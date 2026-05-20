Thị trường Giá cà phê hôm nay 20/5/2026: Tây Nguyên tăng 800 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 20/5/2026 Tây Nguyên tăng 800 đồng/kg. Brazil dự kiến đạt 73,3 triệu bao niên vụ 2026-2027, vụ mùa lớn nhất lịch sử tạo áp lực giảm dài hạn

Giá cà phê thế giới hôm nay 20/5 đảo chiều tăng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/5, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London đảo chiều tăng 1,18% (39 USD/tấn) so với phiên trước đó, lên mức 3.345 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 1,04% (33 USD/tấn), đạt 3.208 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng với biên độ mạnh hơn, lên tới 2,25% (5,95 US cent/pound), lên mức 270,15 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 2,1% (5,4 US cent/pound), đạt 262,15 US cent/pound. Arabica có biên độ tăng cao gần gấp đôi robusta trong cùng phiên.

Theo Reuters và Barchart, giá cà phê đã xóa bỏ mức giảm đầu phiên và chuyển sang tăng, khi đợt bán tháo kéo dài ba tuần đã đẩy giá vào vùng quá bán mạnh, kích hoạt hoạt động mua vào kỹ thuật và lực mua bù vị thế bán khống của các quỹ đầu tư. Đây là động lực kỹ thuật, có thể chỉ hỗ trợ giá trong ngắn hạn.

Lượng tồn kho cà phê trên sàn ICE đã có xu hướng giảm trong hai tháng qua, hỗ trợ tích cực cho giá cà phê. Tồn kho robusta trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm là 3.631 lô. Tồn kho arabica cũng giảm xuống mức thấp nhất 2,75 tháng, còn 458.735 bao tính đến ngày 19/5.

Giá cà phê hôm nay 20/5 tại Tây Nguyên tăng 800 đồng/kg

Khảo sát lúc 15h00 ngày 20/5, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng 800 đồng/kg so với hôm trước. Mặt bằng giá cà phê hiện dao động trong khoảng 85.600 - 86.300 đồng/kg - tăng đồng đều ở tất cả các tỉnh.

Cụ thể, giá thu mua cà phê tại vùng Đắk Nông (cũ - nay đã sáp nhập vào Lâm Đồng theo nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính) tăng lên mức 86.300 đồng/kg, tiếp tục là khu vực có giá cao nhất Tây Nguyên. Đắk Lắk và Gia Lai cùng được nâng lên mức 86.100 đồng/kg - thấp hơn vùng Đắk Nông cũ 200 đồng/kg. Lâm Đồng vùng cũ đứng ở mức 85.600 đồng/kg, là khu vực có giá cà phê thấp nhất Tây Nguyên.

Mức chênh lệch giá cà phê giữa cực cao (vùng Đắk Nông cũ) và cực thấp (Lâm Đồng vùng cũ) trong khu vực Tây Nguyên là 700 đồng/kg - phản ánh thị trường khá đồng thuận về xu hướng và mức giá. Đắk Lắk, Gia Lai và vùng Đắk Nông cũ thuộc nhóm giá cao, Lâm Đồng vùng cũ đứng riêng ở nhóm giá thấp hơn. Mặc dù Đắk Nông và Lâm Đồng đã được hợp nhất về mặt hành chính, các vùng trồng cà phê truyền thống vẫn được phân tách riêng trong giao dịch.

Bảng giá cà phê hôm nay 20/5/2026 tại Tây Nguyên

Thị trường Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi so với hôm trước Đắk Lắk 86.100 +800 Lâm Đồng (vùng cũ)* 85.600 +800 Gia Lai 86.100 +800 Đắk Nông (vùng cũ)* 86.300 +800

*Lưu ý: Theo nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Đắk Nông đã sáp nhập vào tỉnh Lâm Đồng. Bảng giá vẫn giữ phân tách theo vùng trồng truyền thống.

Việt Nam dẫn đầu xuất khẩu robusta toàn cầu với mức tăng 30,3%

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) trong báo cáo hàng tháng công bố hôm 19/4 cho biết xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu trong tháng 3 tăng nhẹ 0,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 11,7 triệu bao loại 60 kg. Mức tăng xuất khẩu robusta và arabica Trung Mỹ đã bù trừ cho sự sụt giảm xuất khẩu từ Brazil và Colombia.

Theo ICO, xuất khẩu cà phê robusta toàn cầu trong tháng 3 tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, lên mức kỷ lục 5,52 triệu bao - chủ yếu nhờ Việt Nam với mức tăng xuất khẩu 30,3%. Đây là số liệu khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối của Việt Nam trong ngành cà phê robusta toàn cầu.

Nhóm cà phê arabica khác (Honduras, Guatemala, Nicaragua) ghi nhận tăng nhẹ 0,9% lên 2,59 triệu bao. Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê arabica chế biến ướt từ Colombia giảm 33,8% xuống còn 0,88 triệu bao do khó khăn về nguồn cung nội địa. Xuất khẩu cà phê arabica chế biến khô từ Brazil giảm 16,8% xuống còn 2,71 triệu bao. Đáng chú ý, Brazil giảm xuất khẩu trong khi chuẩn bị bước vào vụ mùa kỷ lục - phản ánh hiện tượng "khan hiếm tạm thời" trước khi tới mùa thu hoạch lớn.