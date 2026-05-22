Thị trường Giá cà phê hôm nay 22/5 đồng loạt tăng, robusta vượt 3.300 USD/tấn Giá cà phê hôm nay 22/5/2026 tăng thêm 700 đồng/kg tại Tây Nguyên, robusta London bật tăng vượt 3.300 USD/tấn

Giá cà phê hôm nay 22/5/2026 ghi nhận đà tăng mạnh trên diện rộng tại Tây Nguyên. Mức tăng phổ biến 700 đồng/kg giúp thị trường nội địa quay lại vùng giá cao.

Giá cà phê hôm nay tăng cùng xu hướng phục hồi của robusta và arabica thế giới. Lo ngại El Niño và tồn kho giảm tiếp tục hỗ trợ thị trường.

Giá cà phê trong nước tăng 700 đồng/kg

Đắk Lắk hiện giao dịch ở mức 86.700 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg. Gia Lai cũng tăng lên 86.700 đồng/kg.

Lâm Đồng đạt 86.200 đồng/kg sau phiên tăng mạnh. Đắk Nông tiếp tục là địa phương có giá cao nhất với 86.800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay giữa các địa phương chênh lệch không lớn, phổ biến khoảng 500 - 600 đồng/kg.

Giá robusta và arabica thế giới phục hồi

Robusta giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng lên 3.339 USD/tấn, cao hơn phiên trước 71 USD/tấn.

Arabica giao tháng 7/2026 trên sàn New York tăng lên 273,4 US cent/pound sau khi tăng thêm 5,1 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường quốc tế phục hồi mạnh nhờ hoạt động mua bù bán khống và lo ngại nguồn cung Brazil bị ảnh hưởng bởi El Niño.

NOAA cảnh báo nguy cơ “Siêu El Niño”

NOAA cho biết có 82% khả năng El Niño xuất hiện trong giai đoạn tháng 5 - tháng 7 và kéo dài tới cuối năm.

Khoảng 67% khả năng xuất hiện “Siêu El Niño”, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới giai đoạn ra hoa của cây cà phê Brazil.

Giá cà phê hôm nay tiếp tục được hỗ trợ bởi nguy cơ thiếu hụt nguồn cung nếu thời tiết xấu kéo dài.

Ethiopia giảm sản lượng, xuất khẩu chậm lại

StoneX dự báo sản lượng cà phê Ethiopia niên vụ 2025-2026 giảm 1,5%, xuống còn 7,69 triệu bao.

Xuất khẩu cà phê Ethiopia dự kiến giảm 30%, còn 5,48 triệu bao do giá giảm và nông dân có xu hướng giữ hàng tồn kho.