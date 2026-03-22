Giá cà phê hôm nay 22/3: Arabica tăng mạnh, giá nội địa giữ mốc 93.500 đồng/kg Thị trường cà phê quốc tế ghi nhận đà bứt phá của Arabica trên sàn New York và Brazil, trong khi giá cà phê tại Tây Nguyên tiếp tục đi ngang ở vùng đỉnh 3 tuần.

Sáng 22/3, giá cà phê tại thị trường nội địa duy trì trạng thái ổn định, dao động trong khoảng 92.300 – 93.500 đồng/kg. Trong khi đó, diễn biến trên thị trường thế giới cho thấy sự phân hóa rõ rệt khi Arabica bứt tốc mạnh mẽ còn Robusta ghi nhận các mức tăng giảm đan xen.

Thị trường thế giới: Arabica đồng loạt tăng mạnh

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica nối dài đà tăng trưởng và bật mạnh ở nhiều kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng vọt 8,85 cent/lb, đạt mức 309,75 cent/lb. Kỳ hạn tháng 3/2027 cũng ghi nhận mức tăng 3 cent/lb, lên mức 276 cent/lb. Lực mua đầu cơ cùng nỗi lo thiếu hụt hàng hóa đang là nhân tố chính chi phối tâm lý nhà đầu tư tại đây.

Tương tự tại sàn Brazil, giá Arabica cũng đồng loạt đi lên. Kỳ hạn giao tháng 3/2026 tăng mạnh 12,15 cent/lb, chốt ở mức 406,9 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 nhích thêm 0,75 cent/lb, đạt 353,95 cent/lb. Đà tăng trên cả hai sàn giao dịch lớn cho thấy thị trường đang nghiêng về khả năng thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn.

Ngược lại, sàn London chứng kiến sự biến động trái chiều của cà phê Robusta. Hợp đồng giao tháng 3/2026 quay đầu giảm nhẹ 5 USD/tấn, xuống còn 3.778 USD/tấn. Tuy nhiên, kỳ hạn giao tháng 11/2026 lại tăng mạnh 54 USD/tấn, đạt mức 3.447 USD/tấn, phản ánh kỳ vọng nguồn cung dài hạn vẫn sẽ tiếp tục thắt chặt.

Giá cà phê trong nước ổn định ở mức cao

Tại thị trường Việt Nam, giá cà phê hôm nay không có biến động mới sau chuỗi ngày tăng trước đó. Đắk Lắk và Gia Lai hiện là hai địa phương có mức giá thu mua cao nhất cả nước. Cụ thể diễn biến giá tại các khu vực trọng điểm như sau:

Địa phương Giá thu mua (VND/kg) Thay đổi Đắk Lắk 93.500 0 Gia Lai 93.500 0 Lâm Đồng 92.300 0

Mặt bằng giá cao hiện nay được hỗ trợ bởi tình trạng gián đoạn vận tải biển toàn cầu và lượng tồn kho Robusta xuống mức thấp nhất trong hai tháng qua. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh. Dự báo về sản lượng kỷ lục trong dài hạn từ Rabobank và Conab có thể kích hoạt làn sóng chốt lời, gây áp lực giảm giá trong ngắn hạn. Dự kiến từ nay đến đầu tuần tới, giá cà phê nội địa sẽ tiếp tục dao động quanh vùng 93.000 – 95.000 đồng/kg.