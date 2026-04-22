Thị trường Giá cà phê hôm nay 22/4/2026: Trong nước giảm 500 đồng Cập nhật giá cà phê hôm nay 22/4/2026 tại Tây Nguyên, giá cà phê Robusta, Arabica thế giới trên sàn London và New York. Giá cà phê trong nước giảm 500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 22/4/2026 quay đầu giảm nhẹ so với phiên trước, trong khi giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế cũng điều chỉnh xuống. Giá cà phê bình quân trong nước đang ở mức khoảng 86.900 đồng/kg, thấp hơn chỉ khoảng 500 đồng/kg so với ngày 21/4/2026.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê hôm nay tại Việt Nam ghi nhận mức trung bình 86.900 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với giá 87.400 đồng/kg của ngày 22/4/2026.

Giá cà phê trong nước vẫn tập trung chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên, nơi chiếm phần lớn diện tích và sản lượng cà phê Robusta của cả nước.

Địa phương Giá hôm nay 22/4/2026 (đồng/kg) Thay đổi so với hôm qua Đắk Lắk 86.800 ▼500 Đắk Nông 87.100 ▼500 Gia Lai 86.800 ▼500 Lâm Đồng 86.300 ▼500 Trung bình Tây Nguyên 86.900 ▼500

Giá cà phê tại Đắk Lắk hôm nay 22/4/2026 là 86.800 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với mức 87.300 đồng/kg của ngày 21/4/2026.

Giá cà phê tại Đắk Nông đạt 87.100 đồng/kg, là mức cao nhất tại Tây Nguyên, giảm 500 đồng/kg so với phiên trước.

Giá cà phê Lâm Đồng ở mức 86.300 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm trọng điểm.

Giá cà phê Robusta thế giới hôm nay

Giá cà phê Robusta hôm nay 22/4/2026 trên sàn ICE London quay đầu giảm sau một số phiên tăng trước đó. Giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 5/2026 dừng ở mức 3.457 USD/tấn, giảm 0,71% (25 USD/tấn) so với ngày 21/4/2026. Giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 7/2026 giảm mạnh hơn, chỉ còn 3.339 USD/tấn, tương ứng mức giảm 1,09% (37 USD/tấn).

Chênh lệch giá cà phê Robusta giữa hai kỳ hạn tháng 5 và tháng 7/2026 hiện khoảng 118 USD/tấn, cho thấy thị trường kỳ vọng nguồn cung Robusta sẽ cải thiện vào giữa năm 2026. Giá cà phê Robusta thế giới thấp hơn mức đỉnh cách đây vài tuần, nhưng vẫn ở vùng giá cao so với trung bình dài hạn, hỗ trợ phần nào giá cà phê trong nước.

Giá cà phê Arabica thế giới hôm nay

Giá cà phê Arabica hôm nay 22/4/2026 trên sàn New York cũng giảm theo xu hướng chung. Giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 5/2026 ở mức 289 cent/pound, giảm 1,09% (3,2 cent/pound) so với ngày 21/4/2026. Hợp đồng tháng 7/2026 giảm sâu hơn, xuống 282,65 cent/pound, tương ứng mức giảm 1,76% (5,1 cent/pound).

Giá cà phê Arabica giảm mạnh hơn Robusta chủ yếu do kỳ vọng vụ mùa tại Brazil – nước sản xuất Arabica lớn nhất thế giới – có khả năng bội thu trong niên vụ 2026-2027. Tồn kho Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE hiện vào khoảng 527.866 bao, cao hơn khoảng 20% so với đầu năm nhưng vẫn thấp hơn hơn một phần ba so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân giá cà phê hôm nay giảm

Nguyên nhân chính khiến giá cà phê hôm nay giảm là do kỳ vọng nguồn cung cà phê Robusta từ Việt Nam, Indonesia và một số nước châu Á, cũng như Arabica từ Brazil, sẽ tăng mạnh trong vụ mới 2026-2027. Theo phân tích của Price Futures Group, các cơn mưa rải rác tại Brazil, Mexico, Trung Mỹ và Việt Nam đang cải thiện điều kiện sinh trưởng cây cà phê, giảm lo ngại thiếu hụt nguồn cung.

Yếu tố thời tiết thuận lợi làm giảm rủi ro sản lượng, đồng thời tâm lý bớt lo ngại về nguồn cung đẩy giá cà phê trên hai sàn London và New York đi xuống. Giá cà phê trong nước hôm nay cũng điều chỉnh theo diễn biến thế giới, khiến mức trung bình quay về 86.900 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay chịu sức ép gián tiếp từ bối cảnh địa chính trị tại Trung Đông, nơi eo biển Hormuz lại bị đóng cửa một phần, làm dấy lên lo ngại gián đoạn vận chuyển hàng hóa. Tuyến đường qua Hormuz là hành lang chính đưa cà phê và năng lượng từ châu Á sang châu Âu, nên bất kỳ gián đoạn nào cũng tác động đến chi phí logistics và tâm lý thị trường.

Hoa Kỳ và Iran đang trong giai đoạn nhạy cảm, với Iran tuyên bố không tham gia vòng đàm phán hạt nhân dự kiến ngày 22/4/2026, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn lệnh ngừng bắn để chờ đề xuất đàm phán. Nhà phân tích Jack Scoville cảnh báo dù nguồn cung cà phê tại nông trại dồi dào, chi phí vận chuyển và rủi ro rủi ro địa chính trị có thể làm biến động giá cà phê trong tương lai.

Theo số liệu từ CEPEA, xuất khẩu cà phê Brazil từ niên vụ 2025-2026 đang chậm lại do tồn kho ở mức thấp và nông dân có tiềm lực tài chính tốt, không vội bán ra. Giá cà phê trong nước tại Brazil hiện cao hơn so với nhiều năm trước, khiến nhà sản xuất muốn giữ hàng chờ giá lên, làm kéo dài trạng thái giằng co cung cầu trên thị trường.

Một yếu tố khác làm hạn chế xuất khẩu cà phê Brazil là sự suy yếu của đồng USD so với đồng real Brazil, khiến giá cà phê tính bằng USD kém hấp dẫn hơn trên thị trường quốc tế. Tính đến cuối tuần trước, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE chủ yếu đến từ Honduras (136.062 bao), Peru (75.172 bao), Nicaragua (70.767 bao) và Mexico (70.567 bao), với Honduras trở lại vị trí nhà cung cấp chính cho sàn ICE.