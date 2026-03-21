Thị trường Giá cà phê hôm nay 21/3: Thị trường nội địa tăng mạnh, chạm mốc 93.500 đồng/kg Giá cà phê trong nước ngày 21/3 đồng loạt tăng từ 800 - 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường thế giới ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các sàn giao dịch.

Giá cà phê ngày 21/3 ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng tại thị trường Việt Nam khi giá thu mua đồng loạt điều chỉnh tăng từ 800 đến 1.000 đồng/kg. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tồn kho trên các sàn quốc tế xuống thấp và nguồn cung Robusta toàn cầu tiếp tục thắt chặt.

Thị trường trong nước: Giá cao nhất đạt 93.500 đồng/kg

Cụ thể, tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng đi lên trong nhiều phiên liên tiếp. Mức giá giao dịch hiện dao động trong khoảng 92.300 – 93.500 đồng/kg tùy địa phương.

Tỉnh/Thành phố Giá thu mua (VND/kg) Mức biến động (VND/kg) Đắk Lắk 93.500 +1.000 Gia Lai 93.500 +1.000 Lâm Đồng 92.300 +800

Theo phân tích từ giới kinh doanh, giá cà phê nội địa tăng cao chủ yếu do sự thắt chặt của nguồn cung Robusta trên phạm vi toàn cầu. Đáng chú ý, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá đã chạm ngưỡng cao nhất cả nước, phản ánh nhu cầu thu mua lớn từ các đơn vị xuất khẩu.

Giá cà phê thế giới: Diễn biến trái chiều trên hai sàn giao dịch

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê sáng 21/3 ghi nhận trạng thái biến động không đồng nhất. Tại sàn London, giá Robusta ghi nhận xu hướng tăng giảm đan xen. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng mạnh 90 USD/tấn, đạt mức 3.783 USD/tấn, trong khi kỳ hạn tháng 5/2026 lại điều chỉnh giảm nhẹ 10 USD/tấn, xuống còn 3.659 USD/tấn.

Ngược lại, tại sàn New York, giá Arabica tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng thêm 3,85 cent/lb, đạt 304,75 cent/lb. Kỳ hạn tháng 3/2027 cũng nhích nhẹ 0,5 cent/lb, lên mức 273,5 cent/lb, cho thấy lực mua vẫn hiện hữu ổn định trên thị trường.

Tại Brazil, diễn biến giá Arabica cũng ghi nhận sự phân hóa. Kỳ hạn tháng 3/2026 quay đầu giảm 2,75 cent/lb, còn 392,0 cent/lb, trong khi hợp đồng giao tháng 9/2026 lại tăng 3,0 cent/lb, lên 347,8 cent/lb. Những biến động này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước các yếu tố cung – cầu chưa rõ ràng.

Nguồn cung thắt chặt và áp lực logistics

Một trong những nguyên nhân chính đẩy giá cà phê đi lên là lượng tồn kho trên sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng qua, chỉ còn hơn 4.200 lô. Bên cạnh đó, các yếu tố địa chính trị tại Trung Đông cũng gây ra những rủi ro logistics, khiến chi phí vận chuyển tăng và tác động trực tiếp đến tâm lý thị trường.

Hợp tác xã Cooxupé của Brazil dự báo xuất khẩu cà phê của quốc gia này trong năm 2026 có thể giảm xuống còn 4,4 triệu bao, thấp hơn khoảng 500.000 bao so với năm trước do ảnh hưởng từ vụ mùa 2025. Tuy nhiên, nguồn cung được kỳ vọng sẽ cải thiện mạnh từ nửa cuối năm khi vụ thu hoạch mới bắt đầu.

Nhìn chung, các chuyên gia nhận định giá cà phê trong ngắn hạn có thể tiếp tục xu hướng đi lên và dao động quanh vùng 93.000 – 95.000 đồng/kg. Thị trường hiện vẫn đang chịu tác động đồng thời từ nguồn cung hạn chế và tâm lý găm hàng của người sản xuất tại các vùng nguyên liệu chính.