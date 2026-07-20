Thị trường Giá cà phê hôm nay 20/7/2026: Tây Nguyên tăng tới 300 đồng/kg, Đắk Lắk chạm 98.000 đồng Giá cà phê hôm nay 20/7/2026 tăng 100–300 đồng/kg tại Tây Nguyên, đưa giá thu mua phổ biến lên sát mốc 98.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ

Cập nhật sáng 20/7 cho thấy thị trường cà phê trong nước khởi sắc trở lại. Giá thu mua tại các tỉnh Tây Nguyên dao động từ 97.500 đến 98.000 đồng/kg, tăng bình quân khoảng 200 đồng/kg so với phiên trước.

Đắk Lắk và Gia Lai là hai địa phương ghi nhận mức tăng cao nhất trong ngày, cùng cộng thêm 300 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, giá cà phê tại hai khu vực này đạt 98.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông cũ, thương lái thu mua cà phê ở mức 98.000 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg. Dù mức điều chỉnh thấp hơn Đắk Lắk và Gia Lai, đây vẫn là một trong những khu vực có giá cao nhất Tây Nguyên.

Lâm Đồng tiếp tục đứng cuối bảng giá với 97.500 đồng/kg. So với phiên giao dịch ngày 19/7, giá cà phê tại địa phương này tăng 300 đồng/kg.

Bảng giá cà phê trong nước ngày 20/7/2026

Khu vực Giá thu mua (đồng/kg) Biến động Đắk Nông cũ 98.000 +100 Đắk Lắk 98.000 +300 Gia Lai 98.000 +300 Lâm Đồng 97.500 +300

Mặt bằng giá cà phê trong nước hiện duy trì quanh ngưỡng 98.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa địa phương cao nhất và thấp nhất chỉ còn 500 đồng/kg, cho thấy thị trường Tây Nguyên đang giao dịch khá đồng đều.

Giá cà phê thế giới hôm nay diễn biến trái chiều

Trên thị trường thế giới, robusta London khép lại tuần trước với mức tăng nhẹ. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 25 USD/tấn, tương đương 0,6%, lên 3.877 USD/tấn.

Hợp đồng robusta giao tháng 11/2026 đạt 3.829 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn, tương ứng 0,3%. Mức tăng không lớn nhưng cho thấy robusta vẫn nhận được lực hỗ trợ từ những lo ngại liên quan đến nguồn cung.

Trái lại, arabica New York trải qua một tuần giảm mạnh. Hợp đồng giao tháng 9/2026 mất 14 US cent/pound, tương đương 4,2%, xuống còn 320,3 US cent/pound.

Hợp đồng arabica giao tháng 12/2026 giảm 12,2 US cent/pound, tương ứng 3,9%, chốt ở mức 303,8 US cent/pound.

Sự phân hóa giữa hai sàn cho thấy thị trường đang đánh giá khác nhau về triển vọng từng dòng cà phê. Arabica chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn duy trì ở vùng giá cao, còn robusta vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu và rủi ro thời tiết tại các nước sản xuất lớn.

Brazil có thể mất tới 20% sản lượng vì El Niño

Theo Reuters, Hiệp hội Công nghiệp Cà phê Brazil cho rằng sản lượng cà phê của nước này có nguy cơ giảm từ 15% đến 20% nếu thời tiết tiếp tục xấu đi dưới tác động của El Niño.

Trước đó, Cơ quan Cung ứng Quốc gia Brazil dự báo vụ cà phê năm nay có thể đạt kỷ lục 66,7 triệu bao, mỗi bao 60 kg. Sản lượng trên bao gồm arabica và canephora, nhóm cà phê có robusta và conilon.

Triển vọng kỷ lục đang đứng trước thách thức khi nắng nóng kéo dài và mưa phân bố thất thường có thể ảnh hưởng đến chu kỳ sinh trưởng của cây. Giai đoạn ra hoa trong nửa cuối năm 2026 được xem là thời điểm nhạy cảm nhất.

Nếu lượng mưa không ổn định, cây cà phê có thể ra hoa không đồng đều, tỷ lệ đậu quả thấp và quả chín lệch thời điểm. Tình trạng này vừa làm tăng chi phí thu hoạch, vừa gây khó khăn cho việc kiểm soát chất lượng hạt.

Các vùng trồng arabica tại Minas Gerais còn chịu tác động từ những trận mưa trái mùa. Lượng mưa lớn xuất hiện trong thời gian thu hoạch đã làm chậm tiến độ và khiến nhiều quả cà phê rụng xuống đất.

Tại Espirito Santo, vùng sản xuất canephora lớn nhất Brazil, nông dân cũng lo ngại khô hạn và nắng nóng có thể kéo dài đến đầu năm 2027. Khi nhiệt độ vượt ngưỡng chịu đựng của cây, tốc độ sinh trưởng và phát triển hạt có thể suy giảm rõ rệt.

Triển vọng giá cà phê ngắn hạn

Giá cà phê hôm nay 20/7/2026 trong nước đang được hỗ trợ bởi diễn biến tăng của robusta London và những lo ngại về nguồn cung Brazil. Mốc 98.000 đồng/kg có thể tiếp tục là vùng giá quan trọng trong các phiên tới.

Dù vậy, mức giảm mạnh của arabica New York cho thấy thị trường thế giới vẫn tiềm ẩn áp lực điều chỉnh. Giá nội địa có khả năng dao động theo các thông tin mới về thời tiết Brazil, tiến độ thu hoạch và biến động của đồng USD.