nguồn cung.

Với các yếu tố trên, giá cà phê hôm nay 2/7/2026 đang tăng nhờ sự kết hợp giữa tồn kho thấp, tiến độ thu hoạch chậm và tâm lý lo ngại nguồn cung. Trong ngắn hạn, những thông tin từ Brazil vẫn sẽ là điểm tựa quan trọng cho diễn biến giá cà phê thế giới.