Thị trường Giá cà phê hôm nay 20/3/2026 tăng tại thị trường trong nước và thế giới Giá cà phê hôm nay 20/3/2026 ghi nhận tăng tại thị trường trong nước và thế giới, giá cà phê trong nước nhiều nơi đạt 93.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 20/3/2026 trong nước

Giá cà phê hôm nay 20/3/2026 tại thị trường nội địa tăng tại các tỉnh trọng điểm.

Đắk Lắk: 93.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Gia Lai: 93.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Đắk Nông: 93.500 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg.

Lâm Đồng: 92.300 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 20/3/2026 trên thế giới

Chốt phiên 19/3, giá cà phê hôm nay 20/3/2026 trên sàn London tiếp tục tăng phiên thứ tư liên tiếp.

Robusta kỳ hạn tháng 5/2026 đạt 3.669 USD/tấn, tăng 2,51% (90 USD/tấn). Kỳ hạn tháng 7/2026 đạt 3.542 USD/tấn, tăng 1,75% (61 USD/tấn).

Trên sàn New York, arabica kỳ hạn tháng 5/2026 đạt 300,9 US cent/pound, tăng 2,73% (8 US cent/pound). Kỳ hạn tháng 7/2026 đạt 294,2 US cent/pound, tăng 2,47% (7,1 US cent/pound).

Giá cà phê tăng mạnh khi arabica lên mức cao nhất trong một tháng, còn robusta chạm đỉnh một tuần.

Theo Reuters, giá nội địa tại Việt Nam đã tăng nhưng vẫn thấp hơn mức nông dân sẵn sàng bán do lo ngại rủi ro logistics liên quan đến xung đột tại Trung Đông.

Nguồn cung thắt chặt cũng hỗ trợ giá robusta khi tồn kho trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng, còn 4.285 lô.

Đà tăng của arabica thúc đẩy giao dịch trên thị trường giao ngay, tuy nhiên khối lượng vẫn thấp. Tại Nam Minas Gerais, khoảng 70%–80% sản lượng đã được bán; Rondônia còn 5%–10% chưa bán; Espírito Santo đạt khoảng 70%–80%.

Chỉ số CEPEA/ESALQ đối với robusta loại 6, sàng 13 tại Espírito Santo đạt 994,04 BRL/bao 60 kg ngày 16/3, giảm 3,75% so với ngày 27/2.