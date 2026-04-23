Giá cà phê hôm nay 23/4/2026 tăng lên 87.900 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 23/4/2026 tăng lên 87.900 đồng/kg, Đắk Nông dẫn đầu 88.000 đồng/kg; robusta và arabica thế giới cùng đi lên

Giá cà phê trong nước hôm nay 23/4/2026

Giá cà phê hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt tăng so với phiên trước, với mức tăng phổ biến 1.000 đồng/kg.

Tỉnh / Thị trường Giá (đồng/kg) Thay đổi Đắk Lắk 87.800 +1.000 Gia Lai 87.800 +1.000 Lâm Đồng 87.300 +1.000 Đắk Nông 88.000 +900 Trung bình 87.900 +1.000

Đắk Nông dẫn đầu về giá tuyệt đối với 88.000 đồng/kg, tăng 900 đồng. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 87.800 đồng/kg, tăng 1.000 đồng. Lâm Đồng có giá thấp nhất vùng, đạt 87.300 đồng/kg, tăng 1.000 đồng.

Nhìn chung, giá cà phê trong nước hôm nay phản ánh đà phục hồi đồng bộ ở tất cả các địa phương sản xuất lớn.

Giá cà phê thế giới hôm nay: Robusta và arabica cùng tăng mạnh

Theo dữ liệu từ Reuters và Barchart, trong phiên giao dịch ngày 22/4, giá cà phê thế giới đồng loạt tăng mạnh và chạm mức cao nhất trong 3,5 tuần.

Giá cà phê robusta hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2026 trên sàn London tăng 2,37% — tương đương 82 USD/tấn — lên mức 3.539 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 1,95%, thêm 65 USD/tấn, đạt 3.404 USD/tấn.

Giá cà phê arabica trên sàn New York tăng mạnh hơn robusta. Hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 4,64% — tương đương 13,4 US cent/pound — lên mức 302,4 US cent/pound. Hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 2,3%, đạt 289,15 US cent/pound.

Nguyên nhân giá cà phê thế giới tăng mạnh

Yếu tố chủ đạo đẩy giá cà phê tăng trong phiên vừa qua là lo ngại căng thẳng Mỹ – Iran kéo dài khiến eo biển Hormuz có thể tiếp tục bị gián đoạn. Viễn cảnh này đẩy chi phí vận chuyển quốc tế, bảo hiểm, phân bón và nhiên liệu tăng cao, tác động trực tiếp đến chi phí của các nhà nhập khẩu và rang xay cà phê toàn cầu. Lo ngại về nguồn cung đã kích hoạt làn sóng mua bù bán khống trên thị trường hợp đồng tương lai.

Tồn kho robusta trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 16 tháng, chỉ còn 3.755 lô vào ngày 22/4. Xuất khẩu robusta từ Indonesia và Uganda cũng giảm do yếu tố mùa vụ, làm thắt chặt thêm nguồn cung trên thị trường quốc tế. Hai quốc gia này lần lượt là nhà sản xuất robusta lớn thứ ba và thứ tư thế giới.

Ở phân khúc arabica, trong ngày thông báo đầu tiên của hợp đồng kỳ hạn tháng gần, có 197 lô hàng bị hủy — tín hiệu cho thấy một số bên sẵn sàng nhận hàng thực, được giới giao dịch đánh giá là yếu tố hỗ trợ giá.

Brazil tăng tốc thu hoạch nhưng chưa đủ kéo giá xuống

Brazil — quốc gia sản xuất robusta lớn thứ hai thế giới — đã bắt đầu tăng tốc vụ thu hoạch được kỳ vọng bội thu. Theo ngân hàng Rabobank, xuất khẩu robusta của Brazil đã tăng gấp đôi trong 17 ngày đầu tháng 4 so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, dòng cung từ Brazil chưa đủ để tạo áp lực liên tục lên giá.

Nhiều nông dân Brazil vẫn thận trọng trong việc bán ra, không chỉ căn cứ vào giá sàn mà còn cân nhắc biên lợi nhuận và chi phí sản xuất. Tiến độ thu hoạch và hành vi bán hàng của người sản xuất được các nhà phân tích xác định là yếu tố quyết định xu hướng giá cà phê trong những tuần tới.