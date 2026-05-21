Thị trường Giá cà phê hôm nay 21/5/2026: Giảm trung bình 100 đồng Giá cà phê hôm nay 21/5/2026 đồng loạt giảm 100-200 đồng/kg, trung bình 86.000đ/kg. Robusta London giảm 17 USD/tấn, áp lực từ vụ mùa Brazil bội thu

Giá cà phê trong nước hôm nay 21/5/2026 đồng loạt giảm

Giá cà phê hôm nay 21/5/2026 tại bốn vùng khảo sát chính đồng loạt giảm so với hôm qua. Mức giá trung bình của thị trường nội địa hiện ở 86.000 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với phiên trước. Đợt điều chỉnh giảm này diễn ra đồng pha với diễn biến tiêu cực trên các sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk hôm nay giao dịch ở mức 86.000 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với hôm qua. Đắk Lắk là vùng trồng cà phê lớn nhất Tây Nguyên và luôn giữ vai trò định giá cho thị trường cà phê trong nước.

Giá cà phê Lâm Đồng hôm nay ở mức 85.500 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg và là vùng có giá thấp nhất bốn khu vực khảo sát. Giá cà phê Gia Lai duy trì cùng mặt bằng với Đắk Lắk, giao dịch ở 86.000 đồng/kg, cùng giảm 100 đồng/kg so với hôm qua.

Đắk Nông tiếp tục là địa phương có giá cà phê cao nhất hôm nay với 86.100 đồng/kg, song cũng có mức giảm sâu nhất với 200 đồng/kg so với phiên trước. Chênh lệch giữa vùng cao nhất (Đắk Nông) và thấp nhất (Lâm Đồng) hiện ở mức 600 đồng/kg.

Bảng giá cà phê hôm nay 21/5/2026 tại các vùng trồng trọng điểm:

Thị trường Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi so với hôm qua Đắk Lắk 86.000 -100 Lâm Đồng 85.500 -100 Gia Lai 86.000 -100 Đắk Nông 86.100 -200 Trung bình 86.000 -100

Giá cà phê robusta thế giới hôm nay giảm 0,51%

Chốt phiên giao dịch ngày 20/5, giá cà phê robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London giảm 0,51% (17 USD/tấn) so với phiên trước, xuống còn 3.328 USD/tấn. Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp của giá cà phê robusta giao gần.

Trái với hợp đồng giao gần, hợp đồng cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2026 lại tăng nhẹ 0,19% (6 USD/tấn) lên 3.214 USD/tấn. Khoảng cách giữa hợp đồng tháng 7 và tháng 9 hiện ở mức 114 USD/tấn, phản ánh kỳ vọng nguồn cung bổ sung mạnh từ vụ thu hoạch Brazil trong nửa cuối năm.

Giá cà phê arabica trên sàn New York giảm nhẹ

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 0,68% (1,85 US cent/pound), đạt 268,3 US cent/pound. Hợp đồng arabica giao tháng 9/2026 cũng giảm 0,63% (1,65 US cent/pound), về 260,5 US cent/pound.

Theo Reuters, triển vọng một vụ mùa bội thu tại Brazil trong năm nay đang tiếp tục gây áp lực khiến giá cà phê arabica suy yếu. Brazil hiện là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, chiếm gần 40% nguồn cung toàn cầu.

Brazil hướng tới vụ thu hoạch cà phê lớn nhất lịch sử

Trong báo cáo mới nhất, ngân hàng Rabobank cho rằng trừ khi xảy ra hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nghiêm trọng, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi thị trường cà phê chuyển sang trạng thái dư cung lớn và kéo theo giá giảm. Đây là tín hiệu cảnh báo quan trọng cho người trồng cà phê Việt Nam.

Công ty giao dịch Eisa - một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới - dự báo lượng cà phê xuất khẩu từ Brazil sẽ tăng mạnh trong những tháng tới, góp phần bổ sung tồn kho tại các quốc gia tiêu thụ. Giám đốc thương mại Eisa, ông Carlos Santana, cho rằng Brazil rất có thể sẽ có vụ thu hoạch lớn nhất trong lịch sử trong niên vụ 2026-2027.

Theo ông Santana, Brazil hiện đã thu hoạch khoảng 5% sản lượng cà phê niên vụ 2026-2027, tập trung vào giống canephora (robusta và conilon) tại các bang Rondônia và Espírito Santo. Vụ arabica sẽ bắt đầu muộn hơn. Khi vụ mùa hoàn tất, xuất khẩu cà phê Brazil dự kiến mang lại kết quả tích cực trong các tháng cuối năm 2026.

Tồn kho cà phê toàn cầu xuống thấp

Đà giảm của giá cà phê trong phiên vừa qua phần nào được hạn chế khi lượng tồn kho đạt chuẩn trên sàn tiếp tục sụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2. Đây là yếu tố hỗ trợ cho mặt bằng giá cà phê trong ngắn hạn.

Tồn kho cà phê robusta trên sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm là 3.631 lô vào cuối tuần trước, sau đó phục hồi lên mức cao nhất trong 2 tuần rưỡi là 3.845 lô vào thứ Tư tuần này. Tồn kho cà phê arabica trên sàn ICE cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 2,75 tháng, còn 456.462 bao.

Đồng real Brazil suy yếu so với đồng USD cũng tác động tích cực, làm giảm động lực bán cà phê định giá bằng USD của các nhà xuất khẩu do lợi nhuận quy đổi sang nội tệ thấp hơn. Yếu tố tỷ giá này đang giúp giá cà phê quốc tế tránh được đợt giảm sâu hơn.