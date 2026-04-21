Thị trường Giá cà phê hôm nay 21/4/2026: Tăng mạnh tại Tây Nguyên Giá cà phê hôm nay 21/4/2026 tăng mạnh tại Tây Nguyên, dao động 86.800–87.600 đồng/kg. Cập nhật giá cà phê trong nước và thế giới mới nhất

Giá cà phê hôm nay 21/4/2026 tại Việt Nam tăng mạnh so với ngày trước đó, với mức tăng phổ biến 2.000 – 2.100 đồng/kg. Mặt bằng giá cà phê trong nước hiện dao động từ 86.800 đến 87.600 đồng/kg, phản ánh xu hướng phục hồi rõ rệt của thị trường.

Giá cà phê tăng trở lại trong bối cảnh thị trường thế giới đi lên và nguồn cung có dấu hiệu thắt chặt. Diễn biến này đang thu hút sự quan tâm lớn từ người trồng cà phê và các doanh nghiệp xuất khẩu.

Giá cà phê hôm nay tại Tây Nguyên

Giá cà phê hôm nay là 87.600 đồng/kg tại Đắk Nông, tăng 2.100 đồng/kg so với hôm qua và là mức cao nhất khu vực. Đây là địa phương dẫn đầu về giá thu mua cà phê trong ngày 21/4/2026.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 87.300 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê đạt 86.800 đồng/kg sau khi tăng 2.000 đồng/kg. Mức giá này thấp nhất khu vực nhưng vẫn phản ánh xu hướng tăng đồng loạt.

Khu vực Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi Đắk Lắk 87.300 +2.000 Lâm Đồng 86.800 +2.000 Gia Lai 87.300 +2.000 Đắk Nông 87.600 +2.100

So sánh nhanh cho thấy giá cà phê tại Đắk Nông cao hơn Lâm Đồng khoảng 800 đồng/kg. Chênh lệch này phản ánh khác biệt về chất lượng hạt, chi phí thu mua và nhu cầu thị trường tại từng địa phương.

Giá cà phê thế giới tăng trở lại

Theo số liệu thị trường, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2026 trên sàn London tăng 2,77% (94 USD/tấn) lên 3.482 USD/tấn. Hợp đồng tháng 7/2026 tăng 3,46% (113 USD/tấn), đạt 3.376 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 1% lên 292,2 US cent/pound. Hợp đồng tháng 7/2026 tăng 1,23%, đạt 287,75 US cent/pound.

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Nguyên nhân chính là nguồn cung cà phê toàn cầu có dấu hiệu thắt chặt và chi phí vận chuyển tăng cao. Theo Reuters, việc gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz đã làm tăng chi phí logistics, từ đó đẩy giá cà phê đi lên.

Theo số liệu thị trường, tồn kho robusta trên sàn ICE giảm xuống còn 3.788 lô, thấp nhất trong 16 tháng. Đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ giá cà phê tăng trong ngắn hạn.

Ngoài ra, nông dân tại Việt Nam có xu hướng giữ hàng chờ giá cao hơn. Dự báo thời tiết El Niño có thể gây khô hạn tại Việt Nam và Indonesia cũng làm gia tăng lo ngại về nguồn cung.

Yếu tố hỗ trợ giá cà phê arabica

Giá cà phê arabica được hỗ trợ bởi lượng mưa thấp tại Brazil. Theo dữ liệu khí tượng, khu vực Minas Gerais chỉ nhận 4,2 mm mưa trong tuần qua, tương đương 20% mức trung bình lịch sử.

Đồng Real Brazil mạnh lên cũng làm giảm động lực bán ra của nông dân, góp phần giữ giá ở mức cao. Lượng cà phê arabica được chứng nhận trên ICE đạt 527.866 bao, thấp hơn hơn một phần ba so với cùng kỳ năm trước.