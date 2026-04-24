Thị trường Giá cà phê hôm nay 24/4/2026: Tăng mạnh lên 89.500 đồng Giá cà phê hôm nay 24/4/2026 tăng 1.500 đồng/kg đạt trung bình 89.400 đồng/kg tại Tây Nguyên. Robusta London 3.507 USD/tấn tăng 3,03%, arabica New York 300,35 US cent/pound tăng 3 USD/pound

Giá cà phê hôm nay 24/4/2026 tăng đồng loạt 1.500 đồng/kg, đưa mức trung bình toàn vùng lên 89.400 đồng/kg. Đắk Nông dẫn đầu với 89.500 đồng/kg, theo sau là Đắk Lắk và Gia Lai 89.300 đồng/kg. Đà tăng giá cà phê trong nước bám sát thị trường thế giới khi tồn kho toàn cầu sụt giảm mạnh.

Giá cà phê Tây Nguyên hôm nay 24/4/2026

Giá cà phê Đắk Nông hôm nay 24/4/2026 đạt 89.500 đồng/kg, tăng 1.500 đồng so với phiên trước. Đắk Lắk và Gia Lai cùng niêm yết 89.300 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg. Lâm Đồng giá cà phê thấp nhất 88.700 đồng/kg sau khi tăng 1.400 đồng/kg.

Bảng giá cà phê Tây Nguyên hôm nay 24/4/2026 (đồng/kg) Khu vực Giá trung bình Thay đổi Đắk Nông 89.500 +1.500 Đắk Lắk 89.300 +1.500 Gia Lai 89.300 +1.500 Lâm Đồng 88.700 +1.400 Trung bình toàn vùng 89.400 +1.500

Giá cà phê robusta London hôm nay 24/4/2026

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London đóng cửa ở mức 3.507 USD/tấn, tăng 103 USD tương đương 3,03%. Kỳ hạn tháng 9/2026 đạt 3.421 USD/tấn, tăng 93 USD tức 2,79%. Tồn kho robusta trên sàn ICE giảm còn 3.755 lô, thấp nhất 16 tháng.

Giá cà phê arabica New York hôm nay 24/4/2026

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn New York đạt 300,35 US cent/pound, tăng 11,2 US cent tương đương 3,87%. Giá cà phê arabica lần đầu đóng cửa trên 3 USD/pound kể từ 26/3/2026. Tồn kho arabica chứng nhận còn 515.000 bao do nguồn cung Trung Mỹ cạn kiệt.

Nguyên nhân chính giá cà phê tăng mạnh

Tồn kho cà phê arabica giảm còn 515.000 bao và robusta chạm đáy 16 tháng đẩy giá cà phê tăng vọt. Đồng real Brazil mạnh lên cao nhất 2 năm khiến nông dân hạn chế bán xuất khẩu. Lo ngại eo biển Hormuz đóng cửa do xung đột làm gián đoạn logistics cà phê toàn cầu.